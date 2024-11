Ο Έλον Μασκ στήριξε Τραμπ με τα «μπούνια» και πλέον περιμένει την επιβράβευσή του

«Έχουμε ένα νέο αστέρι, ένα αστέρι γεννιέται: τον Έλον. Αυτό το αστέρι είναι πιθανό να γίνει πιο λαμπρό και ισχυρό υπό την διοίκηση Τραμπ».

Ώρες πριν γίνει οριστικό το αποτέλεσμα της επιστροφής του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, ο μεγαλύτερος υποστηρικτής του, ο Έλον Μασκ είχε ήδη προεξοφλήσει την νίκη του με δύο αναρτήσεις του στο X. Η συμβολή του στην νίκη του Τραμπ ήταν καθοριστική και αναμένεται να αποφέρει σημαντικά οφέλη στον πλουσιότερο άνθρωπο του κόσμου.

