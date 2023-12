Γ. Καραμουσαλής (Τρ. Πειραιώς): Νέα εφαρμογή της winbank με 1.800 λειτουργικότητες καθημερινής τραπεζικής

Ο μετασχηματισμός ενός οργανισμού είναι βιώσιμος όταν αφήνει ένα διαχρονικό αποτύπωμα στο γενετικό του κώδικα ώστε ο οργανισμός να «μεταβολίζει» πιο έξυπνα και γρήγορα τις ολοένα ταχύτερες και πολυπλοκότερες εξελίξεις, τόνισε ο Γιώργος Καραμουσαλής, Γενικός Διευθυντής, Deputy CFO, Chief Transformation Officer της Τράπεζας Πειραιώς.

Ο μετασχηματισμός ενός οργανισμού είναι βιώσιμος όταν αφήνει ένα διαχρονικό αποτύπωμα στο γενετικό του κώδικα ώστε ο οργανισμός να «μεταβολίζει» πιο έξυπνα και γρήγορα τις ολοένα ταχύτερες και πολυπλοκότερες εξελίξεις, τόνισε ο Γιώργος Καραμουσαλής, Γενικός Διευθυντής, Deputy CFO, Chief Transformation Officer της Τράπεζας Πειραιώς, στο 34th Annual Greek Economic Summit του Eλληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου που είχε ως θέμα «Fostering a sustainable economic future amidst global challenges».

Συμμετέχοντας σε συζήτηση με θέμα «Digital Transformation as an accelerator of Sustainable Development», ο κ. Καραμουσαλής επισήμανε ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός που αφορούσε κάποτε μόνο τις εταιρείες τεχνολογίας ή ορισμένες δραστηριότητες των επιχειρήσεων, αποτελεί πλέον αναγκαία συνθήκη για να παραμείνει οποιαδήποτε επιχείριση ανταγωνιστική.

Όπως σημείωσε, «στην Πειραιώς, ο ψηφιακός μετασχηματισμός και οι άνθρωποί μας είναι οι βασικοί πυλώνες που διατρέχουν το συνολικό πρόγραμμα μετασχηματισμού της Τράπεζας, το οποίο στοχεύει σε τέσσερις τομείς:

στην αναβάθμιση των καναλιών πώλησης και της εμπειρίας του πελάτη, στη δημιουργία καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών, στην αναβάθμιση των εμπορικών/πωλησιακών μας δυνατοτήτων, στην πιο αποτελεσματική εσωτερική λειτουργία της Τράπεζας».

Ενδεικτικά, όσον αφορά τα κανάλια πώλησης και την βελτίωση της εμπειρίας του πελάτη, ο ψηφιακός μετασχηματισμός έχει περιλάβει, μεταξύ άλλων, τη νέα εφαρμογή της winbank με 1.800 λειτουργικότητες καθημερινής τραπεζικής, ψηφιακές λειτουργικότητες για την ευκολότερη πρόσβαση σε πελάτες με μειωμένη όραση/κινητικότητα/ακοή, digital onboarding για νέους πελάτες, ψηφιακές δυνατότητες εντός του καταστήματος για αυτό-εξυπηρέτηση των πελατών σε μια σειρά από εργασίες, ενσωμάτωση τραπεζοασφαλιστικών προϊόντων σε ψηφιακά κανάλια τρίτων, όπως e-shops και marketplaces ώστε ο πελάτης να λαμβάνει το τραπεζικό προϊόν την στιγμή που το έχει ανάγκη (πχ κατά την αγορά ενός προϊόντος).

Ο Chief Tranformation Officer της Τράπεζας Πειραιώς αναφέρθηκε σε καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες, τα οποία προσφέρονται ως αποτέλεσμα της υλοποίησης του προγράμματος ψηφιακού μετασχηματισμού, όπως για παράδειγμα, το Buy Now Pay Later ή το Drive & Win, ένα ασφαλιστικό προϊόν αυτοκινήτου που ο πελάτης μπορεί να έχει έκπτωση βάσει της οδηγικής του συμπεριφοράς.

Σημαντική είναι η συμβολή του ψηφιακού μετασχηματισμού στην βελτίωση των πωλησιακών δυνατοτήτων της Τράπεζας, με εργαλεία όπως το Robo4advisor που επιτρέπει την πρόταση στον πελάτη των καλύτερων δυνατών επενδυτικών προϊόντων βάσει του προφίλ του, ή τα Εvent-based marketing και Νext best product, μέσω των οποίων, βάσει εξελιγμένων αλγορίθμων, προσφέρονται στον πελάτη εξατομικευμένες προτάσεις προϊόντων βάσει του προφίλ του ή και κάποιου γεγονότος στη ζωή του όπου ένα τραπεζοασφαλιστικό προϊόν θα μπορούσε να έχει νόημα την συγκεκριμένη χρονική στιγμή (πχ γάμος, γέννηση, σπουδές, κλπ). Αντιστοίχως, ο ψηφιακός μετασχηματισμός έχει σημαντική επίδραση στην βελτίωση της εσωτερικής λειτουργίας της Τράπεζας, με αυτοματοποιήσεις εσωτερικών διαδικασιών, δυνατότητα νέων τρόπων εργασίας (work from anywhere), αναβάθμιση της τεχνολογικής υποδομής για ταχύτερη υλοποίηση νέων προϊόντων και υπηρεσιών.

Όπως υπογράμμισε ο κ. Καραμουσαλής, ο ψηφιακός μετασχηματισμός έχει ως στόχο αφενός τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πελατών, τη στιγμή που το χρειάζονται, στο σημείο εξυπηρέτησης που επιθυμούν, προσφέροντας εξατομικευμένες λύσεις και παράλληλα, την αποτελεσματικότερη εσωτερική λειτουργία της Τράπεζας, απελευθερώνοντας από γραφειοκρατικές διαδικασίες χρόνο που μπορεί να διοχετευθεί σε δραστηριότητες υψηλότερης προστιθέμενης αξίας.