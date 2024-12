Νέος πρόεδρος της Alpha Bank ο Δημήτρης Τσιτσιράγκος

Στη θέση του Β. Ράπανου, ο οποίος θα αντικατασταθεί από ένα νέο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, εκκινώντας τη διαδικασία εντοπισμού κατάλληλων υποψηφίων για την εν λόγω αντικατάσταση.

Καθήκοντα προέδρου της Alpha Bank αναλαμβάνει ο κ. Δ.Κ. Τσιτσιράγκος, σε αντικατάσταση του κ. Β.Θ. Ράπανου, ο οποίος παραιτήθηκε με ισχύ από τις 31 Δεκεμβρίου 2024.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το διοικητικό συμβούλιο αποφάσισε:

- Ο κ. Δ. Κ. Τσιτσιράγκος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, να τοποθετηθεί Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2025. Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς, έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας όσον αφορά την αξιολόγηση της καταλληλότητας για την τοποθέτηση του νέου Προέδρου.

- Ο κ. Β. Θ. Ράπανος να αντικατασταθεί από ένα νέο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, εκκινώντας τη διαδικασία εντοπισμού κατάλληλων υποψηφίων για την εν λόγω αντικατάσταση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκφράζει τη βαθύτατη ευγνωμοσύνη του στον κ. Β. Θ. Ράπανο για την υποδειγματική άσκηση των ηγετικών καθηκόντων του και την αφοσίωσή του. Ο κ. Β.Θ. Ράπανος, διετέλεσε Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου από τον Μάιο του 2014. Συνέβαλε σημαντικά στη διασφάλιση και στον συντονισμό της μακροπρόθεσμης στρατηγικής της Εταιρείας, συνδιαλέχθηκε επιτυχώς με τα Ενδιαφερόμενα Μέρη της Εταιρείας με σκοπό την προώθηση των συμφερόντων της Εταιρείας και συνέβαλε αποφασιστικά στην καθιέρωση βέλτιστων πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης στην Εταιρεία. Ο κ. Β.Θ. Ράπανος έχει διατελέσει επίσης Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (ΕΕΤ), ενισχύοντας τον καίριο ρόλο και τη λειτουργία της.

Από την 1η Ιανουαρίου 2025 το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται σε σώμα, ως ακολούθως:

- Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Δημήτρης Κ. Τσιτσιράγκος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

- Διευθύνων Σύμβουλος Βασίλειος Ε. Ψάλτης, Εκτελεστικό Μέλος

- Εκτελεστικό Μέλος Σπύρος Ν. Φιλάρετος, Chief of Growth and Innovation

- Μη Εκτελεστικά Μέλη Ευθύμιος Ο. Βιδάλης και Johannes Herman Frederik G. Umbgrove

- Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη Έλλη Μ. Ανδριοπούλου, Ασπασία Φ. Παλημέρη, Παναγιώτης I.-K. Παπάζογλου, Jean L. Cheval, Elanor R. Hardwick και Diony C. Καμίτση-Lebot.

Η θητεία των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής, ξεκινώντας από την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων στις 22.7.2022, και παρατείνεται, σύμφωνα με το άρθρο 85 παρ. 1 του ν. 4548/2018 και το άρθρο 9 παρ. 3 του Καταστατικού της Εταιρείας, μέχρι τη λήξη της περιόδου που ορίζει ο νόμος εντός της οποίας πρέπει να συγκληθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της εν λόγω θητείας και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Η εκχώρηση της εκπροσωπευτικής και διαχειριστικής εξουσίας από το Διοικητικό Συμβούλιο στα Μέλη του και σε Στελέχη της Εταιρείας, σύμφωνα με απόφαση που ελήφθη στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου στις 27 Ιουλίου 2023, παραμένει σε πλήρη ισχύ και εφαρμογή.

Ο κ. Δ.Κ. Τσιτσιράγκος έχει διατελέσει Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, της Επιτροπής Αποδοχών και της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων από τον Ιούλιο του 2020, ενώ τοποθετήθηκε Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών τον Ιούλιο του 2023. Διαθέτει πλούσια εμπειρία και επιδεικνύει έντονη προσήλωση στο όραμα της Εταιρείας. Εργάστηκε επί 28 έτη στον Διεθνή Οργανισμό Χρηματοδότησης (ΔΟΧ) του Ομίλου της Παγκόσμιας Τράπεζας. Κατείχε διάφορες θέσεις στην ιεραρχία στο Τμήμα Πετρελαίου, Αερίου και Εξόρυξης και στο Τμήμα Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, με έδρα την Ουάσινγκτον, ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των θέσεων του Διευθυντή Πετρελαίου και Αερίου και του Διευθυντή Βιομηχανίας και Υπηρεσιών (1989-2002). Επίσης, κατείχε διευθυντικές θέσεις στο Τμήμα Νότιας Ασίας (Νέο Δελχί, Ινδία), στο Τμήμα Παγκόσμιων Δραστηριοτήτων Βιομηχανίας και Υπηρεσιών (Ουάσινγκτον, ΗΠΑ) και στο Τμήμα Μέσης Ανατολής, Βόρειας Αφρικής (Κάιρο, Αίγυπτος) και Νότιας Ευρώπης επιβλέποντας τις επενδυτικές δραστηριότητες του ΔΟΧ σε παγκόσμιο και σε περιφερειακό επίπεδο (2002-2011). Το 2011 προήχθη στη θέση του Αντιπροέδρου στην περιοχή Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Βόρειας Αφρικής (Κωνσταντινούπολη, Τουρκία) και το 2014 τοποθετήθηκε Αντιπρόεδρος Επενδύσεων και Εργασιών (Κωνσταντινούπολη και Ουάσινγκτον). Εργάστηκε ως Ανώτερος Σύμβουλος για Θέματα Αναδυόμενων Αγορών στην Pacific Investment Management Company (PIMCO) στο Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο (2018-2022). Έχει διατελέσει μη εκτελεστικό ανεξάρτητο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Infrastructure Development Finance Company (IDFC) στην Ινδία και του Διοικητικού Συμβουλίου της Commercial Bank of Ceylon (CBC) στη Σρι Λάνκα. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Titan Cement International. Είναι κάτοχος πτυχίου Οικονομικών (BA in Economics) του Πανεπιστημίου Rutgers (ΗΠΑ) και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) του Πανεπιστημίου George Washington (ΗΠΑ). Ολοκλήρωσε επίσης το Πρόγραμμα Ανάπτυξης Στελεχών του Ομίλου της Παγκόσμιας Τράπεζας (World Bank Group Executive Development Program) στο Harvard Business School (ΗΠΑ).