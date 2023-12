Στο «Financials' Finest List» της Morgan Stanley η Alpha Bank - «Overweight» για τις ελληνικές τράπεζες

Στις κορυφαίες τραπεζικές επιλογές της Morgan Stanley σε παγκόσμια βάση («Financials' Finest List») συγκαταλέγεται η μετοχή της Alpha Bank, ενώ και για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες θέτει σύσταση «overweight» με υψηλά περιθώρια ανόδου.

Όπως επισημαίνει ο αμερικανικός οίκος, οι ελληνικές τράπεζες αποτέλεσαν ένα από τα προτιμώμενα «plays» για το φετινό έτος εντός του τραπεζικού κλάδους της ζώνης της Κεντρικής, Ανατολικής Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής (CEEMEA) και μετά την τελευταία διορθωτική κίνηση. οι αναλυτές εντοπίζουν ελκυστικά σημεία εισόδου.

Η θετική θέση του οίκου για τις ελληνικές τράπεζες έγκειται στα εξής σημεία: 1) Στις ισχυρές προοπτικές στο μακροοικονομικό σκέλος, με τους οικονομολόγους της Morgan Stanley να αναμένουν ανάπτυξη της τάξεως του 2,3% - 2,4% το 2024 - 2025 και υπεραπόδοση έναντι Ευρωζώνης. 2) Στην αναμενόμενη δυναμική ανάκαμψη της πιστωτικής επέκτασης υπό τη βάση των πόρων του RRF, την ανάκαμψη των επενδύσεων και τα ισχυρά μακροοικονομικά μεγέθη, που θα οδηγήσουν σε μια καθαρή αύξηση των δανειοδοτήσεων με ετήσιο ρυθμό CAGR για το 2023 - 2025 στο 6% κατά μέσο όρο. 3) Στην αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους (NII) που ναι μεν αναμένεται να είναι πιο χαμηλή το 2024, καθώς ξεκινά ο κύκλος μείωσης των επιτοκίων, αλλά η βάση είναι υψηλότερη δεδομένης της επέκτασης του σταθερού περιθωρίου λόγω των χαμηλών beta καταθέσεων. 4) Στα NPEs που διαμορφώνονται πλέον σε μονοψήφιο επίπεδο και στην ποιότητα του ενεργητικού που παραμένει ανθεκτική.

Να επισημανθεί πως η τιμή στόχος για την Alpha Bank διαμορφώνεται στα 1,99 ευρώ, στα 7,50 ευρώ για την Εθνική Τράπεζα, στα 4,16 ευρώ για την Τράπεζα Πειραιώς και στα 1,95 ευρώ για τη μετοχή της Eurobank.

Ως προς την Alpha Bank, η Morgan Stanley επισημαίνει πως διαπραγματεύεται με δείκτη P/BV στο 0,4x για το 2024 για έναν δείκτη αποδοτικότητας ROTE στο 10,4%, έχοντας υποτιμηθεί από το πρόσφατο υψηλό του 0,6x περίπου. Επίσης, το διαρθρωτικό χαρτοφυλάκιο αντιστάθμισης που έχει δημιουργήσει η Alpha Bank, αναμένεται να μετριάσει τo πλήγμα στα καθαρά έσοδα από τόκους (NII) στο μέλλον. «Πιστεύουμε ότι η τράπεζα είναι σε θέση να υπερασπιστεί τα

περιθώρια κερδοφορίας στον πτωτικό κύκλο των επιτοκίων, αποτελώντας έτσι την κορυφαία επιλογή μας στην περιοχή Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής (ΕΜΕΑ). Διατηρούμε επίσης την «overweight» σύσταση για την Τράπεζα Πειραιώς και την Εθνική Τράπεζα δεδομένης της πιο «αμυντικής» βάσης καταθέσεων, ενώ για τη μετοχή της Eurobank διατηρούμε την «equal - weight» σύσταση», όπως αναφέρουν οι αναλυτές.

Να σημειωθεί πως στις κορυφαίες επιλογές της Morgan Stanley για τον χρηματοοικονομικό κλάδο, βρίσκονται μαζί με τη μετοχή της Alpha Βank οι Banco Bradesco, Bank of Ningbo, CaixaBank, China Minsheng , CTBC Financial, ICICI Bank, ING, J.P. Morgan Chase, Lloyds Banking, Μ&Τ Bank, Nu Holdings, Region Financial Corp, Sumitomo Mitui και Wells Fargo, όλες με «overweight» σύσταση και περιθώρια ανόδου από 10% έως 68%.