Τίτλοι τέλους για την Beat - Επηρεάζονται 170 εργαζόμενοι στην Αθήνα

Διακόπτει την δραστηριότητα του Beat στην Λατινική Αμερική η Free Now μαζί με τους μετόχους της BMW Group και Mercedes-Benz Mobility.

Στην απόφαση να τερματίσει την λειτουργία της εφαρμογής Beat, της εφαρμογής μετακίνησης του ομίλου Freenow στην Λατινική Αμερική, αλλά και να απολύσει μέσω εθελούσιας εξόδου, όσους από τους 170 εργαζόμενους δεν μπορούν ή δεν επιθυμούν να απορροφηθούν, προχωρά η Free Now μαζί με τους μετόχους της BMW Group και Mercedes-Benz Mobility.

Η εταιρεία που είχε εξαγοράσει το ελληνικό Taxibeat, το μετέτρεψε σε Beat και στη συνέχεια ενσωμάτωσε τις ευρωπαϊκές λειτουργίες της δημοφιλούς εφαρμογής ταξί στo app της Free Now, αποφάσισε να διακόψει τις δραστηριότητες της εταιρείας στη Λατινική Αμερική, προκειμένου να ενισχύσει την δραστηριότητά της στην Ευρώπη.

Παρότι το FREE NOW App, όπως πριν από λίγο καιρό μετονομάστηκε το Beat, δεν επηρεάζεται ως προς την λειτουργία του στην Ελλάδα, με την χώρα μας να εξακολουθεί να αποτελεί μια από τις βασικές αγορές που επενδύει ο Όμιλος, επηρεάζονται 170 εργαζόμενοι, οι οποίοι από το hub της Beat στην Αθήνα εξυπηρετούσαν την αγορά της Λατινικής Αμερικής. Η μόνη που θα μείνει ανεπηρέαστη είναι η ομάδα που υποστηρίζει την ελληνική αγορά, η οποία έχει από το 2019 διαχωριστεί από την ομάδα της Λατινικής Αμερικής και από το 2020 αποτελεί ξεχωριστή εταιρική οντότητα ως μέρος του ευρωπαϊκού κλάδου της FREE NOW.

Σύμφωνα με πληροφορίες του insider.gr ένα μέρος των εργαζομένων θα μπορέσουν, αν το επιθυμούν, να απορροφηθούν από την μητρική που συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά στις αγορές της Ευρώπης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του insider.gr, από την πλευρά των εργαζομένων η εθελουσία έξοδος προτείνει ό,τι προβλέπει η νομοθεσία για τον κάθε εργαζόμενο, ανάλογα με τα χρόνια της απασχόλησης του στην εταιρεία, συν 5 επιπλέον μισθούς (μεικτά). Ωστόσο το πακέτο μπορεί να έχει διαφοροποιήσεις ανάλογα τους εργαζόμενους.

Επιπλέον κάποιοι, θα έχουν την ευκαιρία να διεκδικήσουν θέσεις στον ευρωπαϊκό κλάδο της FREE NOW, μέσω της εξ αποστάσεως εργασίας. Σημειωτέον ότι η εταιρία έχει ανακοινώσει τη λειτουργία στην Αθήνα και δεύτερου hub υποστήριξης των λειτουργιών της.

Όσο για την BEAT, ένα μεγάλο κομμάτι των λειτουργιών της Λατινικής Αμερικής μαζί με τα πάγια θα πωληθούν, συμπεριλαμβανομένων των οχημάτων και των εργαζομένων, ενώ το υπόλοιπο κομμάτι θα εκκαθαριστεί.

Οι λόγοι που οδήγησαν την μητρική σε αυτή την απόφαση είναι ότι το πρότζεκτ της Λατινικής Αμερικής δεν μπορούσε να καταστεί κερδοφόρο λόγω του μεγάλου ανταγωνισμού. Ωστόσο η καταληκτική απόφαση ήρθε μετά την αλλαγή της σχετικής νομοθεσίας, η οποία υποχρέωνε την εταιρεία να προσλαμβάνει ως μόνιμο προσωπικό τους οδηγούς του στόλου οχημάτων που διέθετε.

Ενημερώθηκαν οι εργαζόμενοι - Το μήνυμα που έλαβαν οι οδηγοί

Οι εργαζόμενοι της εταιρείας ενημερώθηκαν σήμερα το απόγευμα από το CEO A.Pennington.

Αντίστοιχα οι οδηγοί της FREE NOW στην Ελλάδα έλαβαν το ακόλουθο μήνυμα πως οι αλλαγές δεν επηρεάζουν την ελληνική αγορά:

«ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ! Η FREE NOW επενδύει στην Ευρώπη, αποχωρεί από τη Λατινική Αμερική

Αγαπητέ συνεργάτη,

Θα θέλαμε να γνωρίζεις πως η FREE NOW και οι μέτοχοί της αποφάσισαν να διακόψουν τις δραστηριότητες τους μέσω της ΒΕΑΤ στη Λατινική Αμερική, ώστε να ενισχύσουν την επένδυσή τους στην Ευρώπη, όπου το FREE NOW App φιλοδοξεί να γίνει το κορυφαίο Super App Μετακινήσεων.

Αυτή η εξέλιξη δεν επηρεάζει τη λειτουργία μας και την ελληνική ομάδα, η οποία, όπως γνωρίζεις, ως μέρος της FREE NOW αυτονομήθηκε ήδη από το 2019, ενώ από το 2020 επιχειρεί ως ξεχωριστή εταιρική οντότητα (FREE NOW Hellas). H FREE NOW με τη νέα της εφαρμογή συνεχίζει να επενδύει στην Ελλάδα, όπου χάρη και στη δική σου συμβολή προσφέρει σήμερα το καλύτερο ιστορικά επίπεδο παρεχόμενων υπηρεσιών.»

Αυξάνουν οι απολύσεις στον κλάδο της τεχνολογίας

Αξίζει να σημειωθεί ότι η απόφαση της Free Now ακολουθεί αντίστοιχες άλλων εταιρειών του ευρύτερου τεχνολογικού κλάδου. Ιδιαίτερα στις ΗΠΑ και τη Λατινική Αμερική οι τεχνολογικές επιχειρήσεις προχωρούν σε μειώσεις προσωπικού, καθώς καταγράφονται οικονομικές επιδόσεις και προοπτικές κατώτερες των προσδοκιών. Ο ιστότοπος Crunchbase υπολογίζει πως μόνο στο δεύτερο δεκαήμερο του Οκτωβρίου έχασαν τη δουλειά τους περισσότεροι από 7.000 εργαζόμενοι σε 23 εταιρίες. Ουσιαστικά από τα στοιχεία αυτά προκύπτει πως το 15% όλων των περικοπών θέσεων εργασίας στον τεχνολογικό κλάδο των ΗΠΑ φέτος, έχουν πραγματοποιηθεί μέσα σε διάστημα περίπου δέκα μόλις ημερών. Η τάση με μειώσεις προσωπικού που έχει αρχίσει να γίνεται όλο και πιο έντονη μπορεί να συνεχιστεί και σε άλλους κλάδους, καθώς ο πολύ υψηλός πληθωρισμός έχει μειώσει την κατανάλωση για προϊόντα και υπηρεσίες.