Αλλάζουν οι ισορροπίες στην συνδρομητική τηλεόραση

Νέα δεδομένα γεννά ο ανταγωνισμός στην εγχώρια αγορά της συνδρομητικής τηλεόρασης, με υφιστάμενους παίκτες να λανσάρουν νέα προϊόντα αλλά και διεθνείς να ετοιμάζονται να κάνουν την εμφάνισή τους στη χώρα μας.

Οι πρώτες ενδείξεις ότι το σχετικά σταθερό τοπίο των τελευταίων χρόνων θα διαφοροποιηθεί, ήρθαν από όταν η Nova άλλαξε χέρια περνώντας στον όμιλο της United, όμιλο με ισχυρή παρουσία στην νοτιοανατολική Ευρώπη και κατ' επέκταση διευρυμένη διαπραγματευτική ισχύ. Ενισχύθηκαν δε, όταν η Nova αποφάσισε να διεκδικήσει την Premier League, την οποία και μετέδιδε κατ' αποκλειστικότητα από το 2012 η Cosmote ΤV, αφού ώθησαν την τελευταία να μπει στο παιχνίδι της ελληνικής Super League για πρώτη φορά στην ιστορία της. Το ντέρμπι των ανατροπών είχαν προδιαγράψει ήδη από τον Μάρτιο του 2021 οι δηλώσεις του επικεφαλής του Ομίλου ΟΤΕ, κ. Μιχάλη Τσαμάζ κατά παρουσίαση των οικονομικών αποτελεσμάτων του Ομίλου. «Τα προηγούμενα χρόνια δεν είχαμε εκφράσει ενδιαφέρον για τους αγώνες του ελληνικού ποδοσφαίρου. Αυτή την περίοδο το εξετάζουμε, χωρίς ωστόσο να έχουν παρθεί συγκεκριμένες αποφάσεις. Υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις που θα πρέπει να διευκρινιστούν» είχε αναφέρει τότε ο κ. Τσαμάζ.

Oι προϋποθέσεις πληρώθηκαν και εν μέσω θέρους οι δύο βασικοί διεκδικητές του αθλητικού περιεχομένου, (σ.σ. Vodafone και Wind αναμεταδίδουν όλα αυτά τα χρόνια το αθλητικό περιεχόμενο της Nova) έδωσαν τη δική τους μάχη για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Το αποτέλεσμα ήταν η Cosmote TV να αποκτήσει την αποκλειστική μετάδοση όλων των εντός έδρας αγώνων της ΑΕΚ, του Απόλλωνα Σμύρνης, του Βόλου, του Ιωνικού, της Λαμίας, του ΟΦΗ, του Παναθηναϊκού και του Παναιτωλικού και η Nova να συνεχίσει να μεταδίδει τους αγώνες του Ολυμπιακού, του ΠΑΟΚ, του Άρη, του Αστέρα Τρίπολης, του Ατρόμητου και του ΠΑΣ Γιάννινα.

Με αντίστροφη φορά άλλαξε γήπεδο και το αγγλικό πρωτάθλημα, το οποίο θα μεταδοθεί φέτος από τα αθλητικά κανάλια της Cosmote TV, από την επόμενη όμως χρονιά και 6 σεζόν θα μετακομίσει στην τηλεόραση της Nova.

Οι αλλαγές ήταν σημαντικές, ωστόσο δεν φαίνεται να αφορούν αποκλειστικά το αθλητικό περιεχόμενο και να σταματούν εδώ. Η επόμενη σκληρή μάχη μεταξύ των καθιερωμένων παικτών θα δοθεί στο ψυχαγωγικό περιεχόμενο και θα αφορά τόσο στην μετάδοση όσο και στην παραγωγή ταινιών και σειρών.

Στο δρόμο της παραγωγής περιεχομένου οι πάροχοι

Από πλευράς της η Cosmote TV έχει μπει δυναμικά στην παραγωγή εγχώριου περιεχομένου μετά και την ελληνική δραματική τηλεοπτική σειρά θρίλερ και μυστηρίου «Έτερος Εγώ». Τόσο ο πρώτος κύκλος της σειράς, που έκανε πρεμιέρα το 2019 με τον τίτλο «Έτερος Εγώ: Χαμένες Ψυχές», όσο και ο δεύτερος, «Έτερος Εγώ: Κάθαρσις» που προβλήθηκε έναν χρόνο αργότερα, κατέγραψε υψηλές θεαματικότητες και η εταιρεία έχει πάρει ήδη το πράσινο φως για τον τρίτο κύκλο με τίτλο «Έτερος Εγώ: Νέμεσις» ο οποίος θα είναι διαθέσιμος στους τηλεθεατές την άνοιξη του 2022. H επιτυχία της σειράς ώθησε την Cosmote TV να στραφεί και σε νέες παραγωγές, όπως το «42 βαθμοί κελσίου» αλλά και σε διεθνείς συμπαραγωγές όπως η σειρά «Tehran», η οποία γυρίστηκε στην Ελλάδα σε συμπαραγωγή με τους ισραηλινούς δημιουργούς της και την Apple και προβάλλεται από το Apple TV.

O δεύτερος κύκλος της σειράς έχει ήδη δρομολογηθεί και πλέον η εταιρεία εξετάζει νέα εγχειρήματα στον τομέα των παραγωγών και των συμπαραγωγών, τα οποία θα προβάλλονται είτε μέσα από την δική της είτε μέσα από διεθνείς πλατφόρμες που γνωρίζουν μεγάλη δημοφιλία. Παράλληλα συνεχίζει να δίνει έμφαση σε πρωτότυπες παραγωγές για το Cosmote History HD αλλά και σε νέες συμπαραγωγές ντοκιμαντέρ, όπως το ντοκιμαντέρ «Κέρος: Το μυστήριο των σπασμένων ειδώλων», το οποίο ολοκληρώθηκε πέρυσι σε συνεργασία με το National Geographic.

Στις τοπικές παραγωγές και συμπαραγωγές ψυχαγωγικού περιεχομένου ανακοίνωσε πως θα επιστρέψει σταδιακά και η Nova, αξιοποιώντας την πολυετή εμπειρία που έχει στον τομέα. Να θυμίσουμε ότι στο παρελθόν η Nova έχει συμμετάσχει στην παραγωγή μεγάλων εμπορικών επιτυχιών, όπως το «Safe Sex» αλλά και βραβευμένων ταινιών όπως ο «Κυνόδοντας» του Λάνθιμου.

Νέοι διεθνείς παίκτες ετοιμάζονται να εκπέμψουν στη χώρα

Οι επιλογές ψυχαγωγικού περιεχομένου βέβαια δεν θα εμπλουτισμούν αποκλειστικά από την προσφορά των εγχώριων παικτών. Σημαίνοντα ρόλο στην εξίσωση θα παίξουν και οι ισχυροί διεθνείς παίκτες Warner Media και Walt Disney οι οποίοι έχουν συμπεριλάβει στα πλάνα επέκτασής του HBO ΜΑΧ και Disney+ και την χώρα μας.

Να θυμίσουμε ότι η Warner Media έχει ανακοινώσει το λανσάρισμα της πλατφόρμας στην Ελλάδα και για το λόγο αυτό έχει προχωρήσει την διαδικασία στελέχωσης ελληνικού τμήματος, με σχετικές αγγελίες να έχουν ανέβει στο LinkedIn και σε άλλες πλατφόρμες αναζήτησης προσωπικού. Από τις 2 Αυγούστου μάλιστα έχει συσταθεί στη χώρα μας Μονοπρόσωπη ΕΠΕ με διακριτικό τίτλο «Warnermedia Direct Greece LTD» και με μοναδικό εταίρο τη σουηδική ΗΒΟ Nordic AB, σκοπός της οποίας είναι η παροχή υπηρεσιών μάρκετινγκ και δημοσίων σχέσεων, καθώς η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης προς τους συνδρομητές αναφορικά με τη υπηρεσία HBO Max στην Ελλάδα.

Για το καλοκαίρι του 2022 έχει μετατεθεί το λανσάρισμα του Disney+, της Walt Disney, μιας πλατφόρμας που επεκτείνεται δυναμικά στην Ευρώπη προβάλλοντας ταινίες και σειρές της Disney, αλλά και παραγωγές άλλων σημαντικών στούντιο που έχουν εξαγοραστεί απ’ αυτή, όπως η Marvel και η Lucas Flims.

Όλα τα παραπάνω θα πρέπει να συνδυαστούν με την άνοδο που καταγράφουν το τελευταίο διάστημα οι Over the Top πλατφόρμες στην Ελλάδα. Ενδεικτικά να αναφέρουμε ότι μέσα σε έναν μόλις χρόνο από όταν η Cosmote TV λάνσαρε την Over the Top(OTT) πλατφόρμα της, σχεδόν 240.000 νοικοκυριά είχαν εγγραφεί σε αυτή.

Αντίστοιχη, αν όχι μεγαλύτερη, ανταπόκριση αναμένουν τα στελέχη της Nova να έχει και η EON TV, η νέα OTT υπηρεσία που λάνσαρε μέσα στην εβδομάδα η NOVA. «Βασισμένη στο τρίπτυχο τεχνολογία, πλούσιο περιεχόμενο και χαμηλή τιμή η ΕΟΝ TV φιλοδοξεί να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην συνδρομητική τηλεόραση, διπλασιάζοντας την διείσδυσή της συνδρομητικής στην Ελλάδα» δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Παναγιώτης Γεωργιόπουλος κατά την παρουσίαση της EON TV. Παρότι βέβαια ο κ. Γεωργιόπουλος ανέφερε ότι στόχος της εταιρείας είναι να διευρύνει την πίτα, και να αποκτήσει το κάθε σπίτι συνδρομητική τηλεόραση, η επιθετική τιμολογιακή πολιτική που ακολούθησε η εταιρεία (σ.σ η βασική συνδρομή ξεκινά από 10 ευρώ περιλαμβάνει όμως όλα τα κινηματογραφικά κανάλια της NOVA) σε συνδυασμό με πλούσιο περιεχόμενο, θα μπορούσε να απειλήσει ακόμα και διεθνείς καθιερωμένους παίκτες όπως το Netflix.

Προάγγελος αλλαγών θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και η εξαγορά της Wind από την United, η οποία αναμένεται να πάρει το πράσινο φως μέσα στο επόμενο έτος. Τα σχέδια παραμένουν άγνωστα, αν όμως ακολουθηθεί ο δρόμος της ενσωμάτωσης των συνδρομητών της Wind στην φρέσκια EON TV, η Nova θα αύξανε την συνδρομητική της βάση κατά 80.000 συνδρομητές, απειλώντας την μέχρι σήμερα πρωτιά της Cosmote TV.

Σημειωτέον ότι η αγορά της συνδρομητικής τηλεόρασης ξεπερνά σήμερα το 1,1 εκατ. συνδρομητές χωρίς να περιλαμβάνονται στον αριθμό αυτό, όσοι Έλληνες διατηρούν λογαριασμό σε διεθνείς πλατφόρμες όπως Netflix, Amazon Prime, Apple TV+ κ.ά. Εξ αυτών οι 578.851 συνδρομητές είναι της Cosmote (εξάμηνο του 2021) και οι 463.494 της Nova σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις του 2020. (318.629 συνδρομητές λιανικής και 144.865 χονδρικής). Ακολουθεί η Vodafone, oι συνδρομητές της οποίας φτάνουν τις 150.000 σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση και τέλος η Wind Vision περίπου 80.000 συνδρομητές. Στις παραπάνω συνδέσεις θα πρέπει να προσθέσει κανείς και τις πειρατικές οι οποίες βάσει εκτιμήσεων αριθμούν περίπου 400 χιλ. Συνδρομητές.