«Έπεσε» το ChatGPT – Σοβαρά προβλήματα με το AI chatbot

Σημαντικά προβλήματα στην λειτουργία του ChatGPT της OpenAI εντοπίζουν χρήστες σε ολόκληρο τον πλανήτη. Όσοι επισκέπτονται τον ιστότοπο βλέπουν το σφάλμα «bad gate», και δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν το δημοφιλές chatbot που έχει γίνει αναπόσπαστο μέρος της ζωής πολλών ανθρώπων.

ChatGPT seems to be down at the moment

Bad gateway - The web server reported a bad gateway error pic.twitter.com/7vqI49AxGw

— Tibor Blaho (@btibor91) January 23, 2025