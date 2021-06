Η Mytilineos υποστηρίζει τη διεθνή πρωτοβουλία Task Force on Climate-related Financial Disclosures

Η MYTILINEOS (RIC: MYTr.AT, Bloomberg: MYTIL.GA, ADR: MYTHY US) είναι η πρώτη ελληνική εταιρεία που εντάχθηκε στην επίσημη λίστα των υποστηρικτών της πρωτοβουλίας “Task Force on Climaterelated Financial Disclosures” (TCFD), αποδεικνύοντας για ακόμα μία φορά εμπράκτως τις δεσμεύσεις ESG που έχει αναλάβει για την προστασία από την κλιματική αλλαγή και για τη δημιουργία ενός πιο ανθεκτικού χρηματοοικονομικού συστήματος.

Η διεθνής πρωτοβουλία TCFD, υπό την προεδρία του Michael R. Bloomberg, ιδρυτή του “Bloomberg LP and Bloomberg Philanthropies” παρέχει στους συμμετέχοντες οργανισμούς απαραίτητο υποστηρικτικό υλικό και συστάσεις για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.

Βασική επιδίωξη της πρωτοβουλίας TCFD είναι να βοηθηθεί η επενδυτική κοινότητα, προκείμενου να προσδιορίσει τις πληροφορίες που απαιτούνται για την εκτίμηση και την κοστολόγηση των κινδύνων, αλλά και των ευκαιριών που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή, στο πλαίσιο των επενδυτικών αποφάσεων. Ταυτόχρονα, σε επίπεδο επιχειρήσεων η προσαρμογή στις συγκεκριμένες συστάσεις δεν είναι μόνο ζήτημα Βιώσιμης Ανάπτυξης, αλλά και ζήτημα χρηματοδότησης, στρατηγικής και καλύτερης διαχείρισης κινδύνων. Οι αυξημένες δημοσιοποιήσεις σύμφωνα με τις συστάσεις του TCFD σε διάφορους τομείς θα βοηθήσουν τις παγκόσμιες αγορές να λάβουν πιο αποδοτικές αποφάσεις κατανομής κεφαλαίων και να προσαρμοστούν κατάλληλα στις επιπτώσεις της παγκόσμιας κλιματικής αλλαγής.

Η εφαρμογή των συστάσεων TCFD θα παρέχει στη MYTILINEOS:

Ευκολότερη και καλύτερη πρόσβαση σε χρηματοοικονομικά κεφάλαια, αυξάνοντας την εμπιστοσύνη των επενδυτών και των δανειστών, και διασφαλίζοντας ότι οι κίνδυνοι που σχετίζονται με το κλίμα αξιολογούνται και διαχειρίζονται κατάλληλα,

Την δυνατότητα δημοσιοποίησης σημαντικών πληροφοριών που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή σε χρηματοοικονομικές καταχωρίσεις,

Αυξημένη ευαισθητοποίηση και κατανόηση των κινδύνων και των ευκαιριών που σχετίζονται με το κλίμα, αποσκοπώντας στην καλύτερη διαχείρισή τους καθώς και σε έναν πιο ενημερωμένο στρατηγικό σχεδιασμό και

Την ικανότητα προληπτικής αντιμετώπισης των απαιτήσεων των επενδυτών για πληροφορίες σχετικές με το κλίμα, δεδομένου του ολοένα αυξανόμενου ενδιαφέροντος της επενδυτικής κοινότητας για τα προαναφερθέντα θέματα.

Οι εταιρείες που υποστηρίζουν την πρωτοβουλία TCFD προέρχονται από τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, ενώ περιλαμβάνονται ακόμα και εθνικές κυβερνήσεις, κεντρικές τράπεζες, χρηματιστήρια, οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί.