Kyndryl: Διευθυντής Πωλήσεων σε Ελλάδα και Κύπρο ο Σταύρος Τερίκογλου

Τη θέση του Διευθυντή Πωλήσεων (Director of Growth and New Business) για την Kyndryl Ελλάδας και Κύπρου αναλαμβάνει ο Σταύρος Τερίκογλου, ο οποίος θα ηγηθεί της ομάδας Consult Partners της Kyndryl.

Ο Σταύρος Τερίκογλου έχει διανύσει μακρά διαδρομή στον τομέα των πωλήσεων και της ανάπτυξης αγορών με ιδιαίτερη έμφαση στο πεδίο του ψηφιακού μετασχηματισμού, στο οποίο έχει απασχοληθεί κατά το μεγαλύτερο κομμάτι της εικοσιπενταετούς επαγγελματικής του πορείας.

Συγκεκριμένα, ο κ. Τερίκογλου έχει εργαστεί σε μια σειρά ελληνικών και πολυεθνικών εταιρειών πληροφορικής, διαχειριζόμενος σημαντικούς πελάτες στην Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα. Πριν ενταχθεί στην ηγετική ομάδα της Kyndryl, κατείχε αντίστοιχες θέσεις στις εταιρείες Sitecore και Oracle. Κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας κατάφερε να εδραιωθεί ως ένα αποτελεσματικό και αξιόλογο στέλεχος, υπερβαίνοντας συστηματικά στόχους πωλήσεων και κατακτώντας πολλά σημαντικά βραβεία για τις εξαιρετικές του επιδόσεις.

Ο Απόστολος Λεωνιδόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος Kyndryl Ελλάδας και Κύπρου, δήλωσε σχετικά: «Με μεγάλη χαρά καλωσορίζουμε τον Σταύρο στην Kyndryl. Είμαστε βέβαιοι ότι οι εξειδικευμένες γνώσεις και η εκτενής εμπειρία που φέρνει μαζί του, σε συνδυασμό με τη θετική του προσέγγιση και το ομαδικό πνεύμα, θα συνεισφέρουν στη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για την εταιρεία. Επενδύουμε στην ανάπτυξη των στελεχών μας και στην προσέλκυση εξειδικευμένων ταλέντων από την αγορά προκειμένου να ενισχύσουμε τη θέση της Kyndryl ανάμεσα στις μεγαλύτερες εταιρείες παροχής τεχνολογικών υπηρεσιών στην Ελλάδα».