Παρουσία δημοσιογράφων, στελεχών της αγοράς, πλήθος επώνυμων αθλητών και ανθρώπων του outdoor, η The North Face παρουσίασε την κορυφαία τεχνολογία Futurelight στο εμβληματικό κατάστημα για κάθε λάτρη των σπορ περιπέτειας και των αθλημάτων αντοχής Alpamayo Pro. Ο Brand Manager της The North Face κ. Ηλίας Κανάκης καλωσόρισε τον κόσμο από την πλευρά του Brand και του ομίλου της VF, ενώ αντίστοιχα την εκδήλωση χαιρέτισε ο ιδρυτής του Alpamayo Pro, κ. Σίμος Τσακίρης. Υπό τον συντονισμό του υπεύθυνου marketing της The North Face, κ. Γιάννη Κοντοχρήστου, ο Senior Executive Sales Representative της εταιρείας, κ. Κυριάκος Πολυχρονόπουλος ανέλαβε την παρουσίαση των τεχνικών χαρακτηριστικών της νέας τεχνολογίας Futurelight, ενώ ο Αρχηγός Αναβάσεων της ΕΟΟΑ και explorer της The North Face, Νίκος Τόδουλος, καθώς και η κορυφαία Ελληνίδα αλπινίστρια, Βανέσα Αρχοντίδου (μέλος του ΑΟΣ) που έχει κατακτήσει ήδη τις 6 από τις 7 υψηλότερες κορυφές του κόσμου με πιο πρόσφατη αυτή του Έβερεστ, μίλησαν για την εμπειρία τους από την χρήση των καινοτόμων προϊόντων της The North Face.

Υπό τις ροκ μουσικές του ραδιοφωνικού παραγωγού του Red FM 96.3, Χρήστου Παπαδά, οι καλεσμένοι ταξίδεψαν στο μέλλον και ανακάλυψαν πρώτοι, τα χαρακτηριστικά πλεονεκτήματα της νέας τεχνολογίας, έχοντας την ευκαιρία να δοκιμάσουν και να αισθανθούν τη νέα σειρά προϊόντων.

Η The North Face, έφερε την επανάσταση στον χώρο του outdoor με την τεχνολογία Futurelight, καθώς η σειρά προϊόντων προσφέρει απόλυτη διαπνοή, έχει μοναδική αδιαβροχοποίηση, διαθέτει εξαιρετική αίσθηση, με αποδεδειγμένη ανθεκτικότητα και έχει πάντα ως γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος. Το νέο αναπνεύσιμο αδιάβροχο υλικό έρχεται να αλλάξει το μέλλον των αθλητικών υφασμάτων. Για πρώτη φορά, αναπτύχθηκε ένα προηγμένο υλικό με τη χρήση της καινοτόμου τεχνολογίας “Nanospinning” η οποία επέτρεψε στους σχεδιαστές της εταιρίας να προσθέσουν το χαρακτηριστικό της διαπερατότητας αέρα στη μεμβράνη του υφάσματος.

Το ύφασμα Futurelight γεννήθηκε στα βουνά και εμπνεύστηκε από την παγκόσμια ομάδα αθλητών της The North Face που αναζητούν στον αδιάβροχο εξοπλισμό τους αυξημένη απόδοση και αναπνευσιμότητα. Με τις αυστηρότερες δοκιμές αξιολόγησης υλικών δημιουργήθηκε το κορυφαίο επίπεδο των προϊόντων Futurelight.

Προϊόντα της The North Face θα βρείτε στα καταστήματα της εταιρείας:

The North Face, Golden Hall, Λεωφ. Κηφισίας 37, Μαρούσι 151 23, Ελλάδα

The North Face, Mediterranean Cosmos, 11ο χλμ εθνικής οδού, Α/Δ Θεσσαλονίκης Ν. Μουδανιών, Θεσσαλονίκη 570 01, Ελλάδα

Καθώς και σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.

