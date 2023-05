Σύμφωνα με τον Έλον Μασκ, η επιλογή ήταν ή να αποκλειστεί το Twitter στο σύνολό του ή να περιορίσει την πρόσβαση σε ορισμένα tweets. Για να μην αποκλειστεί το Twitter από τον Ερντογάν σε όλη την Τουρκία, μπήκε «μπλόκο» σε λογαριασμούς αντιφρονούντων για να μην το αποκλείσει ο Ερντογάν από τη χώρα

Μία ημέρα πριν από τις προεδρικές και κοινοβουλευτικές εκλογές της 14ης Μαΐου στην Τουρκία, το Twitter ανακοίνωσε ότι η πρόσβαση σε λογαριασμούς που ανήκαν σε έντονους επικριτές της κυβέρνησης είχαν αποκλειστεί στην Τουρκία και ότι αυτό έγινε για να αποτραπεί το πλήρες κλείσιμο του Twitter στη χώρα, αναφέρει το Nordic Monitor.

Ο ιδιοκτήτης του Twitter, Έλον Μασκ, αντέδρασε στο μήνυμα του αρθρογράφου του Bloomberg, Μάθιου Ιγκλέσιας, που περιέγραφε την απόφαση αποκλεισμού την παραμονή των εκλογών ως λογοκρισία, γράφοντας στο στον λογαριασμό του στο Twitter: «Σου έπεσε ο εγκέφαλός σου, Ιγκλέσια; Η επιλογή είναι να αποκλειστεί το Twitter στο σύνολό του ή να περιορίσει την πρόσβαση σε ορισμένα tweets. Ποιο θέλεις;». Μετά από γενικευμένες αρνητικές αντιδράσεις από τους χρήστες, το Twitter ανακοίνωσε ότι θα δημοσιεύσει τα έγγραφα που έλαβε από την τουρκική κυβέρνηση.

Τη Δευτέρα το Twitter δημοσίευσε αλληλογραφία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με την τουρκική Αρχή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (BTK) και προηγούμενες δικαστικές αποφάσεις, συμπεριλαμβανομένου ενός αιτήματος για αποκλεισμό της πρόσβασης στο Nordic Monitor.

«Λάβαμε αυτό που θεωρήσαμε ότι ήταν μια τελική απειλή για να σταματήσουμε την υπηρεσία - μετά από πολλές τέτοιες προειδοποιήσεις - και έτσι, προκειμένου να διατηρήσουμε το Twitter διαθέσιμο το Σαββατοκύριακο των εκλογών, λάβαμε μέτρα για τέσσερις λογαριασμούς και 409 Tweets που εντοπίστηκαν με δικαστική απόφαση», ανέφερε το Twitter σε ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε από το τμήμα Παγκόσμιων Κυβερνητικών Υποθέσεων.

We are today sharing an update on our approach in Turkey.

We were in negotiation with the Turkish Government throughout last week, who made clear to us Twitter was the only social media service not complying in full with existing court orders.

We received what we believed to be…

— Twitter Global Government Affairs (@GlobalAffairs) May 15, 2023