Μασκ: Δεν υπάρχει καμία ρομαντική σχέση με την Τζόρτζια Μελόνι

Ο επιχειρηματίας Έλον Μάσκ, ιδιοκτήτης του «Χ», αναφέρθηκε στις σχέσεις του με την Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι.

Μέσω του λογαριασμού του, ο Μασκ έκανε μια νέα αναφορά στην πρόσφατη τελετή βράβευσης της Ιταλίδας πρωθυπουργού στην Νέα Υόρκη με το Global Citizen Award, κατά την οποία, απονέμοντάς της το βραβείο πριν από δυο ημέρες, είχε τονίσει ότι «η Μελόνι, μέσα της είναι ακόμη πιο όμορφη απ' ό,τι στην εξωτερική της εμφάνιση» και ότι «κάνει απίστευτη δουλειά».

I was there with my Mom.

There is no romantic relationship whatsoever with PM Meloni.

— Elon Musk (@elonmusk) September 24, 2024