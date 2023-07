Υπέρ της στέρησης του δικαιώματος ψήφου στους άτεκνους ο Μασκ

Ο Έλον Μασκ υποστηρίζει τη στέρηση του δικαιώματος ψήφου από τους άτεκνους.

Ο Έλον Μασκ υποστηρίζει τη στέρηση του δικαιώματος ψήφου από τους άτεκνους. Την προηγούμενη Κυριακή, ο συνιδρυτής της Tesla απάντησε «Ναι» σε ανάρτηση χρήστη του Τwitter που υποστήριζε ότι «η δημοκρατία είναι πιθανότατα μη εφαρμόσιμη μακροπρόθεσμα χωρίς τον περιορισμό του δικαιώματος ψήφου μόνο στους γονείς».

Το Σάββατο, κάτω από ένα ισλαμοφοβικό βίντεο στο οποίο οι σχολιαστές υπαινίσσονταν ότι η ψήφος των ανύπαντρων λευκών γυναικών είναι υπεύθυνη για τη μετατροπή της Γαλλίας σε μουσουλμανική χώρα, ο Μασκ υποστήριξε ότι «οι άτεκνοι έχουν μικρό μερίδιο στο μέλλον».

Democracy is probably unworkable long term without limiting suffrage to parents.

Helps solve the procreation problem, too. https://t.co/9zZ6eV56W1

— ~~datahazard~~ (@fentasyl) July 2, 2023