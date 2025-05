Νέος οικονομικός διευθυντής στην Quality & Reliability o Νίκος Σαμωνάκης

Ο κ. Σαμωνάκης διαθέτει πολυετή εμπειρία στον χρηματοοικονομικό τομέα, με θητεία σε αντίστοιχες θέσεις ευθύνης σε μεγάλες επιχειρήσεις.

Την τοποθέτηση του Νικόλαου Σαμωνάκη στη θέση του Οικονομικού Διευθυντή του Ομίλου Quality & Reliability ενέκρινε το ΔΣ της εταιρείας με έναρξη καθηκόντων από τη Δευτέρα, 12 Μαΐου 2025.

Ο κ. Σαμωνάκης διαθέτει πολυετή εμπειρία στον χρηματοοικονομικό τομέα, με θητεία σε αντίστοιχες θέσεις ευθύνης σε μεγάλες επιχειρήσεις. Η τοποθέτησή του εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό του Ομίλου για ενίσχυση της εταιρικής διακυβέρνησης, της χρηματοοικονομικής εποπτείας και της υποστήριξης της αναπτυξιακής στρατηγικής της εταιρείας.

Επιπλέον, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, ο κ. Αριστείδης Σερέπετσης, μέχρι πρότινος Προϊστάμενος Λογιστηρίου της εταιρείας, αναλαμβάνει καθήκοντα Financial Advisor to the Board, με διευρυμένο συμβουλευτικό ρόλο σε θέματα στρατηγικού και χρηματοοικονομικού σχεδιασμού. Η νέα αυτή θέση εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρύτερης αναδιοργάνωσης της ανώτατης διοικητικής ομάδας, αξιοποιώντας τη μακρά εμπειρία και τεχνογνωσία του.