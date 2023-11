Περίπου 460 κατοικίες αναμένεται να περιλαμβάνει η πρώτη «πεντάδα» οικιστικών projects που θα αναπτυχθούν στο Ελληνικό στην νέα περίφημη οικιστική «γειτονιά» με την ονομασία «Little Athens». Κατοικίες σε Office park και Mixed Use πύργους. Τι συμβαίνει με το όχημα για τους γραφειακούς χώρους.

Περίπου 460 κατοικίες αναμένεται να περιλαμβάνει η πρώτη «πεντάδα» οικιστικών projects που θα αναπτυχθούν στο Ελληνικό, στη νέα περίφημη οικιστική «γειτονιά» με την ονομασία «Little Athens». Η περιοχή αυτή συνολικά θα εκτείνεται σε περίπου 10 οικοδομικά τετράγωνα με συνολικά 1.115 κατοικίες (και διαμερίσματα) αλλά και 115 καταστήματα (retail) και χτες η Lamda Development παρουσίασε το πρώτο «πακέτο» αυτών των projects (459 units) που θα είναι πάνω από την Ποσειδώνος και προς την περιοχή του Αλίμου. Μαζί με τις 312 κατοικίες που έχουν ήδη προπωληθεί (Riviera Tower, Condos, Villas) αποτελούν μια πρώτη οικιστική φάση ανάπτυξης σχεδόν 1.500 ακινήτων που θα είναι έτοιμα μέσα σε περίπου 3-4 χρόνια και εισφέρουν μικτά έσοδα 2,289 δισ. ευρώ και μικτό κέρδος 889 εκατ. ευρώ.

Τα νέα οικιστικά projects – Από 6.000 με 6.500 ευρώ/τ.μ. οι τιμές

Όπως αναφέρθηκε χτες στο πλαίσιο παρουσίασης της προόδου των έργων στο Ελληνικό, από αυτά τα περίπου 460 units, τα 160 βγαίνουν προσεχώς προς πώληση, ενώ 30 βγήκαν μέσα στο περασμένο καλοκαίρι και μάλιστα το ενδιαφέρον ήταν σημαντικό (ήδη δόθηκαν και προκαταβολές). Πρόκειται για διαμερίσματα με μέσο κόστος κατασκευής 4.500 ευρώ/τ.μ. των οποίων οι τιμές θα ξεκινούν από 6.000-6.500 ευρώ/τ.μ..

Αναλόγως μεγέθους το κόστος αγοράς θα εκκινεί από τις περίπου 300 με 350 χιλιάδες ευρώ καθώς θα υπάρχουν διαμερίσματα 55-60 τ.μ. αλλά και με ενβαδόν 200-300 τ.μ.. Υπενθυμίζεται ότι η Lamda σχεδιάζει συνολικά, μαζί με επόμενες φάσεις του έργου, να αναπτύξει περί τις 8.000-8.500 κατοικίες, αναλόγως συνθηκών και ζήτησης, ενώ θα υπάρχουν διαμερίσματα και σε άλλους πύργους (π.χ. στον Office Park που θα στέγαζε τα γραφεία της Eirobank, στον Μικτής Χρήσης με BrookLane) αλλά και δεκάδες branded κατοικίες που θα εξυπηρετούνται από τα ξενοδοχεία, όπως και οι 20 κατοικίες της Orilina στο παραλιακό μέτωπο (μαζί με πριβέ club κ.α.).

Ειδικότερα, σε σχέση με τη νέα «γειτονιά», εντός της Φάσης 1 (2021 – 2027), θα αναπτυχθούν 10 αστικά τετράγωνα που αποτελούνται είτε από αμιγώς οικιστικά κτίρια είτε από κτίρια μικτής χρήσης, όπου το Ισόγειο αξιοποιείται για λιανική. Εντός του Δεκεμβρίου 2023 και του Ιανουαρίου 2024, η «Ελληνικό Α.Ε.» θα λανσάρει τα ακόλουθα residential: 88 διαμερίσματα στον πύργο 50 μέτρων (design by Park Rise by BIG) με τα 30 να λανσάρονται προσεχώς, από τα 156 units της Upper Mainstream (314 Architects) θα λανσαριστούν τα 58, από τα 79 της γειτονιάς Mainstream (design by 314 Architects) τα 30 και από τα 56 Mainstream (design by Deda Architects) τα 20 (αρχές 2024), ενώ από επιπλέον 80 της ίδιας «γειτονιάς» (Tsolakis Architects) θα βγούνε προς λανσάρισμα τον Ιανουάριο 2024 τα 30. Αρα, συνολικά μέσα στο προσεχές δίμηνο θα έχουν λανσαριστεί 198 units (μαζί με τα 30 που θα βγούνε ως δεύτερος γύρος από τον High Rise).

Σύμφωνα με τη Lamda, η Little Athens είναι μια νέα γειτονιά μέσα στην καρδιά του The Ellinikon, προσβάσιμη για όλους, που έχει σχεδιαστεί για να παρέχει ένα σύγχρονο τρόπο ζωής. Είναι ένας συνδυασμός κτηρίων υψηλής και χαμηλής δόμησης σχεδιασμένα τόσο από Έλληνες όσο και από διεθνείς αρχιτέκτονες. Στα πλεονεκτήματα είναι η κοντινή απόσταση από την παραλία, το εύρος των εμπορικών καταστημάτων και δραστηριοτήτων για την εξυπηρέτηση των καθημερινών αναγκών των κατοίκων, ή άμεση πρόσβαση στο Τhe Ellinikon Park και στις εγκαταστάσεις και δραστηριότητες.

Όπως επίσης αναφέρθηκε, στον Πύργο Μικτής Χρήσης (140 μέτρα) που η Lamda προωθεί μαζί με τη BrookLane αναμένεται να αναπτυχθούν πάνω από 70 διαμερίσματα, πέραν των ξενοδοχειακών χρήσεων. Μάλιστα, προσεχώς «κλείνει» η συμφωνία με την εταιρεία έως τα τέλη 2023 και τα έργα ξεκινούν εντός του 2025.

Ο ofiice tower, οι κατοικίες, το SPV γραφείων αξίας 200-400 εκατ. ευρώ

Επίσης, φαίνεται ότι η ζήτηση για κατοικίες και η μη κάθοδος της Eurobank στον office park tower στο βόρειο μέτωπο της έκταση, οδηγεί και σε ανασχεδιασμό του project ώστε να αναπτυχθούν και εκεί κατοικίες στους πάνω ορόφους (έως και 35 διαμερίσματα). Στον ουρανοξύστη αυτό θα κατασκευαστούν και χώροι γραφείων, όπως θα υπάρχουν και στους πάνω ορόφους του Vouliagmenis Mall (προβλέπονταν να κατέβουν κεντρικά της Πειραιώς αλλά άλλαξε ο σχεδιασμός της τράπεζας). Να αναφέρουμε ότι το τμήμα των γραφείων του Office Tower μπορεί να μεταφερθεί στο όχημα ειδικού σκοπού που ετοιμάζει η Lamda με τους γραφειακούς χώρους. Το SPV από μια επιφάνεια σχεδόν 200 χιλ. τ.μ. θα περιλαμβάνει περί τα 100.000 τ.μ. γραφειακών χώρων, δίχως τους χώρους του ουρανοξύστη (που μπορούν να πωληθούν είτε αυτόνομα είτε ως μέρος του SPV), με την εισηγμένη να επιθυμεί να προσελκύσει επενδυτές που θα αγοράσουν μερίδια σε αυτό. Τέτοιοι θα μπορούσαν να είναι funds ή ξένα σχήματα, εγχώριες ΑΕΕΑΠ κ.α. που θα αγοράσουν ποσοστά της οντότητας αυτής. Ηδη υπάρχουν επαφές σε εξέλιξη με υποψήφιους επενδυτές για να διαμορφωθεί ο διαγωνισμός, έχει ξεκινήσει και το pre marketing, με την εκτιμώμενη αξία του SPV να υπολογίζεται προς το παρόν σε εύρος 200 (μίνιμουμ) με 400 εκατ. ευρώ, αναλόγως πόση επιφάνεια θα βάλουν και πόση ζήτηση θα έχει. Οι εξελίξεις για το «γραφειακό» SPV αναμένονται από αρχές 2024.

Οι νέες οικιστικές «γειτονιές» και τα έσοδα

Όπως και πρόσφατα είχε αναδείξει το insider.gr για τις νέες οικιστικές «γειτονιές» της Lamda στο Ελληνικό με το ενδιαφέρον όνομα «Little Athens», τα διαμερίσματα φαίνεται ότι θα είναι για όλα τα βαλάντια και η ζήτηση είναι ήδη μεγάλη.

Στη νέα γειτονιά θα επικρατεί το πράσινο και τα διαμερίσματα θα έχουν θέα στο πάρκο ή στη θάλασσα. Η «γειτονιά» αυτή, με τους νέους πύργους ύψους 50 μ. ή τα projects με τις ονομασίες Mainstream Posidonos, Mainstream Alimos, Neighborhood Retail κ.α. εκ νέου φιγουράρουν και σε πρόσφατη εταιρική παρουσίαση της εισηγμένης (Νοέμβριος). Πρόκειται για συνολικά 1.230 ακίνητα, μεικτής πωλούμενης επιφάνειας άνω των 153.000 τ.μ., από τα οποία η Lamda αναμένει συνολικά μικτό έσοδο 1,171 δισ. ευρώ και μικτό κέρδος 447 εκατ. ευρώ. Πέραν των άλλων γνωστών οικιστικών πλάνων, στην πρώτη φάση της ανάπλασης (με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2027) προχωρούν τα οικιστικά συγκροτήματα Mainstream Posidonos με 432 διαμερίσματα (συνολικά 48,3 χιλ. τ.μ. μικτής πωλούμενης επιφάνειας) το Mainstream Alimos με 432 διαμερίσματα (συνολικά 50,2 χιλ. τ.μ.) και το Neighborhood Retail με 115 διαμερίσματα (συνολικά 11,6 χιλ. τ.μ. GSA). Τα οποία προφανώς προωθούνται κοντά στη Λ. Ποσειδώνος, προς τον Άλιμο και προς το τμήμα του commercial – retail hub αντίστοιχα. Επίσης, όπως είχε ανακοινώσει η Lamda, τον Ιούλιο 2023 ξεκίνησε η προώθηση στο αγοραστικό κοινό του οικιστικού έργου στο Ελληνικό που φέρει την υπογραφή του διάσημου αρχιτεκτονικού γραφείου Bjarke Ingels Group (BIG) και αφορά κτίριο ύψους 50 μέτρων (High-Rise, περίπου 12 όροφοι). Τα διαμερίσματα, στο μοναδικό για τα ελληνικά δεδομένα έργο, ανέρχονται σε συνολικά σε 88 και διαθέτουν διάφορες τυπολογίες (από 1 Υ/Δ περίπου 70 τ.μ. έως 5 Υ/Δ 350 τ.μ.).

Από αυτά, αναμένεται συνολικό μικτό έσοδο 1,171 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 411 εκατ. από πύργους 50 μέτρων, 368 εκατ. από το κομμάτι Mainstream Posidonos, 313 εκατ. από το τμήμα προς Άλιμο και 79 εκατ. ευρώ από τη Neighborhood Retail. Το μικτό κέρδος από αυτά τα units εκτιμάται σε 447 εκατ. ευρώ συνολικά, το Gross Profit Margin σε 38%, η μέση τιμή πώλησης σε 7,6 χιλ. ευρώ/τ.μ. και το μέσο κέρδος σε 2,9 χιλ. ευρώ/τ.μ.. Αθροιστικά, αν προσθέσουμε και τα έσοδα από τα άλλα 3 γνωστά οικιστικά projects (Riviera Tower, Cove Villas, Cove Residences) έχουμε να κάνουμε με μικτά έσοδα 2,289 δισ. ευρώ από όλα τα παραπάνω, μικτό κέρδος 889 εκατ. ευρώ, μέση τιμή πώλησης ανά κατοικία στα 9,4 χιλ. ευρώ/τ.μ. και Average Gross Profit στα 3,6 χιλ. ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Κάθε, μάλιστα, πιθανή αύξηση της τιμής κατά 1.000 ευρώ/τ.μ. μεταφράζεται σε 1 δισ. ευρώ επιπλέον μετρητών.