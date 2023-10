Τρ. Πειραιώς: Διεθνείς διακρίσεις - Best CEO ο Χρήστος Μεγάλου

Η Τράπεζα αναδείχθηκε πρώτη στις κατηγορίες Best Company in Investor Relations και Best Team in IR μεταξύ των Τραπεζών που εκπροσωπούν αναδυόμενες αγορές.

Σημαντικές διακρίσεις απέσπασε η Τράπεζα Πειραιώς στα βραβεία Europe & Emerging EMEA Equities Awards του διεθνούς περιοδικού Institutional Investor, καθώς αναδείχθηκε πρώτη στις κατηγορίες Best Company in Investor Relations και Best Team in IR μεταξύ των Τραπεζών που εκπροσωπούν αναδυόμενες αγορές.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς, κ. Χρήστος Μεγάλου έλαβε την πρώτη θέση στην κατηγορία Best CEO, ενώ η Διοικητική Ομάδα της Τράπεζας Πειραιώς (CEO, CFO) κατέλαβε την πρώτη θέση στις ψήφους των διεθνών επενδυτών “buyside”. Tο τμήμα Investor Relations απέσπασε τη διάκριση Best IR Team, Best IR Program και Best Analyst/Investor Event. Στην πρώτη θέση της κατηγορίας Best Company Board βρέθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας Πειραιώς και δόθηκε η πρώτη θέση για την ESG στρατηγική που υλοποιεί η Τράπεζα.

To Institutional Investor είναι ένας αναγνωρισμένος, διεθνής εκδοτικός όμιλος, με παρουσία πέντε δεκαετιών στην επενδυτική κοινότητα, ενώ τα τελευταία 30 χρόνια, τα βραβεία που απονέμει αποτελούν σημαντική αναγνώριση για στελέχη και επιχειρήσεις. Τα αποτελέσματα βασίζονται στην ετήσια Έρευνα για τις ανεπτυγμένες και αναδυόμενες χώρες, και καλύπτουν 31 τομείς, ενώ συμμετέχουν περισσότεροι από 1.872 επαγγελματίες που εκπροσωπούν 851 διεθνείς εταιρείες χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Πάνω από 2.733 άτομα από σχεδόν 1.266 εταιρείες ήταν υποψήφια τη φετινή χρονιά.

Τα στελέχη που συμμετέχουν στην έρευνα αξιολογούν με την ψήφο τους το τμήμα Investor Relations και τις Διοικητικές Ομάδες χρησιμοποιώντας πάνω από είκοσι μετρήσεις απόδοσης, συμπεριλαμβανομένης της αξιοπιστίας CEO, της κατανομής κεφαλαίου CFO, της ποιότητας των συναντήσεων IR, της διαφάνειας των οικονομικών γνωστοποιήσεων, της ποιότητας των εκδηλώσεων επενδυτών, των μετρήσεων ουσιαστικότητας στο ESG και της διαφοροποίησης και της σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα βραβεία παρέλαβαν εκ μέρους της Τράπεζας ο κ. Γιώργος Μαρινόπουλος, Deputy CFO - Group Financial Reporting, Accounting & Taxation της Τράπεζας Πειραιώς, και ο κ. Ξενοφών Δαμαλάς, ο Investment Relations Officer της Τράπεζας Πειραιώς, σε ειδική τελετή που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου στο Λονδίνο.