Η πανδημία του κορονοϊού έχει αναδείξει νέες συνήθειες στους καταναλωτές σε ολόκληρο τον κόσμο σύμφωνα με έρευνα της Ernst & Young, Future Consumer Index.

Η έρευνα παρακολουθεί την καταναλωτική διάθεση και συμπεριφορά 4.859 ατόμων στις ΗΠΑ, τον Καναδά, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία και τη Γερμανία.

Συνολικά, το 42% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι ο τρόπος με τον οποίο ψωνίζει θα αλλάξει ριζικά, λόγω της πανδημίας. Όσον αφορά στα εμπορικά σήματα και τα προϊόντα, το 34% δηλώνει ότι είναι πρόθυμο να πληρώσει περισσότερα για τοπικά προϊόντα, το 25% για αξιόπιστες μάρκες και το 23% για ηθικά προϊόντα.

Οι καταναλωτικές τάσεις που προκύπτουν, σύμφωνα με την έρευνα, ονομάζονται: "Cut deep", "Stay calm, carry on", "Save and stockpile" και "Hibernate and spend".

Αναλυτικά:

Οι καταναλωτές της ομάδας "Cut deep" (27,3%) έχουν περιορίσει τις δαπάνες τους σε όλες τις κατηγορίες δαπανών, υπό το βάρος των επιπτώσεων της πανδημίας στην απασχόληση. Σύμφωνα με την έρευνα είναι κυρίως άνω των 45 ετών και έχουν βιώσει τον μεγαλύτερο αντίκτυπο της κρίσης, στην απασχόλησή τους, καθώς σχεδόν ένας στους τέσσερις βρίσκονται εκτός εργασίας, είτε προσωρινά, είτε μόνιμα. Το 78% ψωνίζει λιγότερο συχνά, ενώ το 64% αγοράζει μόνο προϊόντα πρώτης ανάγκης. To 33% πιστεύει ότι τα εμπορικά σήματα είναι λιγότερο σημαντικά για εκείνους, υπό τις σημερινές συνθήκες.

Όσοι ανήκουν στην ομάδα "Stay calm, carry on" εξακολουθούν να ξοδεύουν κανονικά (26,2%). Οι καταναλωτές της συγκεκριμένης κατηγορίας δεν αισθάνονται άμεσα τις επιπτώσεις της πανδημίας και δεν αλλάζουν τις συνήθειές τους, ως προς τις δαπάνες. Μόλις το 21% από αυτούς ξοδεύει περισσότερα σε τρόφιμα, σε σχέση με ένα 18% που ξοδεύει λιγότερα.

Το μεγαλύτερο ποσοστό των καταναλωτών που διακατέχονται από απαισιοδοξία για το μέλλον, κατατάσσεται στην κατηγορία "Save and stockpile" (35,1%). Στην κατηγορία αυτή οι καταναλωτές ανησυχούν για τις οικογένειές τους, καθώς και τις μακροπρόθεσμες προοπτικές. Πάνω από το ένα τρίτο (36%) ξοδεύει αυτή την περίοδο περισσότερα σε τρόφιμα, ενώ η πλειονότητά τους δαπανά λιγότερα σε ρούχα (72%) και σε αναψυχή (85%).

Η τελευταία ομάδα, "Hibernate and spend" (11,4), ξοδεύει περισσότερα. Πρόκειται για καταναλωτές οι οποίοι ανήκουν κυρίως στην ηλικιακή ομάδα 18-44 ετών και οι οποίοι ανησυχούν περισσότερο για τις επιπτώσεις της πανδημίας. Το 40% εξ' αυτών δηλώνει ότι ψωνίζει λιγότερο συχνά, το 42% ότι τα προϊόντα που αγοράζει έχουν αλλάξει σημαντικά, και το 46% αναφέρει ότι τα εμπορικά σήματα έχουν πλέον μεγαλύτερη σημασία για εκείνους.

Οι τέσσερις ομάδες που προσδιορίζει η έρευνα, ενδέχεται να μετεξελιχθούν σε πέντε εντελώς διαφορετικές ομάδες, καθώς μετριάζονται οι επιπτώσεις της κρίσης. Για παράδειγμα, η έρευνα εκτιμά ότι η πλειοψηφία όσων καταναλωτών ανήκουν σήμερα στην κατηγορία "Save and stockpile", θα μετακινηθούν σε δύο νέες κατηγορίες: "Remain frugal" και "Cautiously extravagant".

Οι νέες αυτές ομάδες που θα μπορούσαν να εμφανιστούν μετά το τέλος της κρίσης του κορονοϊού καταγράφονται αναλυτικά στην έρευνα, ως: "Keep cutting" (συνεχιζόμενες περικοπές - 13,1%), "Stay frugal" (συνεχιζόμενη λιτότητα - 21,7%), "Get to normal" (επιστροφή στην κανονικότητα - 31,4%), "Cautiously extravagant" (προσεκτικά «υπερβολικοί» στις δαπάνες - 24,7%) και "Back with a bang" (δυναμική επιστροφή στην κατανάλωση - 9,1%).