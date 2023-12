Η Μαρ. Πολιτοπούλου, νέα Διευθύνουσα Σύμβουλος σε Μητροπολιτικό Κολλέγιο και ΙΕΚ ΑΚΜΗ

Η BC Partners, κορυφαία επενδυτική εταιρεία, ανακοινώνει σήμερα ότι η Μαριάννα Πολιτοπούλου αναλαμβάνει Διευθύνουσα Σύμβουλος (CEO) στην Alphabet Education Α.Ε., τον εκπαιδευτικό όμιλο στον οποίο ανήκουν το Μητροπολιτικό Κολλέγιο και το ΙΕΚ ΑΚΜΗ.

Η BC Partners, κορυφαία επενδυτική εταιρεία, ανακοινώνει σήμερα ότι η Μαριάννα Πολιτοπούλου αναλαμβάνει Διευθύνουσα Σύμβουλος (CEO) στην Alphabet Education Α.Ε., τον εκπαιδευτικό όμιλο στον οποίο ανήκουν το Μητροπολιτικό Κολλέγιο και το ΙΕΚ ΑΚΜΗ.

Με στόχο την περαιτέρω επιχειρηματική, λειτουργική και εμπορική ανάπτυξη του Ομίλου, η Μαριάννα Πολιτοπούλου παραλαμβάνει την ηγεσία από την Καλλιόπη Ροδοπούλου, ιδρύτρια του ομίλου, η οποία θα έχει στο εξής ενεργό συμβουλευτικό ρόλο σε θέματα στρατηγικής ανάπτυξης. Σημειώνεται ότι ο έτερος ιδρυτής, Κωνσταντίνος Ροδόπουλος, παραμένει στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου.

Η Μαριάννα Πολιτοπούλου διαθέτει 30ετή επιτυχημένη πορεία σε θέσεις CEO και ανώτατες διευθυντικές θέσεις, όπου πέτυχε σημαντική κερδοφορία και ανάπτυξη.

Κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας της έχει εργαστεί, μεταξύ άλλων, στη ΝΝ Ηellas όπου διαχειρίστηκε την εξαγορά/συγχώνευση της Μetlife στην Ελλάδα, στην Εθνική Τράπεζα, στην Eurobank, στην Inchape Hellas Group-Όμιλο Toyota Hellas καθώς και στην Credit Agricole Indosuez στο Λουξεμβούργο. Είναι κάτοχος ΜΒΑ από το The Wharton School of the University of Pennsylvania και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (MSc) από το τμήμα Πολιτικών Μηχανικών στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Ο Πρόεδρος της BC Partners, Νίκος Σταθόπουλος, ανέφερε σχετικά ότι: «Με ιδιαίτερη χαρά καλωσορίζουμε σήμερα τη Μαριάννα στον Όμιλο και στην BC Partners. Οι ηγετικές της ικανότητες, ο επαγγελματισμός, η ομαδικότητα και το ήθος, καθώς και η ευρεία εμπειρία που διαθέτει σε πολλαπλούς και ανεπτυγμένους κλάδους της αγοράς, είμαι βέβαιος ότι θα συμβάλλουν στην επιτυχημένη υλοποίηση του φιλόδοξου οράματος και της στρατηγικής μας για τον Όμιλο. Εύχομαι στη Μαριάννα κάθε επιτυχία στο νέο της ρόλο».

Με τη σειρά της, η Μαριάννα Πολιτοπούλου τόνισε ότι: «Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Διοικητικό Συμβούλιο, τη BC Partners και τους ιδρυτές για την εμπιστοσύνη τους και την τιμητική ευκαιρία να ηγηθώ της Alphabet Education. Είμαι βέβαιη ότι όλοι μαζί θα συνεργαστούμε αποτελεσματικά για το φιλόδοξο πλάνο ανάπτυξης του ομίλου».