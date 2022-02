Ο Σοφοκλής Γιαννακού νέος πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος στην ΑΒ Βασιλόπουλος

Ο Σοφοκλής Γιαννακού αναλαμβάνει νέος επικεφαλής της ΑΒ Βασιλόπουλος, αντικαθιστώντας τον Βασίλη Σταύρου που αποχώρησε από τον Όμιλο μετά από 28 χρόνια καριέρας.

Όπως προκύπτει από τη σχετική καταχώρηση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), η Γενική Συνέλευση της γνωστής αλυσίδας σούπερ μάρκετ αποφάσισε την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, με τον οικονομολόγο Σοφοκλή Γιαννακού να αναλαμβάνει χρέη προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου. Η Γενική Συνέλευση πραγματοποιήθηκε στις 4 Φεβρουαρίου, με την απόφαση να δημοσιεύεται στο Γ.Ε.ΜΗ. χθες.

Ο Σοφοκλής Γιαννακού βρίσκεται στην ΑΒ Βασιλόπουλος από το 2009 οπότε και προσλήφθηκε ως Group Finance Director. Από το 2012 μέχρι το 2016 διετέλεσε ως CFO για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη έχοντας στην ευθύνη του εκτός από την Ελλάδα, την Αλβανία, τη Σερβία και τη Ρουμανία. Η τελευταία θέση που κατείχε στην εταιρεία ήταν αυτή του Senior Vice President Finance & Chief Financial Officer.

Ποιος είναι ο Σοφοκλής Γιαννακού

Γεννήθηκε στην Αθήνα και έχει ζήσει επίσης στη Φρανκφούρτη της Γερμανίας για 4 χρόνια. Σπούδασε Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά. Κατέχει Μεταπτυχιακό στη Λογιστική και το Φορολογικό Δίκαιο από το Πανεπιστήμιο των Αθηνών και είναι Ορκωτός Λογιστής και Fellow Member της ένωσης του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών/Λογιστής του Ηνωμένου Βασιλείου (Association of Certified Chartered Accountants-ACCA). Έχει εργαστεί για τη Γενική Τράπεζα της Ελλάδας (Dealing Room) κατά τη διάρκεια των σπουδών του. Στη συνέχεια εργάστηκε στην KPMG (1996-2006) ως Διευθυντής του Συμβουλευτικού Κλάδου και πιο συγκεκριμένα στο Τμήμα Στρατηγικής και Χρηματοοικονομικής Διοίκησης. Μετά από την KPMG, εργάστηκε για τη British American Tobacco Hellas A.E. (2006-2009) ως Financial Accounting and Tax Manager και Marketing Finance Manager.

Στο Διοικητικό Συμβούλιο και ο Δημήτρης Αρτικόπουλος

Σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο συμμετέχει και ο Δημήτρης Αρτικόπουλος, διευθυντής Ανθρώπινων Πόρων και Οργανωσιακής Ανάπτυξης της ΑΒ Βασιλόπουλος.

Ο κ. Αρτικόπουλος συνεργάζεται με την ΑΒ Βασιλόπουλος από το 1998 στη Διεύθυνση Έρευνας & Ανάπτυξης ως ερευνητής ακινήτων.

Το 1999 ανέλαβε καθήκοντα στο τμήμα Απασχόλησης της Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Πόρων, ενώ το 2000 προήχθη σε HR Development Manager. Aπό τον Δεκέμβριο του 2011 έχει αναλάβει καθήκοντα VP Human Resources/ Organizational Development,Ελλάδας. Είναι κάτοχος πτυχίου Οικονομικών του Πανεπιστημίου Αθηνών και μεταπτυχιακού τίτλου MSc σε Μάρκετινγκ και Επικοινωνία του τμήματος Μάρκετινγκ και Επιχειρησιακής Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΑΣΟΕΕ).

Η επόμενη μέρα

Υπενθυμίζεται εδώ ότι ο Βασίλης Σταύρου αποχώρησε από την ΑΒ Βασιλόπουλος στις αρχές του μήνα, αιφνιδιάζοντας ακόμη και τους πιο στενούς του συνεργάτες.

Η αλλαγή ηγεσίας στην ΑΒ Βασιλόπουλος έρχεται σε μια πολύ κρίσιμη συγκυρία για το εγχώριο λιανεμπόριο τροφίμων, καθώς ο κλάδος μετασχηματίζεται με ταχύτατους ρυθμούς.

Όσο προκύπτουν νέα δεδομένα, τόσο αυξάνονται και οι απαιτήσεις των καταναλωτών από έναν από τους πιο νευραλγικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας. Η πανδημία του κορονοϊού, που λειτούργησε άλλωστε σαν επιταχυντής των εξελίξεων, θέτει προ των ευθυνών της την οργανωμένη λιανική, κρίνοντας ως επιτακτική ανάγκη την ισχυροποίησή της και κατ’ επέκταση τη μετάβασή της στη νέα ψηφιακή εποχή.