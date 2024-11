Ο Έλον Μασκ πανηγυρίζει από τώρα για νίκη Τραμπ

Μπορεί ακόμη η καταμέτρηση των ψήφων να είναι σε εξέλιξη, ωστόσο ο Ντόναλντ Τραμπ έχει πάρει σαφές προβάδισμα σε κρίσιμες, για την ανάδειξη Προέδρου, πολιτείες.

Ένας από αυτούς που γιορτάζουν είναι ο σύμμαχός του, δισεκατομμυριούχος Έλον Μασκ που έχει κήρυξει από νωρίς τη νίκη του Ρεπουμπλικανού υποψηφίου στο Χ.

Σε ένα από τα τελευταία του tweet έγραψε: «Το μέλλον θα είναι καυτό» και συνόδευσε την ανάρτησή του με μία φωτογραφία του με τον Τραμπ.

🇺🇸🇺🇸The future is gonna be so 🔥 🇺🇸🇺🇸 pic.twitter.com/x56cqb6oT5

— Elon Musk (@elonmusk) November 6, 2024