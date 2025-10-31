Chevron: Ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις τα κέρδη, ενισχυμένα από την εξαγορά της Hess

Ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε η Chevron την Παρασκευή, καθώς η παραγωγή ρεκόρ πετρελαίου και φυσικού αερίου, ενισχυμένη από την εξαγορά της Hess ύψους 55 δισ. δολ., και τα ισχυρότερα περιθώρια διύλισης αύξησαν τα αποτελέσματα του δεύτερου μεγαλύτερου παραγωγού πετρελαίου στις ΗΠΑ για το τρίτο τρίμηνο.

Συγκεκριμένα, τα προσαρμοσμένα κέρδη για το τρίμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου ανήλθαν σε 3,6 δισ. δολ. ή 1,85 δολάρια ανά μετοχή, ξεπερνώντας εύκολα την εκτίμηση των αναλυτών για 1,68 δολάρια ανά μετοχή, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε η LSEG.

Η εταιρεία δήλωσε σε παρουσίαση προς τους επενδυτές ότι αναμένει να συνεχιστεί η ισχυρή δημιουργία ταμειακών ροών, ακόμη και με χαμηλότερες τιμές πετρελαίου, λόγω της αυξημένης κεφαλαιακής αποδοτικότητας και της αύξησης των assets υψηλού περιθωρίου κέρδους.

Η Chevron κατέβαλε 3,4 δισεκατομμύρια δολάρια σε μερίσματα και προχώρησε σε επαναγορά μετοχών αξίας 2,6 δισ. δολ. κατά τη διάρκεια του τριμήνου. Η εταιρεία δήλωσε ότι οι κεφαλαιουχικές δαπάνες, οι οποίες ανήλθαν σε 4,4 δισεκατομμύρια δολάρια το τρίτο τρίμηνο, αυξήθηκαν από την ίδια περίοδο πέρυσι λόγω των δαπανών για τα παλαιά περιουσιακά στοιχεία της Hess.

Η Chevron ολοκλήρωσε την εξαγορά της Hess τον Ιούλιο, η οποία έδωσε στην εταιρεία πρόσβαση σε πετρελαϊκό κοίτασμα στη Γουιάνα το οποίο διαχειρίζεται ο μεγαλύτερος ανταγωνιστής της, η Exxon Mobil. Η συμφωνία θέτει την Chevron σε καλύτερη θέση για να αντιμετωπίσει την αστάθεια των τιμών του πετρελαίου με μια πηγή κερδοφόρας παραγωγής, ανέφεραν οι επενδυτές.

Η νέα συνδυασμένη εταιρεία παρήγαγε 4,1 εκατομμύρια βαρέλια ισοδύναμου πετρελαίου ημερησίως το τρίτο τρίμηνο, ένα ιστορικό ρεκόρ που ξεπέρασε την μεμονωμένη παραγωγή της Chevron των 3,4 εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίως το ίδιο τρίμηνο πέρυσι.

Η τιμή του Brent κυμάνθηκε κατά κατά μέσο όρο στα 68,17 δολάρια το τρίτο τρίμηνο, μειωμένη περίπου 13% από την ίδια περίοδο πέρυσι και αυξημένη κατά 2% από το δεύτερο τρίμηνο.