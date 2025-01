Αποχωρεί και η JP Morgan από το Net-Zero Banking Alliance

Την απόφαση να αποχωρήσει από το Net-Zero Banking Alliance, την σημαντική τραπεζική συμμαχία για το κλίμα, ανακοίνωσε την Τρίτη η JPMorgan.

Η έξοδος της μεγαλύτερης τράπεζας της ΗΠΑ σηματοδοτεί το τελευταίο χτύπημα για το NZBA, αφού μόνο τον Δεκέμβριο, η συμμαχία χώρισε τους δρόμους της με τις Citigroup Inc., Bank of America Corp., Goldman Sachs Group Inc και Wells Fargo & Co.

Η JPMorgan «θα συνεχίσει να εργάζεται ανεξάρτητα για να προωθήσει τα συμφέροντα της εταιρείας μας, των μετόχων μας και των πελατών μας και θα παραμείνει επικεντρωμένη σε ρεαλιστικές λύσεις που θα βοηθήσουν στην προώθηση των τεχνολογιών χαμηλών εκπομπών άνθρακα, προωθώντας παράλληλα την ενεργειακή ασφάλεια», όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

«Θα συνεχίσουμε επίσης να υποστηρίζουμε τις τραπεζικές και επενδυτικές ανάγκες των πελατών μας που δραστηριοποιούνται στην ενεργειακή μετάβαση και στην απαλλαγή από τον άνθρακα διαφορετικών τομέων της οικονομίας» τονίζεται.

Οι αποχωρήσεις μέχρι σήμερα έχουν συγκεντρωθεί στις ΗΠΑ. Με την αποχώρηση της JPMorgan, μόνο τρεις τράπεζες των ΗΠΑ - η Amalgamated Bank, η Areti Bank και η Climate First Bank - παραμένουν μέλη του NZBA, σε σύγκριση με περίπου 80 τράπεζες στην Ευρώπη, σύμφωνα με τον ιστότοπο της συμμαχίας.

Η JPMorgan είναι κορυφαίος χρηματοδότης ενέργειας τόσο υψηλών όσο και χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Το 2024, η εταιρεία ήταν η κορυφαία τράπεζα για συμφωνίες πετρελαίου, φυσικού αερίου και άνθρακα, καθώς και κορυφαίος πάροχος πράσινων ομολόγων και δανείων, σύμφωνα με στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από το Bloomberg.