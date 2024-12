Ανοίγει η βεντάλια των επιλογών δανεισμού για ιδιώτες και επιχειρήσεις

Περισσότερες επιλογές για πρόσβαση σε δανεισμό θα έχουν ιδιώτες και επιχειρήσεις, αλλά και δανειολήπτες που έχουν μη εξυπηρετούμενα δάνεια τα οποία βρίσκονται υπό τη διαχείριση των servicers, μετά την νέα πρωτοβουλία της κυβέρνησης να διευρύνει το πεδίο δράσης των εταιρειών παροχής πιστώσεων σε όλο το φάσμα των χορηγήσεων δανείων.

Περισσότερες επιλογές για πρόσβαση σε δανεισμό θα έχουν ιδιώτες και επιχειρήσεις, αλλά και δανειολήπτες που έχουν μη εξυπηρετούμενα δάνεια τα οποία βρίσκονται υπό τη διαχείριση των servicers, μετά την νέα πρωτοβουλία της κυβέρνησης να διευρύνει το πεδίο δράσης των εταιρειών παροχής πιστώσεων σε όλο το φάσμα των χορηγήσεων δανείων.

Στο πλαίσιο αυτό, δεν αποκλείεται μέσα στην ερχόμενη χρονιά, να δούμε τον ΟΤΕ ή/και την Viva Wallet - και οι δύο εταιρείες διαθέτουν τη σχετική άδεια από την Τράπεζα της Ελλάδος -, να μπαίνουν δυναμικά στην αγορά καταναλωτικών, στεγαστικών και επιχειρηματικών δανείων. Ή εγχώριες εταιρείες να ανοίγονται στις παροχές πιστώσεων ή να συστήνονται νέες για τον σκοπό αυτό ή ακόμα και ξένες εταιρείες να έρχονται στην ελληνική αγορά για να διεκδικήσουν μερίδια στην αγορά των χορηγήσεων.

Τις εξελίξεις θα διευκολύνει και το timing της ταχείας αποκλιμάκωσης των επιτοκίων του ευρώ το 2025, η οποία αναμένεται να τονώσει τη ζήτηση για δανεισμό.

Με τη νομοθέτηση των τελευταίων παρεμβάσεων της κυβέρνησης στο τραπεζικό σύστημα, μη τραπεζικοί οργανισμοί, εγχώριοι και ξένοι, θα μπορούν να δραστηριοποιηθούν στην ελληνική αγορά, παρέχοντας δάνεια λιανικής και επιχειρηματικά, διεκδικώντας μερίδιο από την πίτα που σήμερα ανήκει στις τράπεζες. Πρόθεση της κυβέρνησης είναι να διευρύνει τις πηγές χρηματοδότησης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, ενισχύοντας τον ανταγωνισμό προς όφελος των πολιτών. Σημειώνεται ότι στην υπόλοιπη Ευρωζώνη, περίπου το 20% του δανεισμού ιδιωτών και επιχειρήσεων προέρχεται από μη τραπεζικά ιδρύματα.

Στην Ελλάδα, κυρίαρχες στο «παιχνίδι» των δανειοδοτήσεων είναι οι τράπεζες, ενώ από το 2020 και μετά, οπότε ψηφίστηκε ο νόμος για τις μικροπιστώσεις, άνοιξε η χαραμάδα σε ευρύτερες κοινωνικές ομάδες (π.χ. γυναίκες, άνεργοι) να αποκτήσουν πρόσβαση σε δανεισμό. Το ζητούμενο είναι η χαραμάδα να γίνει πόρτα, με ευρεία γκάμα επιλογών για τους υποψήφιους δανειολήπτες, φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις.

Με την τελευταία της πρωτοβουλία, η κυβέρνηση κατάργησε τους περιορισμούς στα επιχειρηµατικά δάνεια που µπορούν να χορηγούν τα µη τραπεζικά ιδρύµατα και οι χορηγήσεις θα καλύπτουν κάθε είδους πιστώσεις. Είχε προηγηθεί, τον Δεκέμβριο του 2023 (νόμος 5072/2023 με τίτλο «Δάνεια: Διαφάνεια, ανταγωνισμός, προστασία των ευάλωτων») μια πρώτη παρέμβαση της κυβέρνησης, με την οποία υπήρξε αντικατάσταση παρ. 4 άρθρου 153 του νόμου 4261/2014, ο οποίος είχε θεσμοθετήσει για πρώτη φορά τη λειτουργία των εταιρειών παροχής πιστώσεων στη χώρα μας. Με την αντικατάσταση αυτή, οι εταιρείες παροχής πιστώσεων μπορούσαν να παρέχουν, πέραν των καταναλωτικών, και στεγαστικά και κάποια επιχειρηματικά δάνεια.

Η νέα νομοθετική παρέμβαση της κυβέρνησης αίρει όλους τους περιορισμούς στη χρηματοδότηση από τις εταιρείες παροχής πιστώσεων και πλέον, οι εταιρείες αυτές θα μπορούν να χορηγούν κάθε είδους δάνεια. Έτσι, ενώ για φυσικά πρόσωπα επιτρέπεται ήδη η χορήγηση στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων ή παροχή δανείων για αναδιάρθρωση υφιστάμενου δανείου, η νέα ρύθμιση διευρύνει τη δυνατότητα χορηγήσεων στις επιχειρήσεις, επιτρέποντας τη χορήγηση δανείων ανεξάρτητα από το εάν το εν λόγω πρόσωπο έχει δάνειο που βρίσκεται σε καθεστώς ρύθμισης ή σκοπός του δανείου είναι η αναδιάρθρωση της δανειολήπτριας επιχείρησης.

Οι Εταιρείες Παροχής Πιστώσεων λειτουργούν εδώ και δεκαετίες στην ΕΕ. Τα αλλιώς αποκαλούμενα non deposit financial institutions είναι χρηματοδοτικοί φορείς που προσομοιάζουν με τις εταιρείες leasing και factoring. Χωρίς να συγκεντρώνουν καταθέσεις, καθώς δεν είναι τράπεζες, τα ιδρύματα αυτά έχουν κεφάλαια τα οποία μπορούν να δανείσουν, ενώ πληρούν κεφαλαιακές απαιτήσεις και εποπτεύονται από τις εποπτικές αρχές. Σημειώνεται ότι τα κεφάλαια που έχουν τα non deposit financial institutions προς δανεισμό, μπορεί να προέρχονται και από funds, τα οποία μετέχουν στο μετοχικό τους κεφάλαιο. Ωστόσο, τα ίδια τα χρηματοδοτικά ιδρύματα δεν έχουν καμία σχέση με τα funds, καθώς δουλειά τους είναι αποκλειστικά η παροχή ρευστότητας σε νέους δανειολήπτες ή και σε παλαιούς με δάνεια υπό αναδιάρθρωση και εξυγίανση.