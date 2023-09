ΕΣΠΑ - Ανταγωνιστικότητα: Έρχονται δράσεις 650 εκατ. ευρώ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Μέσα στους επόμενους μήνες πρόκειται να προκηρυχθούν τρεις νέες δράσεις του προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027» του νέου ΕΣΠΑ με στόχο την υποστήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Το πρώτο αφορά την ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων μικρομεσαίων επιχειρήσεων, προϋπολογισμού 200 εκατ. ευρώ, το δεύτερο θα αφορά ειδικά τις τουριστικές επιχειρήσεις με προϋπολογισμό 150 εκατ. ευρώ και τέλος αναμένεται και το «Ερευνώ – Καινοτομώ» με προϋπολογισμό 300 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα για τη δράση «Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων μικρομεσαίων επιχειρήσεων», στόχος είναι η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων προκειμένου να αναβαθμίσουν την ανταγωνιστική τους θέση επενδύοντας στον τεχνολογικό, οργανωτικό και εμπορικό εκσυγχρονισμό τους ή/και την αναδιαμόρφωση των λειτουργιών ή των προϊόντων/υπηρεσιών τους. Οι τελικές λεπτομέρειες αναμένονται στην προκήρυξη της δράσης, ωστόσο ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου θα κυμαίνεται από 30.000 ευρώ έως 400.000 ευρώ στο τομέα της μεταποίησης και από 15.000 ευρώ έως 100.000 ευρώ στο τομέα του εμπορίου και των υπηρεσιών.

Αντίστοιχα, η δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων Τουριστικών Επιχειρήσεων» αφορά τις νέες τουριστικές επιχειρήσεις και ειδικότερα ξενοδοχεία κατηγορίας 3 αστέρων και άνω, camping, ξενώνες, ενοικιαζόμενα δωμάτια, τουριστικά γραφεία και εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην παροχή τουριστικών υπηρεσιών. Στο πλαίσιο της Δράσης θα ενισχύονται μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με επιχορηγούμενο προϋπολογισμό κάθε επενδυτικού σχεδίου από 30.000 έως και 400.000 ευρώ.

Σημειώνεται πως για τις δύο παραπάνω δράσεις θα μπορούν να υποβάλλουν πρόταση και υπό ίδρυση ή νεοσύστατες επιχειρήσεις που δεν έχουν κλείσει πλήρη διαχειριστική χρήση. H αξιολόγηση των αιτήσεων και για τις δύο δράσεις θα είναι άμεση και τα επενδυτικά σχέδια θα εξετάζονται σύμφωνα με τη σειρά που υποβάλλονται μέχρι εξάντλησης του προϋπολογισμού της κάθε δράσης (First Come First Served).

Στα σκαριά και το «Ερευνώ – Καινοτομώ»

Εξάλλου, λίγο πριν από τις τελικές εγκρίσεις βρίσκεται και το πρόγραμμα «Ερευνώ – Καινοτομώ 2021-2027», η προκήρυξη του οποίου καθυστέρησε λόγω των εκλογών και των αλλαγών στην κυβέρνηση. Βασικός στόχος είναι η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης που θα ενισχυθούν στο πλαίσιο της δράσης μπορούν να υποβάλλονται είτε από μεμονωμένες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, είτε από ομάδες επιχειρήσεων, είτε από συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς και θα πρέπει να εντάσσονται σε μια από τις τέσσερις κατηγορίες παρεμβάσεων: α) Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις με μέγιστο προϋπολογισμό ανά αίτηση χρηματοδότησης στα 800.000 ευρώ, β) Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς με μέγιστο προϋπολογισμό ανά αίτηση χρηματοδότησης στα 2.000.000 ευρώ, γ) Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων με μέγιστο προϋπολογισμό ανά αίτηση χρηματοδότησης εκτιμάται επίσης στα 2.000.000 ευρώ και δ)Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για έργα έρευνας και ανάπτυξης.