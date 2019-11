Ποτέ πριν ένα premium SUV δεν ήταν τόσο προηγμένο, δυναμικό, ξεχωριστό αλλά και προσιτό. Χάρη στα σύγχρονα, ευέλικτα και εξαιρετικά συμφέροντα χρηματοδοτικά προγράμματα της Audi, σήμερα είναι στιγμή να ζήσετε το μέλλον της αυτοκίνησης, με την απόκτηση του μοναδικού νέου Audi Q3.

Δυναμικός χαρακτήρας και μέγιστη άνεση

Η δεύτερη γενιά του Audi Q3, το οποίο διατίθεται πλέον και σε έκδοση Sportback, ήρθε πιο εντυπωσιακή και πλήρης, με έντονο δυναμισμό και απαράμιλλη προσωπικότητα. Τόσο εξωτερικά όσο και στο εσωτερικό, η ποιότητα των υλικών και της κατασκευής ξεχωρίζουν, συνθέτοντας ένα SUV κύρους , που προσφέρει μοναδική απόλαυση οδήγησης, κορυφαία ασφάλεια και σπάνια άνεση. Χάρη στην προηγμένη τετρακίνηση, τo νέο Audi Q3 είναι ο ιδανικός σύντροφος για κάθε εξερεύνηση, άσχετα από την ποιότητα ή την ύπαρξη δρόμου.

Άμεσα αναγνωρίσιμο αλλά και ξεχωριστό, το νέο Audi Q3 δανείζεται στοιχεία από το κορυφαίο Q8, με το οκτάγωνο μοτίβο της μάσκας Singleframe, τους προβολείς τεχνολογίας LED και το φουτουριστικό εσωτερικό να κλέβουν την παράσταση και να τονίζουν τον πολυτελή χαρακτήρα του μοντέλου.

Με μήκος 4,84 μέτρα και πλάτος 1,856 μέτρα, το νέο Audi Q3 είναι ένα από τα μεγαλύτερα SUV στην κατηγορία του. Οι αυξημένες διαστάσεις κεφαλαιοποιούνται στους χώρους και στην πρακτικότητα. Τα πίσω καθίσματα σύρονται εμπρός/πίσω κατά 150 χιλιοστά, ενώ είναι διαιρούμενα με λόγο 40/20/40 και οι πλάτες τους έχουν επτά θέσεις κλίσης. Με αυτά τα δεδομένα, ο χώρος για τους επιβάτες είναι ιδιαίτερα άνετος και ευμετάβλητος, ενώ αυτός για τις αποσκευές κυμαίνεται από 530 – 675 λίτρα και αυξάνεται στα 1.525 λίτρα.

Όλοι συνδεδεμένοι και όλοι ασφαλείς

Το εσωτερικό του νέου Audi Q3 είναι πλήρως ψηφιακό από τη βασική έκδοση εξοπλισμού, καθώς διαθέτει σύστημα πολυμέσων MMI και πίνακα οργάνων Audi Virtual Cockpit με διαγώνιο οθόνης έως και 12,3 ίντσες στην έκδοση plus. To προαιρετικό σύστημα πολυμέσων MMI Navigation plus συνδυάζεται με οθόνη αφής 10,1 ιντσών, η οποία προσφέρει τη δυνατότητα φωνητικού ελέγχου και επικοινωνίας και δικτύωσης μέσω της υπηρεσίας Audi connect. Το Audi smartphone interface συνδέει το smartphone σας με το αυτοκίνητο και προβάλλει εφαρμογές στην οθόνη του MMI. Το σύστημα πολυμέσων μπορεί επίσης να λειτουργεί ως WLAN hotspot και να συνδέει έως και οκτώ συσκευές με το διαδίκτυο.

Ο οδηγός έχει στη διάθεσή του τα πιο προηγμένα συστήματα υποβοήθησης, έτοιμα να επέμβουν προστατεύοντας όλους τους επιβάτες αλλά και κάθε χρήστη του δρόμου. Από τη βασική ακόμα έκδοση το νέο Audi Q3 είναι εξοπλισμένο με το σύστημα ασφαλείας Audi pre sense front, καθώς και με σύστημα προειδοποίησης ακούσιας αλλαγής λωρίδας. Ανάλογα με την έκδοση εξοπλισμού και μεταξύ πολλών άλλων συστημάτων, το μοντέλο μπορεί να διαθέτει δυνατότητες που παραπέμπουν σε αυτόνομη οδήγηση επιπέδου 2, όπως το προσαρμοζόμενο σύστημα υποβοήθησης οδήγησης (adaptive cruise assist), το οποίο διατίθεται σε συνδυασμό με το αυτόματο κιβώτιο S tronic. Το σύστημα αυτό ενσωματώνει υποβοήθηση ταχύτητας κίνησης (adaptive speed assist), υποβοήθηση κυκλοφοριακής συμφόρησης (traffic jam assist) και υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας (active lane assist).

Η κορυφαία ασφάλεια στο νέο Audio Q3 συνοδεύεται με απαράμιλλη ευκολία στις καθημερινές μετακινήσεις, καθώς διατίθεται κάμερα όπισθεν, σύστημα υποβοήθησης στάθμευσης, προβολείς LED και προαιρετικά Matrix LED με αυτόματη λειτουργία και κατευθυνόμενη δέσμη, καθώς και αυτόματη λειτουργία φώτων και υαλοκαθαριστήρων.

Ικανό να κατακτά κάθε δρόμο

Έτοιμο για κάθε διαδρομή και νέες συναρπαστικές εμπειρίες ταξιδιού, το νέο Audi Q3 διατίθεται και με το κορυφαίο σύστημα τετρακίνησης quattro. Το σύστημα Audi drive select προσφέρει έξι προφίλ οδήγησης, από εξαιρετικά άνετο και ιδιαίτερα αποδοτικό και οικονομικό έως έντονα sport. Το ενεργοποιούμενο με το πάτημα ενός πλήκτρου προαιρετικό σύστημα υποβοήθησης κατάβασης διατηρεί σε μια απότομη κατωφέρεια μια χαμηλή προεπιλεγμένη ταχύτητα κίνησης καθιστώντας τις εκτός δρόμου εξορμήσεις πιο εύκολες παρά ποτέ. Η προηγμένη ανάρτηση πολλαπλών συνδέσμων στον πίσω άξονα εξασφαλίζει εξαιρετική οδική συμπεριφορά, ενώ το προαιρετικό σύστημα διεύθυνσης μεταβλητού βήματος κορυφαία ευελιξία και ακρίβεια.

Το μέγεθος των τροχών ξεκινά από τη διάμετρο των 17 και φτάνει ως αυτή των 20 ιντσών, προσφέροντας σίγουρο πάτημα και μεγάλη πρόσφυση. Τα φρένα είναι εξαιρετικά σε αίσθηση και απόδοση, ενώ η ρύθμιση της ανάρτησης διατηρεί την ιδανική ισορροπία ανάμεσα στη σπορ συμπεριφορά σε δρόμο με στροφές και στην απαράμιλλη άνεση στο ταξίδι. Οι ισχυροί turbo κινητήρες άμεσου ψεκασμού βενζίνης και diesel συνδυάζονται με αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη 7 σχέσεων, εκτός του βασικού κινητήρα βενζίνης των 1.5 λίτρων, με τον οποίο είναι προαιρετικό. Τα μηχανικά σύνολα, δύο βενζίνης 1.5 και 2.0 λίτρων και δύο diesel 2.0 λίτρων, αποδίδουν αντίστοιχα 150, 230, 150 και 190 ίππους.

Το πιο εύκολο πέρασμα στον κόσμο της πολυτέλειας

Στην κατηγορία των μεσαίων πολυτελών SUV το νέο Audi Q3 δύσκολα βρίσκει αντίπαλο. Αυτό ωστόσο που σίγουρα δεν έχει αντίπαλο είναι η ευκολία με την οποία μπορεί να αποκτηθεί. Διότι σήμερα η Audi έχει εξασφαλίσει για τους αγοραστές του Q3 μοναδικά προνόμια χρηματοδότησης, με μηδενικό επιτόκιο και δόση από μόλις 107 ευρώ το μήνα. Ταυτόχρονα, μέσα από τα ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα Audi Now, ο υποψήφιος αγοραστής έχει τη δυνατότητα να επιλέξει το συνδυασμό που εξυπηρετεί καλύτερα τις ανάγκες του, όπως για παράδειγμα έντοκο πρόγραμμα με χαμηλή προκαταβολή και πολλές ακόμα δυνατότητες. Αξίζει τέλος να σημειωθεί ότι τα χρηματοδοτικά προγράμματα Audi Now καλύπτουν τη συντήρηση του αυτοκινήτου για όσο διάστημα διαρκούν και συνδυάζονται με σύγχρονα και ευέλικτα πακέτα ασφάλισης.