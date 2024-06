Όμιλος Σαράντη: Επιταχύνεται ο επιχειρησιακός του μετασχηματισμός με την SAP

Ο Όμιλος Σαράντη ενοποίησε και το SAP Business Technology Platform (BTP) ως τη βασική πλατφόρμα που θα ηγηθεί του μετασχηματισμού του Ομίλου.

Το RISE with SAP S/4HANA Cloud, private edition, PREMIUM PLUS επέλεξε ο όμιλος Σαράντη για τον επιχειρησιακό μετασχηματισμό, ενώ μαζί με την ενσωμάτωση του RISE with SAP, ο Όμιλος Σαράντη ενοποίησε και το SAP Business Technology Platform (BTP) ως τη βασική πλατφόρμα που θα ηγηθεί του μετασχηματισμού του Ομίλου.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η δραστηριότητα του Ομίλου επικεντρώνεται στα προϊόντα Ομορφιάς – Περιποίησης Δέρματος – Αντιηλιακής Προστασίας, Προσωπικής Φροντίδας, Οικιακής Φροντίδας, καθώς και στις Στρατηγικές Συνεργασίες, προσφέροντας σε κάθε κατηγορία υψηλής ποιότητας σήματα που είναι κορυφαία στις προτιμήσεις των καταναλωτών. Με έντονη δραστηριότητα σε δεκατρείς χώρες οργανωμένες σε 8 business units – Ελλάδα (συμπεριλαμβανομένης της Πορτογαλίας και επιλεγμένων διεθνών αγορών), Πολωνία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Δυτικά Βαλκάνια, Τσεχία & Σλοβακία, Ουκρανία, Ουγγαρία – ο Όμιλος διατηρεί τη δυναμική διεθνή του παρουσία και το αξιοσημείωτο δίκτυο διανομής του σε περισσότερες από 50 χώρες σε όλο τον κόσμο.

Το ταξίδι μετασχηματισμού, από ένα σύστημα SAP εγκατεστημένο τοπικά (OnPremise), σε μια ολοκληρωμένη υποδομή SAP, που περιλαμβάνει το “SAP S/4HANA Cloud for contract and lease management”, “SAP S/4HANA Cloud for manufacturing planning and scheduling”, “SAP Multi-Bank Connectivity” καθώς και το “SAP Analytics Cloud”, θα επιτρέψει στον Όμιλο Σαράντη να επιταχύνει την ψηφιακή μετασχηματιστική διαδικασία, αλλά και να βελτιστοποιήσει τις λειτουργικές διαδικασίες του.

Ως μία από τις μεγαλύτερες και ταχέως αναπτυσσόμενες εταιρείες της Ελλάδας, ο Όμιλος Σαράντη θα σημειώσει σημαντική πρόοδο στην πορεία του επιχειρησιακού μετασχηματισμού μέσω της υλοποίησης του RISE with SAP και της υιοθέτησης του SAP BTP. Αυτή η μετάβαση έχει ως στόχο την αυτοματοποίηση των επιχειρηματικών διαδικασιών, την ενίσχυση της αποδοτικότητας και τη βελτίωση της εμπειρίας χρήστη για τους εργαζόμενους και τους πελάτες του Ομίλου.

Πιο συγκεκριμένα η επένδυση αυτή θα βοηθήσει τον Όμιλο Σαράντη να:

• Βελτιώσει τον τρόπο αλληλεπίδρασης με πελάτες και προμηθευτές, μέσω της εφαρμογής αυτοματισμού και προηγμένων λύσεων ροών εργασίας.

• Μεταφέρει τον οργανισμό σε μια μοναδική λειτουργική πλατφόρμα, δημιουργώντας αποτελεσματικότητα στο τοπίο της πληροφορικής και το μοντέλο υποστήριξης τεχνολογίας.

• Μετασχηματίσει τις αναφορές απόδοσης, οδηγώντας σε καλύτερη κατανόηση για τη μέγιστη αξιοποίηση εμπορικών ευκαιριών και τη βελτίωση των στόχων βιωσιμότητας.

• Ψηφιοποιήσει περαιτέρω το περιβάλλον ελέγχου και συμμόρφωσης, δημιουργώντας ένα πιο ισχυρό και ανθεκτικό επιχειρηματικό περιβάλλον.

• Μεταβεί σε ενιαίους τρόπους λειτουργίας, επιτρέποντας μεγαλύτερη ευελιξία και ευκολία στον τρόπο αντίδρασης στις αναδυόμενες τάσεις της αγοράς.

Με δέσμευση στην ποιότητα και με νοοτροπία μεγάλης Start-Up εταιρείας, ο Όμιλος Σαράντη εξελίσσεται συνεχώς, καλύπτοντας τις διαφορετικές ανάγκες των καταναλωτών και διατηρώντας παράλληλα μια ισχυρή αίσθηση σκοπού και ακεραιότητας. Ως φάρος της ελληνικής επιχειρηματικότητας, ο Όμιλος συνεχίζει να αναπτύσσεται, δημιουργώντας προϊόντα που βελτιώνουν την καθημερινή ζωή των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο.

Σε στενή συνεργασία με την ομάδα SAP στην Ελλάδα, ο Όμιλος Σαράντη έχει επιτύχει να γίνει ένας ευέλικτος και ψηφιακός ηγέτης στον κλάδο του, επιτρέποντάς του να επεκτείνει την ηγετική του θέση στην αγορά και να διερευνήσει νέες ευκαιρίες.

Το τμήμα SAP της EY Ελλάδος, ένας μακροχρόνιος συνεργάτης της SAP και του Ομίλου Σαράντη, με περισσότερους από 120 επαγγελματίες και βραβευμένο με το SAP Partner Excellence Award 2019, επιλέχθηκε να ηγηθεί της υλοποίησης του RISE with SAP S/4HANA Cloud.

«Ο Όμιλος Σαράντη αποτελεί ηγέτη στον κλάδο του», δήλωσε ο Ανδρέας Ξηροκώστας, Διευθύνων Σύμβουλος της SAP Hellas. Είμαστε περήφανοι για την συνεργασία που έχουμε με τον Όμιλο όλα αυτά τα χρόνια και είναι τιμή μας να συμμετέχουμε στην μετάβαση που θα επιτρέψει στον Όμιλο Σαράντη να ενισχύσει περαιτέρω την ηγετική του θέση στην αγορά τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

«Επενδύουμε περαιτέρω στον επιχειρησιακό μας μετασχηματισμό ώστε να γίνουμε ένας παγκόσμια συνδεδεμένος οργανισμός και θεωρούμε τη SAP ισχυρό συνεργάτη για να μας υποστηρίξει σε αυτή την σημαντική ψηφιακή μετάβαση», σημείωσε ο Γιάννης Μπούρας, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Σαράντη.

«Ο Όμιλος Σαράντη ξεκινά ένα ταξίδι μετασχηματισμού, που γίνεται δυνατό με τις πιο σύγχρονες τεχνολογίες της SAP. Είμαστε υπερήφανοι που η EY επιλέχθηκε ως συνοδοιπόρος σε αυτό το ταξίδι, ήδη από τη φάση του σχεδιασμού. Η διεπιστημονική ομάδα μας, με επαγγελματίες που ειδικεύονται, μεταξύ άλλων, στις τεχνολογίες SAP, την ανάλυση δεδομένων, τη διαχείριση της αλλαγής, τη συμβουλευτική επιχειρήσεων και την κυβερνοασφάλεια, στοχεύει να διασφαλίσει την επιτυχία αυτού του εγχειρήματος, συνεισφέροντας στη δημιουργία ενός καλύτερου εργασιακού κόσμου», συμπλήρωσε ο Νίκος Αγγούρης – Εταίρος στο τμήμα Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της EY Ελλάδος και επικεφαλής της συμμαχίας της EY με τη SAP στην Ελλάδα.