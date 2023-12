Lamda – Ελληνικό: Πώς προχωρούν εμβληματικές υποδομές και αναπτύξεις

Αρχές του 2024 θα αναδειχθεί εργολάβος για τη Riviera Galleria, με στόχο την έναρξη της κατασκευής, ενώ οι κύριες εργασίες της ανέγερσης του Vouliagmenis Mall θα ξεκινήσουν το Α΄ εξάμηνο του 2024. Παράλληλα, προχωρά το λανσάρισμα κατοικιών στη νέα γειτονιά «Little Athens», ενώ όσον αγορά στην υπογειοποίηση της Ποσειδώνος οι εκσκαφές έχουν ολοκληρωθεί κατά 72%.

Αρχές του 2024 θα έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες για την επιλογή εργολάβου για το έργο της Riviera Galleria, με στόχο την έναρξη της κατασκευής, ενώ οι κύριες εργασίες της ανέγερσης του έτερου, μεγαλύτερου, εμπορικού πόλου Vouliagmenis Mall, θα ξεκινήσουν το Α΄ εξάμηνο του 2024.

Παράλληλα, προχωρούν οι διαδικασίες για το λανσάρισμα των κατοικιών στη νέα, σύγχρονη γειτονιά, η «Little Athens», ενώ ήδη οι εργασίες για την υπογειοποίηση της Ποσειδώνος προχωρούν με γρήγορους ρυθμούς, καθώς οι εκσκαφές έχουν ολοκληρωθεί κατά 72%. Η Lamda Development προχώρησε προ ημερών σε έναν μίνι απολογισμό όσων έχουν γίνει στο φίνις του 2023 στο project του Ελληνικού, το οποίο σταδιακά αρχίζει να ανεβάζει ρυθμούς.

Προχωρά η υπογειοποίηση της Λ. Ποσειδώνος

Η υπογειοποίηση της Ποσειδώνος αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα οδικά έργα που είναι σε εξέλιξη σήμερα στην Αττική και από τα μεγαλύτερα έργα υποδομών στην ανάπτυξη του Ελληνικού. Οι εργασίες κατασκευής προχωρούν με γρήγορους ρυθμούς, καθώς οι εκσκαφές έχουν ολοκληρωθεί κατά 72% και η σκυροδέτηση κατά 37%. Όταν ολοκληρωθεί το έργο, η Ποσειδώνος θα διασχίζεται υπόγεια από την παραλία του Αλίμου έως το ύψος της Μαρίνας του Ελληνικού. Το σύνολο της έκτασης που καλύπτει σήμερα η παραλιακή, θα μεταμορφωθεί σε χώρο πρασίνου που θα ενοποιεί το Μητροπολιτικό Πάρκο με την παραλία, ενώ από το σημείο θα διέρχεται δρόμος ήπιας κυκλοφορίας και ποδηλατόδρομος. To έργο της υπογειοποίησης ολοκληρώνεται τον Ιούνιο του 2025 και αναμένεται να παραδοθεί στο κοινό, έπειτα και από τις απαραίτητες δοκιμές καλής λειτουργίας, στο τέλος του 2025.

Ολοκληρώθηκε η θεμελίωση του Riviera Tower

Η μεγαλύτερη συνεχής, με διάρκεια 40 ωρών, σκυροδέτηση που έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα, πραγματοποιήθηκε στο έργο του Ελληνικού για τη θεμελίωση του Riviera Tower. Το σύστημα της θεμελίωσης του πρώτου «πράσινου» οικιστικού ουρανοξύστη στη χώρα μας ακολούθησε τα πρότυπα μελετών και κατασκευών των ψηλότερων και πιο εντυπωσιακών κτιρίων στον κόσμο, όπως των Petronas Towers και Burj Khalifa.

Η σχεδίαση του Riviera Tower έχει γίνει από το διεθνώς φημισμένο αρχιτεκτονικό γραφείο Foster+Partners και η κατασκευή του έχει ανατεθεί στην κοινοπραξία Bouygues Bâtiment International και Intrakat. Οι εργασίες στον Riviera Tower συνεχίζονται με τη σκυροδέτηση των υπογείων και της πλάκας δαπέδου ισογείου, που είναι ήδη ορατή σε όλους από τη Λεωφόρο Ποσειδώνος. Ο Riviera Tower θα ολοκληρωθεί εντός του 2026.

Η αντιπλημμυρική θωράκιση του Ελληνικού

Η αντιπλημμυρική θωράκιση της ευρύτερης περιοχής του Ελληνικού και της παραλιακής ζώνης, αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για την Lamda Development. Η διευθέτηση του ρέματος των Τραχώνων με χωρητικότητα διπλάσια της υφιστάμενης, είναι ένα πρωτοποριακό έργο που αποτελεί μέρος της ισχυρής αντιπλημμυρικής προστασίας της ευρύτερης περιοχής του Ελληνικού. Η νέα, σύγχρονη πόλη του Ελληνικού «θωρακίζεται» απέναντι στις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, που είναι ήδη ορατές γύρω μας. Η κοίτη του ρέματος απελευθερώνεται, με στόχο την αναζωογόνηση του τοπικού οικοσυστήματος και τη δημιουργία μιας πράσινης περιοχής αναψυχής. Το μήκος του ρέματος είναι 3 χλμ. και το μέγιστο βάθος εκσκαφής είναι έως 8 μέτρα.

Το έργο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, καθώς έχουν ολοκληρωθεί σε ποσοστό 60% οι εκσκαφές για τα αντιπλημμυρικά έργα. H ολοκλήρωσή του αναμένεται τον Ιούλιο του 2024. Επιπρόσθετα, έχει ολοκληρωθεί το 88% των εκσκαφών και το 65% των σκυροδετήσεων στους κεντρικούς συλλέκτες όμβριων υδάτων. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες οριοθέτησης και του ρέματος του Αεροδρομίου ή Ευρυάλης, όπως ήταν γνωστό στο παρελθόν. Και τα δύο ρέματα βρέθηκαν για δεκαετίες ασφυκτικά περιορισμένα στα στενά όρια του πρώην αεροδρομίου, αλλά και της εκτεταμένης αστικής ανάπτυξης στις παρυφές του Υμηττού.

Little Athens: Μια νέα οικιστική γειτονιά

Μια νέα, σύγχρονη γειτονιά, η «Little Athens», δημιουργείται στο Ελληνικό. Ενταγμένη στο βιώσιμο και έξυπνο αστικό οικοσύστημα του Ελληνικού, με άμεση πρόσβαση στη θάλασσα και το Πάρκο, η «Little Athens» αντιπροσωπεύει μία ολοκαίνουργια, ζωντανή οικιστική πρόταση για την Αθήνα με υψηλής αισθητικής και ποιότητας κατοικίες. Η «Little Athens» θα διαθέτει περίπου 1.115 κατοικίες και 115 καταστήματα, κατά την ολοκλήρωση της 1ης φάσης ανάπτυξης του έργου του Ελληνικού, απαραίτητα για την καθημερινότητα και τον σύγχρονο τρόπο ζωής, ανάμεσά τους καφέ, εστιατόρια, φαρμακεία, γυμναστήρια.

Τα κτίρια που έχουν σχεδιαστεί από φημισμένα ελληνικά και διεθνή αρχιτεκτονικά γραφεία, θα φτάνουν έως και τα 50 μέτρα ύψος σε όσες αναπτύξεις εφάπτονται στο Πάρκο του Ελληνικού, ενώ στις υπόλοιπες αναπτύξεις δεν θα ξεπερνούν τα 20 μέτρα ύψος.

PARK RISE: Ένα μοναδικό για τα ελληνικά δεδομένα κτίριο έχει σχεδιαστεί από το πολυβραβευμένο δανέζικο αρχιτεκτονικό γραφείο Bjarke Ingels Group (BIG), και θα διατεθούν συνολικά προς πώληση 88 κατοικίες που αναπτύσσονται σε έως και 12 επίπεδα.

PAVILION TERRACES: Έχει σχεδιαστεί από το ελληνικό αρχιτεκτονικό γραφείο 314 Αrchitecture Studio, και θα διατεθούν συνολικά προς πώληση 156 κατοικίες που αναπτύσσονται σε έως και 7 επίπεδα.

Τι έρχεται για RIVIERA GALLERIA

Αρχές του 2024 θα έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες για την επιλογή εργολάβου για το έργο της Riviera Galleria, με στόχο την έναρξη της κατασκευής. Ήδη, εκδόθηκε η οικοδομική άδεια. Η Riviera Galleria, ένα συγκρότημα κτιρίων συνολικής έκτασης ανωδομής 23.000 τ.μ. με 19.000 τ.μ. GLA, φέρει την υπογραφή του διεθνούς φήμης Ιάπωνα αρχιτέκτονα, Kengo Kuma (Kengo Kuma and Associates) και έχει σχεδιαστεί σε συνεργασία με το ελληνικό μελετητικό γραφείο ΒΕΤΑPLAN.

Με περισσότερα από 100 καταστήματα κορυφαίων fashion brands, εστιατορίων και καφέ, οι επισκέπτες της Riviera Galleria θα έχουν πληθώρα επιλογών υψηλού επιπέδου, μέσα από πρωτοποριακές τεχνολογίες που θα τους προσφέρουν προσωποποιημένη εξυπηρέτηση. Επίσης, θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν μεγάλες πολιτιστικές και μουσικές εκδηλώσεις, εκθέσεις τέχνης και φεστιβάλ μόδας. Έως τώρα, έχουν ήδη υπογραφεί/συμφωνηθεί Heads of Terms (HoTs) για το 53,2% της μεικτής εκμισθώσιμης επιφάνειας (GLA).

Οι εξελίξεις στο VOULIAGMENIS MALL COMPLEX

Στις 30 Νοεμβρίου εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για την ανέγερση του Vouliagmenis Mall, του Εμπορικού Κέντρου του μέλλοντος.

Με συνολική έκταση 185.000 τ.μ., το Vouliagmenis Mall Complex θα προσφέρει μια πολυδιάστατη εμπειρία αγορών και ψυχαγωγίας σε επισκέπτες όλων των ηλικιών, κάθε στιγμή της ημέρας. Προηγμένες ψηφιακές τεχνολογίες, εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης και gadgets με αισθητήρες αφής θα βρίσκονται στη διάθεση των επισκεπτών, προσφέροντας πρωτόγνωρες εμπειρίες. Αειφορία και καινοτομία αποτελούν τα χαρακτηριστικά του βιώσιμου σχεδιασμού του.

Το Εμπορικό Κέντρο καθώς και οι αναπτύξεις που θα βρίσκονται πάνω από αυτό θα έχουν πιστοποίηση LEED Gold. Να σημειωθεί ότι είναι η πρώτη φορά που Εμπορικό Κέντρο παίρνει τη συγκεκριμένη πιστοποίηση. Το ενδιαφέρον που εκδηλώνεται για την εκμισθώσιμη επιφάνεια είναι εντυπωσιακό. Συγκεκριμένα, έχουν, ήδη, ολοκληρωθεί συμφωνίες Heads of Terms (HoTs) για το 70% της μεικτής εκμισθώσιμης επιφάνειας (GLA). Οι προκαταρκτικές εργασίες εκσκαφών ξεκίνησαν τον Σεπτέμβριο, ενώ οι κύριες εργασίες της ανέγερσης θα ξεκινήσουν το Α΄ εξάμηνο του 2024.

The Ellinikon: Μια έξυπνη πόλη

Όπως αναφέρεται, στο Ελληνικό δημιουργείται εξ’ αρχής μια «έξυπνη» πόλη, αφομοιώνοντας τεχνολογίες αιχμής και κάνοντας ευρεία χρήση προηγμένων υποδομών και καινοτόμων συστημάτων. Στόχος της LAMDA Development, είναι η έξυπνη πόλη του Ελληνικού να αποτελέσει υπόδειγμα σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Αξιοποιούνται τεχνολογίες, όπως το Internet of Things (IoT), που μετατρέπουν όλα τα κτίρια και τις υποδομές σε έξυπνες, βελτιώνοντας την καθημερινότητα των κατοίκων και συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση πόρων. Ταυτόχρονα, δίκτυα τελευταίας γενιάς, 5G και οπτικών ινών, θα προσφέρουν απρόσκοπτη συνδεσιμότητα υπερυψηλών ταχυτήτων.

Κάθε εμπορική και οικιστική ανάπτυξη στη νέα πόλη του Ελληνικού θα είναι εξοπλισμένη με συστήματα που θα εξασφαλίζουν ενεργειακή αποδοτικότητα και μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Το Μητροπολιτικό Πάρκο του Ελληνικού, με έκταση 2.000.000 τ.μ., θα είναι το πρώτο «έξυπνο» πάρκο στην Ελλάδα που θα ενσωματώνει έξυπνες λύσεις, για την ασφάλεια των επισκεπτών και τη διαφύλαξη του φυσικού περιβάλλοντος. Αυτές οι λύσεις περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, συστήματα φωτισμού που θα προσαρμόζουν την ένταση ανάλογα με την εποχή και την ώρα της ημέρας, αλλά και συστήματα για τη συνεχή παρακολούθηση των περιβαλλοντικών συνθηκών, την εξοικονόμηση ενέργειας και νερού.

Κέντρο Φροντίδας ΑμεΑ: Παραδόθηκε το πρώτο κτίριο

Ως γνωστόν, ένα νέο πρότυπο σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, υπερσύγχρονο Κέντρο Φροντίδας για Άτομα με Αναπηρία, λειτουργεί ήδη στο Ελληνικό και στεγάζει 4 σωματεία ΑμεΑ. Το κτίριο που είναι το πρώτο που κατασκευάστηκε από τη LAMDA Development στο Ελληνικό, παραδόθηκε εντός χρονοδιαγράμματος στον Δήμο Ελληνικού-Αργυρούπολης. Ο στόχος για την κατασκευή του είναι να καλύψει τις ανάγκες 4 σωματείων ΑμεΑ, τα οποία μέχρι πρότινος λειτουργούσαν σε εγκαταστάσεις του 1970, μόλις 2.500 τ.μ. Η συνολική δόμηση του κτιριακού συγκροτήματος είναι 11.500 τ.μ. σε οικόπεδο 7.400 τ.μ., ενώ στους υπαίθριους χώρους του έχουν φυτευτεί περισσότερα από 8.000 φυτά.