Στουρνάρας: Κανείς δεν αμφισβητεί πλέον τα Greek Statistics

Έχουμε από τα καλύτερα δεδομένα δημόσιου τομέα στον κόσμο, είπε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος μιλώντας σε εκδήλωση για την παρουσίαση της νέας πλατφόρμας δεδομένων Greece In Numbers του ΙΟΒΕ.

Η χώρα μας διαθέτει πλέον από τα καλύτερα δεδομένα δημοσίου τομέα στον κόσμο, υπογράμμισε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας, σημειώνοντας πως ακριβώς αυτή η αξιοπιστία είναι ένα από τα «μαθήματα» που πήραμε μέσα από την κρίση.

Μιλώντας σε εκδήλωση για την παρουσίαση της πύλης δεδομένων GreeceInNumbers, που υλοποίησε το ΙΟΒΕ σε συνεργασία με το Hellenic Observatory του LSE και το Hellenic Studies Program του Yale ο κ. Στουρνάρας τόνισε πως «τα στοιχεία που διαθέτουμε σήμερα είναι τα καλύτερα δυνατά» καθώς ακολουθούν τα σχετικά πρωτόκολλα και ελέγχονται από διεθνείς οργανισμούς.

«Πράγματι η συλλογή και η απεικόνιση στοιχείων δεν γινόταν κατά το παρελθόν με το καλύτερο δυνατό τρόπο» είπε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας αλλά σήμερα τα στοιχεία αυτά δεν αμφισβητούνται, δεν έχουν «αστερίσκους». Σημείωσε ωστόσο πως δεν έχουν λυθεί όλα τα θέματα και πρέπει να γίνει περισσότερη δουλειά στη σύνθεση στοιχείων από διαφορετικές πηγές.

Ο κ. Στουρνάρας τόνισε ακόμη πως τα στοιχεία και η πληροφορία είναι πιο σημαντικά από ποτέ, ενώ με την Τεχνητή Νοημοσύνη οι δυνατότητες επεξεργασίας τους είναι πολύ μεγάλες. «Σύντομα δεν θα υπάρχει καμία δικαιολογία, για να μην αξιοποιούμε με τον καλύτερο τρόπο τα δεδομένα», είπε.

«Ο παγκόσμιος όγκος δεδομένων τα οποία δημιουργήθηκαν, καταγράφηκαν, αντιγράφηκαν και καταναλώθηκαν ήταν περίπου 150 zettabytes το 2024, ενώ εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα 180 zettabytes μέχρι το τέλος του 2025. Για να αντιληφθούμε την κλίμακα μεγέθους, 1 zettabyte ισοδυναμεί με τον αποθηκευτικό χώρο 250 δισεκατομμυρίων DVD. 1 Η επιτακτική ανάγκη για νέες υποδομές αποθήκευσης και επεξεργασίας όλων αυτών των δεδομένων, όπως τα γιγάντια κέντρα δεδομένων (data centres) και οι υπερυπολογιστές (supercomputers) έχουν οδηγήσει κυβερνήσεις και ιδιωτικές εταιρίες σε έναν αγώνα δρόμου επενδύσεων παγκοσμίως, αλλά και στην Ευρώπη. Στην Ελλάδα ξένες εταιρίες, ή κοινοπραξίες με ελληνικές, έχουν ξεκινήσει ήδη την υλοποίηση μεγάλων κέντρων δεδομένων με στόχο να καταστεί η χώρα μας κέντρο επεξεργασίας και μεταφοράς δεδομένων, υποστηρίζοντας περαιτέρω την οικονομική ανάπτυξη και την καινοτομία», είπε ο διοικητής της ΤτΕ.

Μιλώντας για την αξιοπιστία των ελληνικών δεδομένων ο πρόεδρος της ΕΛΣΤΑΤ, Αθανάσιος Θανόπουλος τόνισε πως η καλύτερη άμυνα είναι η απόλυτης διαφάνεια στα στατιστικά και αυτό εξαρτάται από το πόσο προσβάσιμα είναι αυτά. Ο ίδιος τόνισε πως πλέον υπάρχει στενή συνεργασία με την Τράπεζα της Ελλάδας και άλλες Αρχές όπως η ΑΑΔΕ αλλά σημείωσε ακόμη πως υπάρχουν φορείς που διατηρούν τα δεδομένα τους κλειστά και μη προσβάσιμα.

«Έχει πολύ μεγάλη σημασία να μετράμε», είπε ο γενικός διευθυντής του ΙΟΒΕ, Νίκος Βέττας, και πρόσθεσε πως τα σωστά δεδομένα είναι η αρχή του να διαμορφώσει κάποιος άποψη και να χαράξει πολιτική. Ο ίδιος σημείωσε πως έχουν γίνει πολλά βήματα τα τελευταία χρόνια αλλά και πάλι βρισκόμαστε πίσω ως χώρα ειδικά αν συγκριθούμε με χώρες της Β. Ευρώπης που πλέον είναι διαθέσιμα σχεδόν σε πραγματικό χρόνο και διάφορα μικροδεδομένα.

Η πλατφόρμα Greece In Numbers

H πύλης δεδομένων GreeceInNumbers, που παρουσιάστηκε σήμερα είναι ένα έργο του ΙΟΒΕ που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Hellenic Observatory - LSE Centre for Research on Contemporary Greece and Cyprus και το Hellenic Studies Program - Yale McMillan Center, και το οποίο έχει ως σκοπό να υποστηρίξει και να προωθήσει την πρόσβαση σε ποσοτικά δεδομένα για οικονομικά και κοινωνικά ζητήματα στην Ελλάδα.

«Είναι ένα νέο πόρταλ που συγκεντρώνει τα βασικά νούμερα και δείκτες για την Ελλάδα, σε μια προσπάθεια να επιλύσει ένα Διαχρονικό πρόβλημα για το ελληνικό επιχειρείν και του Έλληνες και ξένους επενδυτές πού είναι είτε η έλλειψη στοιχείων είτε η διασπορά τους, είπε ο πρόεδρος του ΙΟΒΕ, Γιάννης Ρέτσος και πρόσθεσε: «Δεν είμαστε στο ιδανικό σημείο αλλά είναι η πιο ολοκληρωμένη προσπάθεια που έχει γίνει. Συγκεντρώσαμε τα σημαντικότερα στοιχεία ώστε με εύκολο και ανέξοδο τρόπο να μπορεί ο καθένας να έχει μια συνολική εικόνα για την Ελλάδα, σε πραγματικό χρόνο.