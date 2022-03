Ο Δείκτης Corporate Responsibility Index του CRI αποτελεί τον πρώτο εθνικό Δείκτη για θέματα ESG

Στο Symposium αναδείχθηκε ότι οι επιχειρήσεις που υιοθετούν τα κριτήρια ESG αυξάνονται, ενώ οι επενδυτές παρακολουθούν στενά τη συμμόρφωση των εταιρειών σε αυτά.

Στις 29 Μαρτίου 2022, πραγματοποιήθηκε σε υβριδική μορφή το ESG Athens Symposium 2022, υπό τη διοργάνωση του Ινστιτούτου Εταιρικής Ευθύνης (CRI) και της Palladian Conferences στο ξενοδοχείο Divani Caravel και υπό την αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας και του Πράσινου Ταμείου. Στο Symposium αναδείχθηκε ότι οι επιχειρήσεις που υιοθετούν τα κριτήρια ESG αυξάνονται, ενώ οι επενδυτές παρακολουθούν στενά τη συμμόρφωση των εταιρειών σε αυτά.

Στον χαιρετισμό του, ο Πρόεδρος του ΔΣ του Ινστιτούτου Εταιρικής Ευθύνης (CRI), κ. Δημήτρης Μαύρος αφού καλωσόρισε τους συμμετέχοντες, παρουσίασε το έργο του Ινστιτούτου που λειτουργεί από το 2008, υπό τη μορφή της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας. Ο κ. Μαύρος επικεντρώθηκε στο Δείκτη Corporate Responsibility Index που αποτελεί τον πρώτο εθνικό Δείκτη για θέματα ESG. Τέλος, ευχαρίστησε θερμά τους χορηγούς και τους ομιλητές, ενώ έκανε ειδική αναφορά στην τελετή βραβεύσεων σε επαγγελματίες του ESG, η οποία πραγματοποιήθηκε στο τέλος της εκδήλωσης.

Στο καλωσόρισμα του, ο κ. Γιώργος Λιμπέρης, Πρόεδρος και CEO της Palladian Communication Specialists αναφέρθηκε στις προκλήσεις που παρουσιάζονται για τις ελληνικές επιχειρήσεις, παρουσίασε ορισμένα σημαντικά ευρήματα ερευνών που αναφέρονται στο ESG, ενώ ευχαρίστησε το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας και το Πράσινο Ταμείο που έθεσαν υπό την αιγίδα τους το Συμπόσιο, καθώς και όλους τους χορηγούς.

Στον χαιρετισμό του, ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Νίκος Παπαθανάσης, αφού συνεχάρη θερμά τους διοργανωτές, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου στη χώρα μας προς ένα πράσινο, ψηφιακό και βιώσιμο μέλλον. Ο κ. Παπαθανάσης τόνισε πως προτεραιότητα όλων των επιχειρήσεων θα πρέπει να αποτελεί ο σεβασμός προς το περιβάλλον, η διασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων και η ισότητα των φύλων. Τέλος, αναφέρθηκε στο σύνολο των νέων αναπτυξιακών νόμων που έχει θεσπίσει η Κυβέρνηση και κατευθύνουν τις επιχειρήσεις στην ενίσχυση των ESG κριτηρίων.

Στον χαιρετισμό του, ο Γενικός Γραμματέας Δασών, Δρ. Κωνσταντίνος Αραβώσης αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στους επιδιωκόμενους στόχους μείωσης των ρύπων και επικεντρώθηκε στον νέο Εθνικό Κλιματικό Νόμο, ο οποίος θέτει ως στόχο τη μείωση των ρύπων κατά 55% ως το 2030 και παράλληλα θα συμβάλλει στο στόχο της κλιματικής ουδετερότητας ως το 2050 και στην πλήρη απολιγνιτοποίηση ως το 2028.

Ο κ. Νίκος Αυλώνας, Αντιπρόεδρος του ∆Σ του Ινστιτούτου Εταιρικής Ευθύνης (CRI) και Πρόεδρος του Κέντρου Αειφορίας CSE στην ομιλία του σημείωσε ότι: «Τα κριτήρια ESG και οι απαιτήσεις τους για τις επιχειρήσεις είναι ένας κινούμενος στόχος που απαιτεί σοβαρή και οργανωμένη δέσμευση από τα ανώτατα στελέχη των επιχειρήσεων ώστε να διασφαλίσουν τη βιωσιμότητά τους». Επίσης, ανέδειξε τη σημασία του Εθνικού Δείκτη CR Index, ο οποίος συμβάλλει στην προώθηση διεθνών αυστηρών κριτηρίων διαφάνειας στις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς, ενώ τους υποστηρίζει στο σχεδιασμό ολοκληρωμένης στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης και στη σωστή, μακροπρόθεσμη στοχοθεσία. Ο κ.Αυλώνας ανέφερε χαρακτηριστικά ότι το 60% των ESG κριτηρίων που περιλαμβάνονται στον δείκτη θεσπίστηκαν στην αγορά 8-9 χρόνια αργότερα.

O κ. Chris Allen, Resident Adviser in Athens for DG for Economic and Financial Affairs της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη ομιλία του με θέμα “Greece 2.0: the RRF’s contribution to Greek sustainability”, παρουσίασε μεταξύ άλλων το ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο, τις ευκαιρίες του Ταμείου Ανάκαμψης, καθώς και το ελληνικό πλάνο για την κλιματική και ενεργειακή πολιτική. Ο κ. Allen ανέφερε ότι το ελληνικό πρόγραμμα ανάκαμψης "Ελλάδα 2.0" θα έχει πολύ θετικό αντίκτυπο στην ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας, ενώ παρουσίασε αναλυτικά τα εργαλεία που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα, όπως το EU Energy and Climate Policy, το Green Deal, το Fit for 55 (μείωση εκπομπών άνθρακα κατά 55% έως το έτος 2030), το New GenerationEU, το RePower EU, δηλαδή όλα τα νέα εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την νέα εποχή της κλιματικής αλλαγής και της ενσωμάτωσης πρακτικών που περιλαμβάνουν ESG κριτήρια. Ο κ. Allen τόνισε πως η Ελλάδα έχει σημαντικό πλεονέκτημα, καθώς το εθνικό σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα, που υιοθετήθηκε από το 2019, αλλά και το Σχέδιο Πισσαρίδη, που υιοθετήθηκε το 2020, είναι ολοκληρωμένα. Επίσης, σημείωσε ότι από το Ταμείο Ανάκαμψης η Ελλάδα θα αντλήσει 31 δις ευρώ, 18 δις ευρώ σε επιχορήγηση και 13 δις ευρώ σε δάνεια. Τέλος, τόνισε ότι η Ελλάδα έχει γερές "βάσεις" στον πυλώνα της πράσινης μετάβασης και είναι σε ανταγωνιστική θέση στην αντιμετώπιση των επικείμενων προκλήσεων στον κλάδο της ενέργειας και του περιβάλλοντος.

Ο κ. Παντελής Τζωρτζάκης, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας παρουσίασε στην ομιλία του νέο δανειακό προϊόν για την καινοτομία και το ESG, το οποίο θα είναι διαθέσιμο από όλες τις συστημικές τράπεζες και θα συνδυάζει δανεισμό με επιχορήγηση. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο κ. Τζωρτζάκης, κάθε εταιρεία που θα έχει επενδυτικό πλάνο το οποίο θα συνδέεται με καινοτόμες δράσεις/κριτήρια ESG και θα αποσκοπεί στην αύξηση της βιωσιμότητας και της ανταγωνιστικότητάς της, θα μπορεί να κάνει αίτηση για δάνειο από 25.000 έως 400.000 ευρώ για δέκα χρόνια.

Στη συνέχεια ακολούθησαν πάνελ συζητήσεων με ανώτερα στελέχη επιχειρήσεων.

Στο 1ο πάνελ συζήτησης με θέμα «Νομοθετικό Πλαίσιο, Προϋποθέσεις Ενσωμάτωσης ESG & Χρηματοδότηση» και συντονιστή τον κ. Νίκο Αυλώνα, Αντιπρόεδρο του ΔΣ του Ινστιτούτου Εταιρικής Ευθύνης (CRI) και Πρόεδρο CSE, συμμετείχαν ο κ. Χάρης Λαμπρόπουλος, Πρόεδρος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Επενδύσεων, ο κ. Γιάννης ∆ελατόλας, Υποδιευθυντής Εξυπηρέτησης Εκδοτριών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ο κ. ∆ημήτρης Καζάζογλου-Σκούρας, Group ESG Coordinator της Alpha Bank, η κ. Ιωάννα Σαπουντζή, Επικεφαλής ∆ιεύθυνσης Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης & Βιωσιμότητας της Εθνικής Τράπεζας και συζητήθηκαν ενδελεχώς οι αλλαγές που έχουν σημειωθεί τα τελευταία χρόνια στην αντιμετώπιση ζητημάτων ESG. Οι ομιλητές μεταξύ άλλων επισήμαναν ότι η ενσωμάτωση ESG κριτήριων στη λειτουργία των επιχειρήσεων αποτελεί ένα εξειδικευμένο, ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τις επιχειρήσεις και συμβάλλει στην μεγαλύτερη εμπορευσιμότητα μίας επιχείρησης, στην αύξηση της ανταγωνιστικότητάς της και τέλος δημιουργεί καλύτερες αποδόσεις στους μετόχους της.

Στο 2ο πάνελ συζήτησης με θέμα «Η Στρατηγική ESG ως Παράγοντας Επιχειρηματικής Αριστείας: Καλές Πρακτικές, προκλήσεις & ευκαιρίες» και συντονιστή τον κ. Στέφανο Κοτζαμάνη, δημοσιογράφο του Euro2day.gr, συμμετείχαν ο κ. Χάρης Σαχίνης ∆ιευθύνων Σύμβουλος της ΕΥ∆ΑΠ, ο κ. Γιάννης Σηφάκης, ∆ιευθυντής Εταιρικής Επικοινωνίας, Marketing & Bancassurance της Εθνικής Ασφαλιστικής, η κ. Λένα Μαμιδάκη, Head of Strategic Development του Κέντρου Αειφορίας CSE και ο κ. Γιώργος Μαύρος, Country Director της Great Place to Work© Hellas. Στο πλαίσιο της συζήτησης, αναπτύχθηκαν αρκετά επιτυχημένα case studies επιχειρήσεων που δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στα κριτήρια του ESG και αποδεικνύουν πως η εφαρμογή τους είναι απαραίτητη για το μέλλον.

Στο 3ο πάνελ συζήτησης με θέμα «Κλιματική Αλλαγή & Βιώσιμη Ανάπτυξη» και συντονιστή τον κ. Στέφανο Κοτζαμάνη, δημοσιογράφο του Euro2day.gr, συμμετείχαν η κ. Αγγελική Ελευθερίου, Corporate Affairs & PR Senior Manager της WIND, η κ. Έλενα Αθουσάκη, Head of ESG, Sustainability & Climate Change της Motor Oil και ο κ. Γιώργος Ιωάννου, ∆ιευθύνων Σύμβουλος του Χρηματιστηρίου Ενέργειας (ENEX), οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να αναλύσουν πρακτικές βελτίωσης των ESG κριτηρίων και σχετικές πρωτοβουλίες.

Μετά το πέρας των συζητήσεων, πραγματοποιήθηκε η ομιλία του κ. Κωνσταντίνου Καρατσώλη από τη ∆ικηγορική Εταιρεία Κ. Καρατσώλης – Ε. Τσιάντη & Συνεργάτες, με θέμα τον «Πράσινο Μετασχηματισμό των Πόλεων και ∆ίκαιο». Ο κ. Καρατσώλης μίλησε για το νομικό πλαίσιο και τα κίνητρα του μετασχηματισμού των πόλεων σε "πράσινες πόλεις". Σημείωσε επίσης, ότι χρειάζεται συντονισμός δράσεων μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών φορέων για καλύτερα αποτελέσματα, χρηματοδότηση και διαχείριση με την καθοδήγηση και ανάπτυξη κανόνων.

Τελετή Βράβευσης ESG Leading Professionals

Το Συμπόσιο ολοκληρώθηκε με την Τελετή Βράβευσης ESG Leading Professionals από το Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης (CRI). Η διάκριση αυτή είχε ως στόχο να αναδείξει και να επιβραβεύσει τα στελέχη επιχειρήσεων που έχουν συμβάλλει καθοριστικά στην προαγωγή των ESG κριτηρίων στην επιχείρησή τους και στο κλάδο τους, με αποδεδειγμένα και μετρήσιμα αποτελέσματα.

Η Κριτική Επιτροπή που ανέδειξε τα στελέχη αυτά απαρτίστηκε από επιχειρηματίες κύρους, αλλά και ακαδημαϊκούς με βαθιά γνώση των ζητημάτων Βιώσιμης Ανάπτυξης & ESG.

Για την Κατηγορία Στρατηγική στη Βιώσιμη Ανάπτυξη – ESG βραβείο έλαβαν ο κ. Ηρακλής Προκοπάκης, Senior Vice President & Chief Operating Officer της DANAOS CORPORATIONS και κ. Δημήτρης Βασταρούχας, Deputy Chief Operating Officer & Technical Director της DANAOS CORPORATIONS, ο κ. Νεκτάριος Δεμενόπουλος, Αναπληρωτής Διευθυντής του Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων, Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων της ΟΛΠ Α.Ε., η κ. Ντέπη Τζιμέα, Executive Director Εταιρικής Επικοινωνίας & Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ομίλου ΟΤΕ, ο κ. Δημήτρης Καζάζογλου – Σκούρας, Group ESG Coordinator της ALPHA BANK και ο κ. Παναγιώτης Παπαδημητρίου , ESG Division Manager της EUROBANK.

Στην Κατηγορία Ενσωμάτωση Πρακτικών Βιώσιμης Ανάπτυξης το βραβείο δόθηκε στον κ. Παναγιώτη Δασμάνογλου, Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας και των Επιτροπών του Δ.Σ, Γενικό Διευθυντή Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Εταιρικής Διακυβέρνησης Τράπεζας & Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας και στον κ. Κώστα Ευριπίδη, Διευθύνοντα Σύμβουλο της GENESIS Pharma.

Στην Κατηγορία Ενσωμάτωση Πρακτικών Βιώσιμης Ανάπτυξης το βραβείο δόθηκε στον Δρ. Γεώργιο Αποστολόπουλο, Πρόεδρο του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών.

Τον γενικό συντονισμό της εκδήλωσης είχε η κ. Αθηνά Κορλίρα, δημοσιογράφος του Αθήνα 9.84.