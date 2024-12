Grivalia Hospitality: Τη συγχώνευση με 6 κυπριακές εταιρείες ενέκρινε η γενική γραμματεία Εμπορίου

Τη συγχώνευση της Grivalia Hospitality με έξι κυπριακές εταιρείες περιορισμένης ευθύνης ενέκρινε η γενική γραμματεία Εμπορίου.

Σύμφωνα με απόφαση, που αναρτήθηκε στη Διαύγεια, εγκρίθηκε η διασυνοριακή συγχώνευση μεταξύ της ελληνικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «GRIVALIA HOSPITALITY A.E.» και 6 κυπριακών ιδιωτικών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης με τις επωνυμίες: «GRIVALIA HOSPITALITY HOLDINGS ONE LTD», «GRIVALIA HOSPITALITY HOLDINGS TWO LTD», «GRIVALIA HOSPITALITY HOLDINGS THREE LTD», «GRIVALIA HOSPITALITY HOLDINGS FOUR LTD», «VAGELIZO HOLDINGS LTD» και «WELLCY VENTURES LIMITED» με απορρόφηση αυτών από την πρώτη.

Υπενθυμίζεται ότι με τις διατάξεις του ν. 5055/2023, για τους διασυνοριακούς μετασχηματισμούς, συστηματοποιήθηκε ένα ενιαίο ρυθμιστικό πλαίσιο για τους διασυνοριακούς μετασχηματισμούς εταιρειών, για την σταθερότητα και την ασφάλεια δικαίου, που αίρει τους περιορισμούς στην ελευθερία εγκατάστασης των κεφαλαιουχικών εταιρειών στην εσωτερική αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προστατεύει όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, πιστωτές, μετόχους και εταίρους.