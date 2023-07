Mε περιουσία άνω των 3,5 εκατ. ευρώ ο πρωταθλητής των hot dog

«Πρέπει να βλέπεις τον εαυτό σου ως επιχείρηση όταν εργάζεσαι για εσένα. Αλλά ποτέ δεν ήξερα πόσο μακριά θα έφτανα» - H ιστορία του 39χρονου.

Ο Τζόι Τσέστνατ, όχι μόνο διαπρέπει εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες στον ετήσιο διαγωνισμό ανδρικής κατανάλωσης χοτ ντογκ Nathan's Famous στις 4 Ιουλίου, έχοντας κερδίσει 16 τίτλους αλλά έβαλε και μερικά εκατομμύρια δολάρια στην άκρη.

Μιλώντας στο USA Today, ο 39χρονος «πρωταθλητής των πρωταθλητών» έκανε γνωστό ότι η καθαρή του περιουσία ξεπερνά τώρα τα 4 εκατομμύρια δολάρια (άνω των 3,5 εκατ. ευρώ) κυρίως χάρη στα βραβεία που έχει λάβει, τις πληρωμένες εμφανίσεις του, τις συμφωνίες διαφήμισης και τις χορηγίες που έχει λάβει, με πιο πρόσφατο το deal με την Pepsi, το οποίο όπως ομολόγησε «άλλαξε τις ισορροπίες».

«Πρέπει να βλέπεις τον εαυτό σου ως επιχείρηση όταν εργάζεσαι για εσένα. Αλλά ποτέ δεν ήξερα πόσο μακριά θα έφτανα» παραδέχεται ο Τσέστνατ που κατέχει το ρεκόρ καθώς καταβρόχθισε 63 χοτ ντογκ σε 10 λεπτά το 2022.

Πράγματι, έχει κάνει πολύ δρόμο από τότε που έκανε το ντεμπούτο του στο Nathan's Hot Dog Eating Contest το 2005. Ο μέχρι τότε άγνωστος έκανε θραύση εκείνη τη χρονιά κατακτώντας την τρίτη θέση αφού έφαγε 32 χοτ ντογκ και ψωμάκια σε 12 λεπτά.

Η Nathan's Famous τόνισε το αξιοσημείωτο κατόρθωμα του Τσέστνατ να καταναλώσει πάνω από 1.150 χοτ ντογκ στον διαγωνισμό από την έναρξή του το 2004. Χρόνο με το χρόνο, συνεχίζει να γοητεύει το κοινό με τις εκπληκτικές διατροφικές του ικανότητες, εδραιώνοντας την ιδιότητά του ως πραγματικού θρύλου στον κόσμο του διαγωνιστικού φαγητού. Η φετινή επικράτηση του διαγωνιζόμενου σήμαινε επίσης ότι θα διεκδικούσε και πάλι την πολυπόθητη ζώνη μουστάρδας, ένα βραβείο που απονέμεται στον νικητή.

Not even a weather delay can stop Joey Chestnut 😤

He downs 62 hot dogs to claim his 16th Mustard Belt 🏆 pic.twitter.com/PbcOkt1gVc

— ESPN (@espn) July 4, 2023