Papaki: Η επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό κλειδί για την επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού

Τη μεγάλη σημασία που έχει η επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό στην επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού επεσήμανε στο πλαίσιο του “26oυ Infocom World 2024 “Digital Greece: Time for a Leap!” ο CEO του Papaki κ. Ευθύμιος Χρυσικός.

«Η ψηφιακή μετάβαση δεν αφορά μόνο τις τεχνολογικές υποδομές, αλλά κυρίως τους ανθρώπους που θα την υλοποιήσουν», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Χρυσικός κατά τη διάρκεια του roundtable “The need for the Digital Transformation Leap”, συμπληρώνοντας ότι «είναι σημαντικό να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην εκπαίδευση για την ανάπτυξη τεχνολογικών δεξιοτήτων».

Ο κ. Χρυσικός επεσήμανε ότι το Papaki επενδύει στον άνθρωπο, παρέχοντας trainings κάθε έτος, για κάθε εργαζόμενο, με βάση το ρόλο του και τις τεχνολογικές εξελίξεις, εβδομαδιαία εκπαιδευτικά βίντεο για θέματα κυβερνοασφάλειας, ενώ συνεχώς ανανεώνονται τα ψηφιακά εργαλεία για τους εργαζομένους σε συνάρτηση με τη βελτιστοποίηση των εσωτερικών διαδικασιών.

To Papaki στηρίζει τον ψηφιακό μετασχηματισμό στην Ελλάδα

Στο roundtable με θέμα "The need for the Digital Transformation Leap” και συντονιστή τον δημοσιογράφο Χρήστο Κοτσακά, συμμετείχαν μαζί με τον CEO του Papaki, και εκπρόσωποι άλλων εταιρειών τεχνολογίας για να συζητήσουν τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις της ψηφιακής μετάβασης για τις επιχειρήσεις. Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Κωνσταντίνος Παπαχαραλάμπους Country Manager της EMPIST, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Partnernet κ. Angelo Gentili, o CEO & co-founder της iLink κ. Στάθης Βλάχος, ο CEO της NIGICO κ. Δημήτρης Νομικός, και ο Chief Technology Officer Sphynx Technology Solutions κ. Κώστας Πούλιος.

Στο πλαίσιο του roundtable, ο κ. Χρυσικός ανέφερε ότι η μετάβαση στην ψηφιακή εποχή προσφέρει ευκαιρίες και οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν τα ψηφιακά εργαλεία για να ενισχύσουν τη δυναμική τους και την ανταγωνιστικότητά τους και να απευθυνθούν σε ένα μεγαλύτερο κοινό. Ωστόσο, τόνισε ότι παρότι έχουν γίνει βήματα για τον ψηφιακό μετασχηματισμό, θέλει ακόμη αρκετή προσπάθεια για να φτάσει σε ικανοποιητικό επίπεδο ιδίως για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Στη συνέχεια, ο κ. Χρυσικός εστίασε στην νέα γκάμα καινοτόμων προϊόντων που παρέχει το Papaki, που φέτος γιορτάζει τα 20 έτη λειτουργίας του, στηρίζοντας σταθερά τις επιχειρήσεις στο ψηφιακό “άλμα”. Αναφέρθηκε στις ανανεωμένες υπηρεσίες Web hosting και WordPress hosting, τα domains, το business email, ενώ δεν παρέλειψε να μιλήσει και για τις νέες υπηρεσίες που ανακοινώθηκαν με αφορμή την επέτειο της εταιρείας και αφορούν το online brand protection, το consent management, το infrastructure as a service (IAAS) και τη νέα influencer marketing πλατφόρμα για να προωθούν οι επιχειρήσεις τα προϊόντα τους με τους κατάλληλους content creators.

Οι νέες τεχνολογίες θα φέρουν αλλαγές στις επιχειρήσεις

Από ένα roundtable με θέμα το ψηφιακό άλμα, δε θα μπορούσε να απουσιάζει η συζήτηση για τις προκλήσεις των νέων τεχνολογιών. Επ' αυτού, ο κ. Χρυσικός τόνισε ότι οι νέες τεχνολογίες και η Τεχνητή Νοημοσύνη θα φέρουν αλλαγές στον επιχειρηματικό κόσμο και τους επαγγελματικούς ρόλους. Τo Papaki, ως εταιρεία τεχνολογίας, βρίσκεται στο επίκεντρο των εξελίξεων και ανανεώνει συνεχώς τα προϊόντα του υιοθετώντας νέες τεχνολογίες και υποστηρίζοντας τις επιχειρήσεις σε κάθε βήμα.

Το συγκεκριμένο roundtable ήταν ένα μόνο από τα 8 συνολικά που πραγματοποιήθηκαν στην κεντρική αίθουσα στο πλαίσιο του συνεδρίου που ήταν χορηγός και το Papaki. Παρευρέθηκε πλήθος κόσμου και έδωσαν το παρών στελέχη κορυφαίων επιχειρήσεων από τον χώρο της τεχνολογίας, αλλά και θεσμικά πρόσωπα από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (EETT), την Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας, τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ) και πολλούς ακόμη, ενώ παρευρέθηκε και ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου.