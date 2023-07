Tesla, BMW και Volkswagen έχασαν τη «μάχη» για το ραδιόφωνο AM στα αυτοκίνητα

Το 2023 τουλάχιστον 7 αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν αφαιρέσει το ραδιόφωνο εκπομπής ΑΜ από τα ηλεκτρικά τους οχήματα.

Οι μεγαλύτερες αυτοκινητοβιομηχανίες στις ΗΠΑ δέχτηκαν προ ημερών πλήγμα στην προσπάθεια τους να ξεφορτωθούν το ραδιόφωνο AM από τα οχήματά τους.

Την Πέμπτη 27 Ιουλίου η Επιτροπή Εμπορίου της αμερικανικής Γερουσίας ενέκρινε σχέδιο σύμφωνα με το οποίο ανοίγει τον δρόμο στο υπουργείο Μεταφορών να εκδώσει κανονισμούς που θα επιβάλλουν την τοποθέτηση ραδιοφώνου ΑΜ στα νέα οχήματα χωρίς πρόσθετη χρέωση.

Σύμφωνα με το Reuters, το 2023 τουλάχιστον 7 αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν αφαιρέσει το ραδιόφωνο εκπομπής ΑΜ από τα ηλεκτρικά τους οχήματα, συμπεριλαμβανομένων των Tesla, BMW και Volkswagen.

Η Ford έκανε... αναστροφή από τον Μάιο υπό την πίεση του Κογκρέσου.

Οι νομοθέτες λένε ότι η απώλεια του ραδιοφώνου ΑΜ υπονομεύει ένα βασικό σύστημα που έχουν οι ομοσπονδιακές αρχές για την παροχή βασικών πληροφοριών δημόσιας ασφάλειας στο κοινό.

Η Ένωση Ραδιοτηλεοπτικών Φορέων των ΗΠΑ δήλωσε ότι το νομοσχέδιο «θα διασφαλίσει ότι τα δεκάδες εκατομμύρια ακροατών ραδιοφώνου ΑΜ σε όλη τη χώρα θα διατηρήσουν την πρόσβαση σε τοπικές ειδήσεις, ποικίλα κοινοτικά προγράμματα και πληροφορίες έκτακτης ανάγκης».

Η Alliance for Automotive Innovation, ένας εμπορικός όμιλος που εκπροσωπεί μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες, τάχθηκε κατά του μέτρου:

«Πρόκειται απλώς για ένα νομοσχέδιο που στηρίζει και προτιμά μια συγκεκριμένη τεχνολογία, η οποία πλέον ανταγωνίζεται άλλες επιλογές επικοινωνίας και προσαρμόζεται στην αλλαγή του ακροατηρίου».

Σημειώνεται πως το ραδιόφωνο AM λειτουργεί σε χαμηλότερες συχνότητες και έχει μεγαλύτερα μήκη κύματος από τα FM, επομένως τα ραδιοκύματα AM περνούν πιο εύκολα μέσα από στερεά αντικείμενα. Σαν αποτέλεσμα, τα ραδιοφωνικά σήματα AM μπορούν να ταξιδέψουν μεγάλες αποστάσεις, καθιστώντας τα κατάλληλα για μετάδοση ειδοποιήσεων έκτακτης ανάγκης.