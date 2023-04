Το Twitter αύξησε τους χαρακτήρες σε 10.000 για τους κατόχους του μπλε σήματος

Oι ειδικοί εκτιμούν πως η κίνηση της εταιρείας γίνεται για να δώσει τη δυνατότητα σε χρήστες να κερδίζουν χρήματα από τις αναρτήσεις τους.

Το Twitter θα επιτρέπει πλέον στους κατόχους του μπλε σήματος (Twitter Blue) να κάνουν αναρτήσεις 10.000 χαρακτήρων που αντιστοιχεί σε περίπου 2.000 λέξεις. Επιπλέον, η πλατφόρμα θα υποστηρίζει τη μορφοποίηση κειμένου με έντονους (bold) και πλάγιους (italic) χαρακτήρες, διευκολύνοντας την ανάγνωση μεγάλων κειμένων.

Τον Φεβρουάριο, η εταιρεία αύξησε το όριο χαρακτήρων σε 4.000 για τους κατόχους του μπλε σήματος, θέλοντας να ενθαρρύνει τους συγκεκριμένους χρήστες να δημοσιεύουν μεγαλύτερες αναρτήσεις.

We’re making improvements to the writing and reading experience on Twitter! Starting today, Twitter now supports Tweets up to 10,000 characters in length, with bold and italic text formatting.

Sign up for Twitter Blue to access these new features, and apply to enable…

— Twitter Write (@TwitterWrite) April 14, 2023