Μασκ: Τα συμφέροντα του ΔΣ του Τwitter δεν ταυτίζονται με αυτά των μετόχων

Τα οικονομικά συμφέροντα του διοικητικού συμβουλίου της Twitter Inc. δεν ευθυγραμμίζονται με τους μετόχους, δήλωσε ο Έλον Μασκ το Σάββατο, αφού η εταιρεία κοινωνικής δικτύωσης έλαβε μέτρα για να αποτρέψει την απόπειρα εξαγοράς του από το αφεντικό της Tesla και της SpaceX.

Όπως αναφέρει το Bloomberg,ο δισεκατομμυριούχος απάντησε σε ένα tweet σχετικά με τις μετοχές των μελών του διοικητικού συμβουλίου, λέγοντας ότι με την αποχώρηση του Τζακ Ντόρσι, το διοικητικό συμβούλιο «συλλογικά δεν κατέχει σχεδόν καμία μετοχή».

Wow, with Jack departing, the Twitter board collectively owns almost no shares! Objectively, their economic interests are simply not aligned with shareholders.

— Elon Musk (@elonmusk) April 16, 2022