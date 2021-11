Νovartis Hellas: Οργανωτική εξέλιξη στο τμήμα Επικοινωνίας

Η Φωτεινή Μπαμπανάρα αναλαμβάνει διεθνή ρόλο στην ομάδα επικοινωνίας Corporate Affairs and Global Health της Novartis AG, από την 1η Δεκεμβρίου 2021 και για 6 μήνες στο πλαίσιο σχετικού rotation. Η κ. Μπαμπανάρα θα είναι επικεφαλής επικοινωνίας για το τμήμα Integrated Access Programs and Markets (IAPM). Πρόκειται για τα προγράμματα πρόσβασης σε κοινότητες χαμηλού εισοδήματος όπως το Novartis Access Portfolio και Healthy Families, καθώς και το Global Health Markets and Access Principles Center of Excellence.

Παράλληλα, θα συνεχίσει να ηγείται του τμήματος Επικοινωνίας και Σχέσεων με Ενώσεις Ασθενών για τoν όμιλο Novartis στην Ελλάδα. Διαθέτει πολυετή εμπειρία σε θέσεις αυξημένης ευθύνης ελληνικών και πολυεθνικών εταιριών, με πολλές διακρίσεις σε τοπικούς και διεθνείς διαγωνισμούς. Είναι κάτοχος πτυχίου Ιστορίας και Αρχαιολογίας από το Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και μεταπτυχιακού στο Marketing & την Επικοινωνία με Νέες Τεχνολογίες από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Υπεύθυνες για τους τομείς, ΜΜΕ/Εξωτερική Επικοινωνία, Ενώσεις Ασθενών και Εσωτερική Επικοινωνία/Εταιρική Υπευθυνότητα θα είναι οι κ.κ. Νατάσα Χατζηπρίμου, Φαίη Καλαντζή και Άννα Μουρίκη, αντίστοιχα.