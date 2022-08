Δεν... στερεύουν οι εξελίξεις στον κλάδο του εμφιαλωμένου νερού - Οι κινήσεις των μεγάλων «παικτών»

Νερό… τρέχουν οι εξελίξεις σε έναν ταχύτατα αναπτυσσόμενο κλάδο. Νέες στρατηγικές συνεργασίες, επενδύσεις, ακόμη και επαναλειτουργία του εμβληματικού εργοστασίου στο Λουτράκι. Πώς τοποθετούνται στην επενδυτική σκακιέρα οι πρωταγωνιστές του κλάδου.

Δεν… στερεύουν οι εξελίξεις στον κλάδο του εμφιαλωμένου νερού τους τελευταίους μήνες, γεγονός που επιβεβαιώνει την έντονη κινητικότητα που χαρακτηρίζει έναν ταχύτατα αναπτυσσόμενο κλάδο που διεκδικεί με αξιώσεις ολοένα και υψηλότερα μερίδια αγοράς.

Στρατηγικές συμφωνίες, επενδύσεις, ακόμη και επαναλειτουργία του εμβληματικού εργοστασίου στο Λουτράκι μετά από μια δεκαετία επιβεβαιώνουν την αστείρευτη «δίψα» των ισχυρών παικτών του κλάδου να διαδραματίσουν πρωταγωνιστικό ρόλο στις εξελίξεις και την τρέχουσα χρονιά. Οι διεργασίες είναι έντονες ακόμη και μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού, γεγονός που δεν αποκλείεται να προμηνύει ένα ακόμη πιο θερμό φθινόπωρο.

Πήραν ξανά μπροστά οι μηχανές στο εμβληματικό εργοστάσιο στο Λουτράκι

Την περασμένη Τετάρτη άνοιξε ξανά τις πόρτες του το ιστορικό εργοστάσιο εμφιάλωσης φυσικού μεταλλικού νερού «ΚΑΡΑΝΤΑΝΗ» στο Λουτράκι, αποκτώντας ξανά ζωή μετά από δέκα χρόνια, αφού οι μηχανές του σταμάτησαν να λειτουργούν το 2012. Το πρώτο εργοστάσιο εμφιάλωσης φυσικού μεταλλικού νερού στην Ελλάδα - κι ένα από τα πρώτα της Ευρώπης - που ιδρύθηκε από τον Κλέαρχο Καραντάνη το 1907, υπήρξε για χρόνια σημείο αναφοράς για το Λουτράκι, με αυτή του την ιδιότητα να αναβιώνει ξανά…

Το φυσικό μεταλλικό νερό με την ονομασία «Eonio Λουτράκι» από την NU AQUA θα εμφιαλώνεται πλέον στις παλαιές εγκαταστάσεις της PepsiCo Hellas, οι οποίες μετά την πλήρη αναβάθμισή τους αποτελούν μια επένδυση με ισχυρό οικονομικό αποτύπωμα για τον δήμο Λουτρακίου. Η PepsiCo Hellas, αξιοποιώντας το εκτεταμένο και ισχυρό εμπορικό της δίκτυο σε όλη τη χώρα, φέρνει το «Eonio Λουτράκι» στην αγορά, ενισχύοντας έτι περαιτέρω την ευρύτατη γκάμα των προϊόντων της. Η στρατηγική συνεργασία του ομίλου της PepsiCo Hellas με τη N.U. AQUA ανακοινώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2021 και αφορά σε μια επένδυση ύψους 20 εκατ. ευρώ, η οποία, στην πλήρη ανάπτυξή της θα υπερβεί τα 55 εκατ. ευρώ.

Όπως αποκάλυψε ο πρόεδρος της NU AQUA A.E, Δημήτριος Μπαμπάκος «πρόκειται για μια εμβληματική επένδυση. Έχει ξεκινήσει ήδη να μεταμορφώνεται σε μια έξυπνη και πράσινη υπερσύγχρονη μονάδα εμφιάλωσης φυσικού μεταλλικού νερού μέσα σε 60.000 τετραγωνικά μέτρα». Μέσα σε λίγους μήνες έχει υλοποιηθεί η πρώτη φάση του έργου, η οποία αγγίζει τα 10 εκατ. ευρώ και συμπεριλαμβάνει τον εκσυγχρονισμό των κτηριακών εγκαταστάσεων και των γραμμών παραγωγής, ενώ ταυτόχρονα βρίσκεται σε εξέλιξη και η δεύτερη φάση του έργου των 29 εκατ. ευρώ που περιλαμβάνει νέες κτηριακές εγκαταστάσεις και τέσσερις υπερσύγχρονες γραμμές παραγωγής για αναψυκτικά.

Υπενθυμίζεται εδώ πως η NU Aqua είναι μια εταιρεία με έδρα τη Θεσσαλονίκη που ανήκει σε ένα διεθνές group ελληνικών, γερμανικών και ελβετικών συμφερόντων. Η ομάδα έχει επενδύσει σήμερα και σε άλλες χώρες της Ευρώπης -Γερμανία, Ελβετία, Αυστρία - καθώς επίσης και σε άλλες βιομηχανίες. Στην Ελλάδα έχει αποκτήσει την Ελληνικά Υδατοδρόμια από τον όμιλο Άκτωρ, έχει συστήσει την Grecian Air Seaplanes που θα εκτελεί το πτητικό έργο των υδροπλάνων στην επικράτεια, ενώ έχει ολοκληρωθεί η πρώτη επένδυση στη Βόρεια Ελλάδα ύψους 35 εκατ. ευρώ από το 2012.

Εγένετο Green Beverages… Χήτος και Green Cola ενώνουν δυνάμεις με το βλέμμα στο εξωτερικό

Όπως ανακοινώθηκε την περασμένη εβδομάδα, η Χήτος ΑΒΕΕ, η ηπειρωτική εταιρεία που εμφιαλώνει το φυσικό μεταλλικό νερό «ΖΑΓΟΡΙ», προχώρησε στη σύσταση κοινής εταιρείας με τη Green Cola Hellas. Και η επωνυμία αυτής Green Beverages με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο. Και μπορεί όραμα της νέας εταιρείας να είναι η ανάδειξή της στην πλέον καινοτόμο επιχείρηση στον κόσμο στον τομέα των υγιεινών (better for you) μη αλκοολούχων ποτών, ωστόσο στα σχέδιά της περιλαμβάνεται και η επέκτασή της σε άλλες καινοτόμες κατηγορίες εμφιαλωμένων νερών.

Μέσα από αυτή τη συνεργασία, οι όμιλοι Χήτος και Green Cola στοχεύουν στην αξιοποίηση του διευρυμένου χαρτοφυλακίου μη αλκοολούχων ποτών, με την ισχυροποίηση της παρουσίας των προϊόντων τους στις αγορές του εξωτερικού όπου ήδη δραστηριοποιούνται (Αμερική, Ευρώπη, Μέση Ανατολή) αλλά και την από κοινού είσοδο σε νέες γεωγραφικές αγορές, (Ασία, Αυστραλία, Λατινική και Νότια Αμερική) κεφαλαιοποιώντας ευκαιρίες ανάπτυξης σε παγκόσμιο επίπεδο, απόρροια των τάσεων των καταναλωτών που στρέφονται ολοένα και περισσότερο σε φυσικά και υγιεινά προϊόντα» σημειώνεται σχετικά. Με τη δημιουργία της Green Beverages στο Λονδίνο, ο σχεδιασμός προβλέπει την άμεση πρόσβαση σε διεθνή επενδυτικά κεφάλαια, τα οποία θα κατευθυνθούν πρωτίστως σε επιμέρους αγορές του εξωτερικού αλλά και στην χρηματοδότηση των κοινών πλάνων επενδύσεων και ανάπτυξης του ομίλου. Ο σχεδιασμός αυτός περιλαμβάνει και την πρόθεση εισαγωγής της Green Beverages σε χρηματιστηριακή αγορά του εξωτερικού.

Στην Ελλάδα Χήτος και Green Cola συνεχίζουν τη δραστηριότητά τους ως αυτόνομες νομικές οντότητες, με την παραγωγή τους να παραμένει εντός της ελληνικής επικράτειας, αλλά και με στόχο να ενισχυθεί περαιτέρω μέσω επενδυτικού προγράμματος που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. Οι έδρες των δύο εταιρειών θα παραμείνουν και αυτές στην Ελλάδα.

Η Χήτος έδειξε τις… προθέσεις της να καταστεί πρωταγωνίστρια σε όλες τις κατηγορίες που δραστηριοποιείται από τις αρχές του 2022, αναλαμβάνοντας την εμπορία και διακίνηση του συνόλου του προϊοντικού χαρτοφυλακίου της Green Cola, αλλά και την αποκλειστική διανομή, εμπορία, merchandising και marketing των κορυφαίων προϊόντων Evian και Ferrarelle, μετά τη στρατηγική της συνεργασία με τη γαλλική Danone Waters, μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες εμφιαλωμένου νερού στον κόσμο. Είχε προηγηθεί στα μέσα του 2021 η εξαγορά από τη Χήτος του 100% της εταιρείας εμφιάλωσης νερού ΖΗΡΕΙΑ ΕΠΕ.

Φιλόδοξοι στόχοι σε ορίζοντα πενταετίας για τη Δίρφυς με τη στήριξη της Λουξ

Αύξηση του κύκλου εργασιών, αλλά και της παραγωγική της δυνατότητας περιλαμβάνουν τα σχέδια της εταιρείας εμφιάλωσης νερού Δίρφυς για την επόμενη πενταετία, όπως έχει ήδη γράψει το insider.gr. Καθώς o κλάδος του εμφιαλωμένου νερού μεταλλάσσεται ταχύτατα, η Δίρφυς, με έδρα παραγωγής στη Στενή Ευβοίας, θέτει γερές βάσεις για το μέλλον, αναπτύσσοντας ένα φιλόδοξο επιχειρηματικό σχέδιο, με την αμέριστη στήριξη και της αχαϊκής Λουξ και στρέφοντας ακόμη περισσότερο την προσοχή της στην παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας και καινοτομίας.

Ήταν τον Νοέμβριο του 2021 όταν η ελληνική εταιρεία αναψυκτικών και χυμών Λουξ Μαρλαφέκας απέκτησε το 42,34% των μετοχών της Δίρφυς έναντι 1,2 εκατ. ευρώ, μέσα από διαδικασία πλειστηριασμού. Το ποσοστό που εξαγόρασε η Λουξ ήταν εκείνο που ανήκε στη Νίκας Συμμετοχών, ενώ από το υπόλοιπο 57,66% της Δίρφυς, το 51% παραμένει στα χέρια του βασικού μετόχου, Νικόλαου Σέρρα, ενώ ό,τι απομένει, έχει επιμεριστεί σε μικρομετόχους.

Επενδύσεις σε γραμμές παραγωγές από τους υπόλοιπους «παίκτες» του κλάδου

Στις αρχές του περασμένου Φεβρουαρίου η ηπειρώτικη ΒΙΚΟΣ ανακοίνωσε την ανέγερση μιας νέας μονάδας παραγωγής και εμφιάλωσης νερού και αναψυκτικών στο Καλπάκι Ιωαννίνων, σε μια επένδυση που έφτασε τα 22 εκατ. ευρώ. Το νέο, υπερσύγχρονο βιομηχανοστάσιο στο Καλπάκι του Δήμου Πωγωνίου περιλαμβάνει δύο γραμμές παραγωγής (γυαλί και can) της κορυφαίας γερμανικής εταιρείας KRONES, ενώ αποτελεί μια σημαντική αναπτυξιακή επένδυση, η οποία ενισχύει το επιχειρηματικό αποτύπωμα, αλλά και την παραγωγική δυναμικότητα της εταιρείας εμφιάλωσης νερού. Η νέα εγκατάσταση έρχεται μετά την ολοκλήρωση ενός επίσης μεγάλου επενδυτικού πλάνου, ύψους 25 εκατ. ευρώ, την τελευταία πενταετία και αποτελεί συνέχεια της μεθοδικής στρατηγικής εξέλιξης και ανάπτυξης που ακολουθεί με συνέπεια η εταιρεία. Η νέα μονάδα έχει δυνατότητα να παράγει 42.000 αλουμινένιες συσκευασίες (cans) ανά ώρα και 20.000 γυάλινες φιάλες ανά ώρα. Η νέα παραγωγή έρχεται να προστεθεί στην ήδη υπάρχουσα παραγωγή - 359.000 ανά ώρα - ανεβάζοντας τη συνολική δυναμικότητα της εταιρείας στις 421.000 φιάλες ανά ώρα. Η νέα εγκατάσταση καταλαμβάνει 8.800 τ.μ. (παρασκευαστήριο, εμφιαλωτήριο, αποθηκευτικοί και βοηθητικοί χώροι), ενώ με την ολοκλήρωση της νέας μονάδας η συνολική επιφάνεια των κτηριακών εγκαταστάσεων της εταιρείας θα ξεπερνούν τα 87.000 τ.μ.

Μια επένδυση, συνολικού ύψους 10 εκατ. ευρώ, για τη δημιουργία νέας γραμμής παραγωγής και νέου κέντρου αποθήκευσης και παροχής υπηρεσιών logistics, ανακοίνωσε τον περασμένο Ιανουάριο και η εταιρεία ΘΕΟΝΗ, προκειμένου να ανταποκριθεί στην αυξανόμενη ζήτηση που δέχεται για το φυσικό μεταλλικό νερό, τόσο από την εγχώρια όσο και από τη διεθνή αγορά. Σφραγίζοντας μια νέα εποχή για το δυναμικά αναπτυσσόμενο ελληνικό brand εμφιάλωσης νερού, η νέα γραμμή θα αυξήσει τον όγκο παραγωγής κατά 60% των φιαλών ανά ημέρα σε συσκευασίες των 500ml & 1500ml. Το νέο κέντρο logistics στην περιοχή του Ελληνόπυργου Μουζακίου στην Καρδίτσα θα λειτουργήσει εκμεταλλευόμενο την τελευταία λέξη της τεχνολογίας στη διαχείριση των προϊόντων και θα είναι ενεργειακά πράσινο εκμεταλλευόμενο τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στις εγκαταστάσεις του.

Στρατηγική συνεργασία της PepsiCo με την AQUA Carpatica του Έλληνα τρίτης γενιάς Γιάννη Βάλβη

Μόλις χθες η PepsiCo ανακοίνωσε ότι προχωρά σε στρατηγική συμφωνία με το premium νερό AQUA Carpatica, βάσει της οποίας θα κατέχει το 20% των μετοχών του. Η συμφωνία περιλαμβάνει το δικαίωμα διανομής του AQUA Carpatica σε Ρουμανία και Πολωνία και τη δυνατότητα επέκτασης του και σε άλλες αγορές, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών.

Οι πηγές του AQUA Carpatica ανακαλύφθηκαν από τον Γιάννη Βάλβη, Έλληνα της διασποράς τρίτης γενιάς από τη Σαντορίνη, με ιδιαίτερα σημαντική και πολύπλευρη επιχειρηματική δράση. Στην αγορά, το AQUA Carpatica παρουσιάστηκε το 2010, ενώ στην Ελλάδα ήρθε πριν ένα χρόνο. Περιλαμβάνει το φυσικό μεταλλικό νερό και το φυσικώς ανθρακούχο φυσικό μεταλλικό νερό από παρθένες πηγές των δασών στα Καρπάθια Όρη. Το AQUA Carpatica έχει συστηθεί στην αγορά ως το μόνο νερό στον κόσμο χωρίς νιτρικά (το φυσικώς ανθρακούχο) και με ελάχιστα νιτρικά (το φυσικό μεταλλικό νερό), ενώ διακρίνεται για τη σημαντική εξαγωγική του δραστηριότητα.

«Το AQUA Carpatica, ένα νερό με εξαιρετική γεύση και σημαντική παρουσία στην αγορά, συμπληρώνει τέλεια το υπάρχον χαρτοφυλάκιο premium ποτών της PepsiCo», δήλωσε ο Silviu Popovici, Διευθύνων Σύμβουλος της PepsiCo Ευρώπης. «Είμαστε βέβαιοι ότι η σημαντική αξία του AQUA Carpatica θα έχει μεγάλη απήχηση στους πελάτες και τους καταναλωτές μας παγκοσμίως», τόνισε.