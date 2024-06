Next by NBG: Η Εθνική Τράπεζα λανσάρει το 1ο stress free banking app για νέους

Η Εθνική Τράπεζα συστήνει το Next by NBG, την πρώτη εφαρμογή ειδικά σχεδιασμένη για το νεανικό κοινό. Το Next by NBG, φιλοδοξεί να αποδείξει στους νέους πως η Τράπεζα σήμερα αναγνωρίζει τις ανάγκες τους και επιδιώκει να είναι δίπλα τους στο ξεκίνημα της ενήλικης τους ζωής.

Το Next, προσφέρει τα κατάλληλα εργαλεία, ασφάλεια και συμβουλές, εστιάζοντας στην ενδυνάμωση και στην καθοδήγησή τους, ώστε να πραγματοποιούν με ευκολία τις συναλλαγές τους, να εξοικειώνονται σωστά με τη διαχείριση των οικονομικών τους και την αποταμίευση, αλλά και να απολαμβάνουν προσφορές, εμπειρίες και δώρα.

Το Next βοηθά τους νέους να πλάσουν καλές οικονομικές συνήθειες, βγαίνοντας κερδισμένοι μέσα από αυτές.

Συγκεκριμένα, με το Νext app της Εθνικής Τράπεζας, ο χρήστης μπορεί να:

• αποκτήσει μέσα από ένα άμεσο και απλό digital onboarding process νέο λογαριασμό, προπληρωμένη και χρεωστική κάρτα

• έχει πλήρη ενημέρωση για τα έσοδα και τα έξοδά του και συμβουλές για το πώς να διαχειριστεί καλύτερα τα χρήματά του

• κάνει πληρωμές ή αποστολές χρημάτων σε φίλους άμεσα και χωρίς κόστος αξιοποιώντας την υπηρεσία IRIS

• πάρει μέρος σε μοναδικές κληρώσεις και να αποκτά ξεχωριστές προσφορές που ανανεώνονται κάθε μήνα

• βάζει στόχους αποταμίευσης για να συγκεντρώσει χρήματα

• πολλαπλασιάζει τα προνόμιά του όσο περισσότερο το χρησιμοποιεί, ανεβαίνοντας επίπεδα και κερδίζοντας bits για τη συμμετοχή του σε κληρώσεις

• έχει πρόσβαση σε financial tips που μπορούν να τον διευκολύνουν στην καθημερινότητά του

Με αφορμή τη δημιουργία αυτής της εφαρμογής, η Γενική Διευθύντρια Λιανικής Τραπεζικής Χριστίνα Θεοφιλίδη δήλωσε: «Η Εθνική Τράπεζα συνεχίζει σταθερά να πρωτοπορεί με καινοτόμες λύσεις που ανταποκρίνονται στις διαφορετικές ανάγκες που έχουμε σε κάθε στάδιο της ζωής μας. Με το Next by NBG, εστιάζουμε στους νέους, παρέχοντάς τους εργαλεία με στόχο την ενδυνάμωση και καθοδήγησή τους. Oι νέοι επωφελούνται από μια εξελιγμένη τραπεζική εμπειρία, πραγματοποιώντας τις συναλλαγές τους με άνεση, ασφάλεια και με την αξιοπιστία της Εθνικής Τράπεζας. Μέσω του app, έχουν στη διάθεσή τους έξυπνα εργαλεία και συμβουλές, για να διαχειρίζονται σωστά τα οικονομικά τους, ενώ επιβραβεύονται συνεχώς, μέσα από κληρώσεις, προσφορές και δώρα».

Ο Βοηθός Γενικός Διευθυντής Cards & Digital Business, Δημήτρης Πλέσσας, υπογράμμισε επίσης: «Με το Next by NBG, η Εθνική Τράπεζα φέρνει τους νέους πιο κοντά στην τράπεζα, με έναν τρόπο που ανταποκρίνεται στις προσδοκίες τους για ευκολία, ευελιξία και ασφάλεια. Η εφαρμογή αυτή ενσωματώνει νέες τεχνολογίες ώστε να προσφέρει μια εξατομικευμένη εμπειρία στον χρήστη, επιτρέποντας στους νέους να αξιοποιούν πλήρως τις δυνατότητες της ψηφιακής εποχής, να πραγματοποιούν με ευκολία και ταχύτητα τις πρώτες συναλλαγές τους, να διαχειρίζονται καλύτερα τα οικονομικά τους, απολαμβάνοντας προσφορές, μοναδικές εμπειρίες και δώρα».

Η Εθνική Τράπεζα με το Next προσεγγίζει ένα ιδιαίτερα σημαντικό και απαιτητικό κοινό, αποδεικνύοντας και πάλι τη δέσμευσή της να εξελίσσεται διαρκώς. Να είναι πρωταγωνιστής των εξελίξεων στην ψηφιακή τραπεζική, να καλύπτει τις σύγχρονες ανάγκες του κοινού και να προσφέρει στον πελάτη μια εξελιγμένη τραπεζική εμπειρία».