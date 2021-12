BNP Paribas: Προχωράει η πώληση της Bank of the West έναντι 16,3 δισ. δολαρίων

Στην πώληση της Bank of the West στην Bank of Montreal έναντι του ποσού των 16,3 δισ. δολαρίων αναμένεται να προχωρήσει η γαλλική επενδυτική τράπεζα BNP Paribas, όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του πρακτορείου Reuters.

Πιο αναλυτικά, με την ολοκλήρωση της συμφωνίας με την Bank of Montreal, η μεγαλύτερη τράπεζα της Γαλλίας αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά την κεφαλαιακή της θέση, γεγονός που θα της δώσει μεγαλύτερα περιθώρια για την επίτευξη νέων συμφωνιών και εξαγορών.

Όπως αναφέρει το Reuters, η πώληση της Bank of the West θα τερματίσει την παρουσία της BNP Paribas στην αμερικανική αγορά, ενώ η γαλλική τράπεζα αναμένεται να αποκομίσει το ποσό των 2,9 δισ. ευρώ ως εφάπαξ κεφαλαιακό κέρδος, ενώ ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας θα ενισχυθεί κατά 170 μονάδες βάσης.

«Πρόκειται για μία συναλλαγή που θα δώσει προστιθέμενη αξία σε όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές», τόνισε ο Ζαν Λορέν Μποναφέ, διευθύνων σύμβουλος της BNP Paribas, υπογραμμίζοντας πως η οριστικοποίηση της συμφωνίας θα ενισχύσει την παρουσία της γαλλικής τράπεζας στην ευρωπαϊκή αγορά, όπου η αναπτυξιακή της προοπτική είναι αρκετά μεγαλύτερη σε σχέση με τους ανταγωνιστές της.