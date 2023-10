Ισχυρίζεται ότι «δούλεψε πάρα πολύ σκληρά» για να γίνει πιο ευγενικός. Είχε σπάσει κάθε ρεκόρ εργασιακού κυνισμού, απολύοντας ταυτόχρονα 900 εργαζόμενους μέσω μίας κλήσης Zoom.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Better.com, Βισάλ Γκαργκ, ισχυρίζεται ότι «δούλεψα πάρα πολύ σκληρά» για να γίνει πιο ευγενικός αφού απέλυσε πάνω από 900 άτομα την ίδια στιγμή μέσω μιας τρίλεπτης κλήσης από Zoom πριν από 2 χρόνια.

Ειδικότερα, ο 44χρονος Ινδός CEO της αμερικανικής επιχείρησης που έχει ιδιαιτέρως μισητός το 2021 για το «πογκρόμ» απολύσεων στον οποίον προέβη, δηλώνει πως έχει αλλάξει και έχει βελτιώσει τους τρόπους και τη συμπεριφορά του απέναντι στους εργαζόμενους. Μιλώντας στο TechCrunch, παραδέχτηκε πως πέρασε από «πολλή εκπαίδευση» για να ξαναχτίσει την εμπιστοσύνη με το προσωπικό του μετά από αυτή τη βάναυση κλήση μέσω Zoom. «Δούλεψα πολύ, πολύ σκληρά για να αλλάξω τον τρόπο με τον οποίο εμφανίζομαι στην ομάδα κάθε μέρα και να είμαι πιο συμπονετικός και να τους φέρομαι με το ίδιο επίπεδο ευγένειας που δείχνω στους πελάτες μας», ομολόγησε.

«Νομίζω ότι ήμουν πολύ προσηλωμένος στον πελάτη και πραγματικά επικεντρώθηκα σε αυτό που θεωρούσα ότι χρειαζόταν η εταιρία για να οδηγηθεί στην ανάπτυξη. Ωστόσο, αργότερα συνειδητοποίησα ότι την ίδια ευγένεια είχαν ανάγκη και οι υπάλληλοί μου για να αισθανθούν οικεία και κατ΄ επέκτασιν, οι πελάτες του Better.com θα ήταν περισσότερο ευχαριστημένοι» πρόσθεσε.

Η εταιρεία έχει λίγο λιγότερους από 1.000 υπαλλήλους τώρα, ανέφερε, ενώ η Better.com που μπήκε στη Wall Street, είδε τη μετοχή να καταβαραθρώνεται περισσότερο από 90% στο άνοιγμα της συνεδρίασης της Πέμπτης στον Nasdaq. Υπενθυμίζεται πως το 2021, ο Γκαργκ ανακοίνωσε πως το 15% του εργατικού δυναμικού θα απολυόταν. «Είναι η δεύτερη φορά στην καριέρα μου που το κάνω αυτό και δεν θέλω να το κάνω. Την τελευταία φορά που το έκανα, έκλαψα. Αυτή τη φορά ελπίζω να είμαι πιο δυνατός» είχε δηλώσει.

«Εάν είστε σε αυτό το call, ανήκετε στην άτυχη ομάδα που απολύεται» ανέφερε ο Βίσαλ Γκαργκ μέσω Zoom. «Η απασχόλησή σας εδώ τερματίζεται άμεσα» πρόσθεσε. Λίγο αργότερα απολογήθηκε για τον άσχημο τρόπο που προχώρησε στην δυσάρεστη ανακοίνωση. «Θέλω να ζητήσω συγγνώμη για τον τρόπο που χειρίστηκα τις απολύσεις την περασμένη εβδομάδα. Απέτυχα να δείξω τον κατάλληλο σεβασμό και την εκτίμησή μου για τα άτομα που επηρεάστηκαν από την απόφαση, αλλά και για τη συνεισφορά τους στη Better» επεσήμανε και σημείωσε πως «λυπάται βαθύτατα» ενώ δεσμεύθηκε να μάθει από το λάθος του και να γίνει καλύτερος ηγέτης στην εναπομείνασα ομάδα του.

My heart went out to the 900 employees sacked through Zoom by Vishal Garg. Totally wrong! Do it on a one on one basis. And in person. And not before Christmas and after a $750 mn recent infusion. This is how Corporates get a heartless tag!pic.twitter.com/9aPoFNybKp

— Harsh Goenka (@hvgoenka) December 7, 2021