Τράπεζες: Σε εκδόσεις ομολόγων προχωρούν Πειραιώς και Εθνική μέχρι τέλος Νοεμβρίου

Οι δύο τράπεζες αναμένεται να βγουν στις αγορές με senior preferred ομόλογα, ύψους περί τα 300 εκατ. ευρώ η καθεμία, για την κάλυψη της ελάχιστης απαίτησης ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων (MREL).

Σε νέες εκδόσεις senior preferred ομολόγων προκειμένου να καλύψουν την ελάχιστη απαίτηση ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων (MREL), αναμένεται να προχωρήσουν οι τράπεζες πριν από το τέλος του έτους.

Πληροφορίες του insider.gr αναφέρουν ότι οι επόμενες εκδόσεις αναμένονται από τις τράπεζες Πειραιώς και Εθνική, οι οποίες δεν έχουν προχωρήσει σε κάποια κίνηση εντός του τρέχοντος έτους και πρόκειται να βγουν με σχετικές εκδόσεις στις αγορές ακόμη και μέχρι το τέλος Νοεμβρίου.

Οι εκδόσεις senior preferred ομολόγων από τις δύο τράπεζες έρχονται μετά τις θετικές ανακοινώσεις αποτελεσμάτων γ΄ τριμήνου και την πρόσφατη επίσκεψη του SRB (Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης της ΕΕ) στην Αθήνα. Στις συναντήσεις που είχε ο SRB πριν από τρεις εβδομάδες με τις διοικήσεις των ελληνικών τραπεζών, κατέστησε σαφή την επιθυμία του και οι τέσσερις συστημικές τράπεζες της χώρας μας να δώσουν το στίγμα τους στις αγορές με εκδόσεις MREL, παρά την επιδείνωση των όρων δανεισμού από τον πόλεμο στην Ουκρανία και τα παρελκόμενά του. Ο SRB δεν άσκησε, πάντως, πιέσεις στις ελληνικές τράπεζες, παρά μόνο έδωσε συστάσεις για λόγους καλών εντυπώσεων των ελληνικών τραπεζών όταν θα έρθει η ώρα των ευρωπαϊκών στατιστικών για το τρέχον έτος.

Σημειώνεται ότι οι ελληνικές τράπεζες δεν πιέζονται από τα ίδια χρονικά περιθώρια με τις άλλες ευρωπαϊκές για την επίτευξη των υποχρεώσεων MREL. Ειδικότερα, ο SRB έχει δώσει προθεσμία σε όλες τις ευρωπαϊκές τράπεζες να έχουν επιτύχει δείκτη κεφαλαίων MREL στο 25% - 26% των κεφαλαίων τους μέχρι το τέλος του 2023. Λόγω της πολυετούς ελληνικής κρίσης και της εξυγίανσης των τραπεζών από τα κόκκινα δάνεια, η προθεσμία του SRB για τις ελληνικές τράπεζες εκτείνεται μέχρι το τέλος του 2025 και μάλιστα προβλέπει δύο δεσμευτικές ημερομηνίες στις οποίες ο SRB θα τσεκάρει την επίτευξη του στόχου: την 1η/1/22 που έχει παρέλθει με επιτυχές δείγμα από τις ελληνικές τράπεζες και την 31η/12/2025.

Τα στοιχεία για το πού βρίσκονται οι ελληνικές τράπεζες αναφορικά με τους στόχους των MREL δεν είναι υποχρεωτικά ανακοινώσιμα. Σύμφωνα με την πληροφόρηση που έχει μπορέσει να αντλήσει το insider.gr από παρουσιάσεις των τραπεζών σε επενδυτές, η Eurobank έχει θέσει ως στόχο για 1η/1/2023 δείκτη MREL 20,45% και τελικό στόχο για 31/12/2025 δείκτη 27,36%. Η Alpha Bank έχει παρόμοιο ενδιάμεσο στόχο και τελικό 26,87%. Η Τράπεζα Πειραιώς 19,1% την 1η/1/2023 και 27,25% στις 31/12/2025. Η Εθνική έχει αναφέρει στους αναλυτές τα επίπεδα του δείκτη MREL, συγκεκριμένα 18%, για την 1η/1/2022.

Η προθεσμία της 31ης Δεκεμβρίου 2025 στην οποία ο SRB θα αξιολογήσει τις ελληνικές τράπεζες σημαίνει ότι αυτές δεν βρίσκονται υπό άμεση πίεση να προβούν σε εκδόσεις MREL. Πολλώ δε μάλλον από τον λόγο ότι οι εκδόσεις αυτές καλύπτουν λόγους ρευστότητας και όχι κεφαλαιακής επάρκειας και ρευστότητα οι ελληνικές τράπεζες έχουν αυτή τη στιγμή υπερβάλλουσα. Ωστόσο, με το δεδομένο ότι το κλίμα στις αγορές έχει λίγο εξομαλυνθεί, Εθνική και Πειραιώς αναμένεται να εκμεταλλευθούν το «παράθυρο» για να προχωρήσουν σε εκδόσεις MREL, ώστε να μην υπολείπονται των άλλων ευρωπαϊκών τραπεζών. Οι εκδόσεις τους αναμένονται περί τα 300 εκατ. ευρώ και σε επιτόκια 7% - 8%.

Υπενθυμίζεται ότι η πρόσφατη έκδοση senior preferred ομολόγου της Alpha Bank έγινε σε επιτόκιο 7,25%, το οποίο θεωρείται επιτυχία εν μέσω των αναταράξεων στις αγορές. Η Alpha Bank ενδέχεται να είναι και η πρώτη από τις ελληνικές τράπεζες που θα ξαναβγεί στις αγορές το 2023 με έκδοση MREL, καθώς θα πρέπει να αναχρηματοδοτήσει την έκδοση που είχε κάνει τον Δεκέμβριο του 2021, ύψους 400 εκατ. ευρώ, και λήγει τον Φεβρουάριο. Κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων 9μήνου στους αναλυτές την προηγούμενη εβδομάδα, ο CEO της Alpha Bank, Βασίλης Ψάλτης, ανέφερε ότι η Τράπεζα δουλεύει για το συγκεκριμένο θέμα με τους συμβούλους της. Σημειώνεται ότι η έκδοση του senior preferred της Alpha Bank τον Δεκέμβριο του 2021 είχε γίνει με επιτόκιο 3%.

Τον Ιούνιο 2022, η Eurobank είχε εκδώσει στις αγορές senior preferred ομόλογο 500 εκατ. ευρώ, σε επιτόκιο 4,375%.

Έκτοτε οι συνθήκες στις αγορές επιδεινώθηκαν και παράλληλα από τον Ιούλιο η ΕΚΤ άρχισε να ανεβάζει το κόστος δανεισμού, οπότε το κόστος των εκδόσεων MREL έχει διπλασιαστεί. Σημειωτέον ότι οι ελληνικές τράπεζες – μόνες σε όλη την Ευρώπη – φέρουν επίσης το βάρος της έλλειψης επενδυτικής βαθμίδας. Όταν αυτή δοθεί στην Ελλάδα (αν δεν υπήρχε ανοιχτό το θέμα των εκλογών, η επενδυτική βαθμίδα θα είχε ήδη δοθεί), τότε θα υποχωρήσει αυτόματα το κόστος δανεισμού και οι τράπεζες θα μπορούν να βγαίνουν στις αγορές με δύο εκδόσεις των 500 εκατ. ευρώ η καθεμία ετησίως.

Σημειώνεται ότι η ελάχιστη απαίτηση ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων (Minimum Requirement of Own Funds and Eligible Liabilities – MREL) αφορά στοιχεία παθητικού των τραπεζών που μπορούν εν δυνάμει να χρησιμοποιηθούν για την απορρόφηση ζημιών και για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, αν κάτι τέτοιο απαιτηθεί, σε περίπτωση εξυγίανσης. Και έτσι, να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, να εξασφαλιστεί η συνέχεια των κρίσιμων λειτουργιών των τραπεζών υπό εξυγίανση και να μην τεθούν σε κίνδυνο οι καταθέσεις.