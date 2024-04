Γκάνος: Η ενσωμάτωση κριτηρίων ESG αποτελεί τη νέα τάση στην αγορά των office spaces

Στις νέες τάσεις που κυριαρχούν στην αγορά real estate καθώς και στη σημασία για τους κατοίκους της Αθήνας της Διπλής Ανάπλασης στον Βοτανικό, ενός εμβληματικού έργου που φέρει και την υπογραφή της Alpha Bank, αναφέρθηκε ο CEO της Alpha Real Estate Services, Γιάννης Γκάνος, μιλώντας στο πάνελ "Beyond better cities, collaborative solution for the future” στο Delphi Economic Forum.

Στις νέες τάσεις που κυριαρχούν στην αγορά real estate καθώς και στη σημασία για τους κατοίκους της Αθήνας της Διπλής Ανάπλασης στον Βοτανικό, ενός εμβληματικού έργου που φέρει και την υπογραφή της Alpha Bank, αναφέρθηκε ο CEO της Alpha Real Estate Services, Γιάννης Γκάνος, μιλώντας στο πάνελ "Beyond better cities, collaborative solution for the future” στο Delphi Economic Forum.

Σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης παρουσιάζει η αγορά νέων office spaces

Η υιοθέτηση ενός υβριδικού μοντέλου εργασίας από ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις αλλά και η ανάγκη για ενσωμάτωση κριτηρίων ESG στους επαγγελματικούς χώρους, που αποτελεί τη νέα τάση στους επαγγελματικούς χώρους, δημιουργούν νέες απαιτήσεις στην ελληνική αγορά χώρων γραφείου, ανέφερε ο κ. Γκάνος. «Σε αυτή την κατεύθυνση, οι παραδοσιακοί χώροι γραφείων επανασχεδιάζονται για να παρέχουν περισσότερες δυνατότητες συνεργασίας και ευελιξίας στους εργαζόμενους και στις επιχειρήσεις που αναζητούν ένα δυναμικό και καινοτόμο περιβάλλον εργασίας. Σε αυτό το νέο μοντέλο κυριαρχούν οι χώροι μεικτής χρήσης με κοινόχρηστους χώρους εργασίας, αίθουσες συναντήσεων καθώς και εγκαταστάσεις αναψυχής».

Η οικονομική δυσχέρεια της χώρας την προηγούμενη δεκαετία οδήγησε σε σημαντική μείωση της ζήτησης αλλά και της προσφοράς νέων office spaces, με αποτέλεσμα η Ελλάδα σήμερα να βρίσκεται σε διαφορετική φάση του οικονομικού κύκλου σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, εξήγησε ο κ. Γκάνος. «Η περιορισμένη κατασκευή νέων χώρων γραφείου δημιουργεί σήμερα σημαντικές προοπτικές στη συγκεκριμένη αγορά και μας δίνει παράλληλα τη δυνατότητα να οικοδομήσουμε νέα κτήρια που θα ανταποκρίνονται στις νέες τεχνολογικές απαιτήσεις και στα νέα πρότυπα βιωσιμότητας», τόνισε. Αυτό το νέο τοπίο που διαμορφώνεται, δημιουργεί με τη σειρά του επαγγελματικούς χώρους δύο ταχυτήτων, ανέφερε, με τους νέους επαγγελματικούς χώρους να τιμολογούνται υψηλότερα από τους παλαιότερους.

Η Διπλή Ανάπλαση στον Βοτανικό βελτιώνει την ποιότητας ζωής των κατοίκων της Αθήνας

Έργα αστικής ανάπλασης μεγάλης κλίμακας, όπως η Διπλή Ανάπλαση στον Βοτανικό, διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην προώθηση της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης υπογράμμισε ο κ. Γκάνος, απαντώντας σε σχετική ερώτηση του συντονιστή του πάνελ. «Το συγκεκριμένο έργο αποσκοπεί στη μετατροπή του πρώην βιομηχανικού χώρου σε μία ζωντανή συνοικία μεικτής χρήσης με αθλητικούς, εμπορικούς και πράσινους χώρους. Αντιπροσωπεύει, λοιπόν, μία σημαντική ευκαιρία μετασχηματισμού σε ένα μοντέλο βιώσιμης αστικής και οικονομικής ανάπτυξης, ενώ παράλληλα βελτιώνει την ποιότητας ζωής των κατοίκων της Αθήνας».