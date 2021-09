Το Facebook παρουσίασε τα πρώτα «έξυπνα» γυαλιά επαυξημένης πραγματικότητας

Το Facebook κυκλοφόρησε τα πρώτα του «έξυπνα» γυαλιά, σε συνεργασία με την εταιρεία EssilorLuxotica, δημιουργό των Ray-Ban, κάνοντας έτσι ένα βήμα για την υλοποίηση του στόχου του μεγαλύτερου μέσου κοινωνικής δικτύωσης να προσφέρει πραγματικές δυνατότητες επαυξημένης πραγματικότητας στους χρήστες του.

Τα γυαλιά, με την ονομασία «Ray-Ban Stories», σε 20 διαφορετικά στιλ και με αρχική τιμή 299 δολάρια, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters και τους «Times», επιτρέπουν στους χρήστες να ακούνε μουσική και podcast, να απαντάνε σε τηλεφωνήματα, να τραβάνε φωτογραφίες και βίντεο και να τα μοιράζονται με άλλους χρήστες του Facebook με τη βοήθεια μιας συνοδευτικής εφαρμογής.

Mark Zuckerberg and Rocco Basilico, Chief Wearables Officer at EssilorLuxottica introduce #RayBanStories - the new way to capture, share and listen.







