Η Intracom Telecom εξελίσσει τη λειτουργική αποτελεσματικότητα του 5G

Η Intracom Telecom, διεθνής κατασκευαστής τεχνολογικών συστημάτων & λύσεων, συμμετέχει στο Catalyst Project του TM Forum, με τίτλο «Holistic intelligence and GenAI to accelerate 5G monetization». H πρωτοβουλία αυτή υποστηρίζεται από σημαντικούς παρόχους τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένων των BT Group, Telus, Telecom Italia, Zain KSA, Econet Wireless, and Italian utility Bludigit και τεχνολογικές εταιρίες προκειμένου να συνεργαστούν και να βρουν τρόπους δημιουργίας εσόδων και αξιοποίησης του 5G μέσω υπηρεσιών Business-to-Business (B2B), εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα υψηλά επίπεδα παρακολούθησης & αυτοματισμού για τους εταιρικούς πελάτες των παρόχων. Το έργο παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια του DTW24 – Ignite του TM Forum στην Κοπεγχάγη.

Αξιοποιώντας τεχνολογικές καινοτομίες όπως το GenAI, συστήματα αυτοματισμών τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ), και τεχνικές διαχείρισης λειτουργικών παρεκκλίσεων, το Catalyst Project επιδιώκει να βελτιώσει σημαντικά την ποιότητα και τη λειτουργική αποτελεσματικότητα της υπηρεσίας που προσφέρεται σε εταιρικούς πελάτες. Η Intracom Telecom συμβάλλει στο έργο με την πλατφόρμα NFV-RI™, παρέχοντας πολλαπλές λειτουργίες βασισμένες σε τεχνολογίες AI για τη δυναμική διαχείριση ενέργειας σε κομβικά στοιχεία του δικτύου 5G και τη δυναμική μετακίνηση cloud-native εφαρμογών, καθώς και δυνατότητα Green Scoring για την ποσοτικοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και την αποδοτικότητα πόρων των 5G slices.

Ο κ. Χρήστος Ρίζος, CTO Software & ICT Solutions της Intracom Telecom, σχολίασε: «Είμαστε ενθουσιασμένοι που συμμετέχουμε στο Catalyst project του TM Forum και συνεισφέρουμε με την τεχνογνωσία μας σε λύσεις βασισμένες στην τεχνητή νοημοσύνη για την αντιμετώπιση των απαιτητικών προκλήσεων της δημιουργίας εσόδων μέσω του 5G. Η συμμετοχή μας επιβεβαιώνει τη δέσμευσή μας να προάγουμε την καινοτομία και τη βιωσιμότητα στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών και προσβλέπουμε σε συνεργασίες με άλλους ηγέτες του κλάδου προκειμένου να διαμορφώσουμε από κοινού το μέλλον των υπηρεσιών 5G».