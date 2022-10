23 βραβεία για την Κωτσόβολος στα Content και Peak Performance Marketing Awards

Η Κωτσόβολος, κορυφαίος προορισμός τεχνολογίας, απέσπασε 23 βραβεία με τη συμμετοχή της στα Content Marketing Awards 2022 και στα Peak Performance Awards 2022, αποδεικνύοντας ότι τα ευρηματικά projects που υλοποίησε, αγαπήθηκαν από το κοινό και δημιούργησαν μια μοναδική αλληλεπίδραση με τους καταναλωτές, φέρνοντας το καλύτερο αποτέλεσμα για την εταιρεία, για μία Καλύτερη Ζωή.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία έλαβε στα Content Marketing Awards 2022 τρία χρυσά βραβεία στις κατηγορίες “Best Content Marketing Program | B2B” για το K2B Business Empowerment by Kotsovolos, “Best Use of Content Marketing for Sales” για τη καμπάνια «Οι Αμαρτωλοί του Κωτσόβολου» και “Best Use of YouTube for Content Marketing” για το κανάλι της Κωτσόβολος στο YouTube, δύο ασημένια στις κατηγορίες “Best Branded Blog” για το K-Blog και “Best Use of Facebook for Content Marketing” για το project “Like for Κωτσόβολος” και τρία χάλκινα στις κατηγορίες “Best Multi-Channel Content Strategy” και “Best Use of Influencers for Content Marketing” για την καμπάνια «Οι Αμαρτωλοί του Κωτσόβολου» και στην κατηγορία “Best Use of Tik Tok for Content Marketing” για το project «Ο Πάτερ του Tik Tok».

Παράλληλα, η εταιρεία απέσπασε 5 επιπλέον βραβεία στα Content Marketing Awards σε συνεργασία με τη JNLeoussis+. Συγκεκριμένα, κέρδισε δύο χρυσά βραβεία στις κατηγορίες “Best Content Marketing Program | Consumer Electronics” για το project “Κ-mers, HERE TO PLAY powered by Kotsovolos” και στην κατηγορία “Best Use of Content Marketing for International Expansion” για το “Here to Play: the CY edition”. Δύο ασημένια στις κατηγορίες “Best Use of Content Marketing for Customer Loyalty” και “Best e-Newsletter” για το project «KMERS: HERE TO PLAY» και το e-newsletter του αντίστοιχα και ένα χάλκινο βραβείο στην κατηγορία “Βest Use of Content Marketing for eCommerce” για την καμπάνια «ΛΑΒ ΜΑΝΤΕΪ». Με τη Black Friday καμπάνια «Οι αμαρτωλοί του Κωτσόβολου», το K2B Business Empowerment by Kotsovolos, το gaming project «Here to Play» και τα social media της εταιρείας να ξεχωρίζουν για το περιεχόμενό τους, η Κωτσόβολος αξιοποίησε στο έπακρο το digital content και με στοχευμένη και ουσιαστική πληροφορία προσέφερε στους καταναλωτές την Εμπειρία Κωτσόβολος.

Οι διακρίσεις συνεχίστηκαν και στα Peak Performance Marketing Awards 2022. Η Κωτσόβολος, σε συνεργασία με τη Dentsu, τιμήθηκε με ένα χρυσό βραβείο στην κατηγορία “Best Lead Generation Campaign” και με ένα ασημένιο στην κατηγορία “Best Digital Multi-Channel Campaign” για την καμπάνια “Here to Play”, ενώ έλαβε οκτώ ακόμα χάλκινα βραβεία για projects που χρησιμοποίησαν τεχνικές Retargeting and Personalization και Smart Scaling. Η στρατηγική της εταιρείας σε συνδυασμό με τις πρωτοποριακές μεθόδους digital marketing που εφήρμοσε, οδήγησαν σε εντυπωσιακά αποτελέσματα που αγκαλιάστηκαν από τους καταναλωτές και αναγνωρίστηκαν από την αγορά.

Η Κωτσόβολος συνεχίζει να αξιοποιεί με τον καλύτερο τρόπο τις δυνατότητες της τεχνολογίας και των ψηφιακών εργαλείων. Οι διακρίσεις αυτές επισφραγίζουν τη δυναμική πορεία της Κωτσόβολος και επιβραβεύουν τη σκληρή δουλειά των ανθρώπων της που στόχο έχουν να προσφέρουν μία Καλύτερη Ζωή, χωρίς εμπόδια και περιορισμούς.