Δύο χρυσά βραβεία για την ΙΚΕΑ στα Peak Awards και Content Marketing Awards 2024

Η ΙΚΕΑ, εταιρεία του Ομίλου Fourlis, απέσπασε δύο χρυσά βραβεία στα φετινά Peak Awards και Content Marketing Awards.

Χρυσό βραβείο απέσπασε η ΙΚΕΑ για την καινοτομία της στο Performance Marketing στα Peak Awards 2024 στην κατηγορία Best Use of Data. Η συγκεκριμένη υποψηφιότητα που οδήγησε σε βράβευση, επικεντρώνεται στο project Media Mix Modeling, που αφορά σε ένα marketing analytics project, με απώτερο στόχο τις καινοτόμες μεθοδολογίες που βελτίωσαν την ανάλυση δεδομένων και τη λήψη marketing αποφάσεων που «έτρεξε» η εταιρεία, ώστε να επιτυγχάνεται σωστότερη κατανομή της Media επένδυσης συνολικά αλλά και συγκεκριμένα των Digital καναλιών, για μεγιστοποίηση του revenue.

Η ομάδα της KINESSO

Αντίστοιχα, με επίκεντρο την έμπνευση του καταναλωτή, η ΙΚΕΑ κατάφερε να κερδίσει χρυσό βραβείο στην κατηγορία Best Branded Blog (B2C/B2B) των Content Marketing Awards 2024 για το ΙΚΕΑ Ιδέες. Ως brand που δημιουργεί inspirational περιεχόμενο για όλους τους πελάτες του, στόχος της ΙΚΕΑ μέσω του blog είναι η παροχή πρωτότυπων ιδεών και λύσεων για το σπίτι σε όλους τους χρήστες, ακόμη και σε αυτούς που δεν μπορούν να επισκεφθούν τα φυσικά της καταστήματα.

Έτσι, με μία ολοκληρωμένη στρατηγική περιεχομένου, το οποίο αξιοποίησε και διέδωσε στα Social Media αλλά και σε άλλα digital κανάλια, η ΙΚΕΑ κατάφερε να προσφέρει στους καταναλωτές μια συνεχώς προσβάσιμη πηγή έμπνευσης και πρακτικών λύσεων για κάθε χώρο του σπιτιού ή της επιχείρησής τους.

Γιάννης Κοτσέλης, Digital Account Supervisor, The Newtons Laboratory

Στεφανία Χατζόγλου, Paid Media Specialist IKEA

Γιώργος Καρακίτσος, SEO Manager, KINESSO

Οι παραπάνω βραβεύσεις αποδεικνύουν τη δέσμευση της ΙΚΕΑ να μεγιστοποιεί τα αποτελέσματά της μέσα από καμπάνιες που βασίζονται στην καινοτομία και την απόδοση (performance-driven campaigns).

