Στην είσοδό της στον κλάδο της λιανικής προχωρά η αλυσίδα Βενέτης λανσάροντας αρχικά τέσσερις νέους κωδικούς προϊόντων, με κατεψυγμένα σιροπιαστά γλυκά, μπακλαβά και γαλακτομπούρεκο.

Με την απώλεια τζίρου την περίοδο της πανδημίας να φτάνει το 24%, όπως επεσήμανε κατά τη διάρκεια διαδικτυακής συνέντευξης σε δημοσιογράφους ο επικεφαλής της εταιρείας, Παναγιώτης Μονεμβασιώτης, η εταιρεία το 2021 συνεχίζει το αναπτυξιακό της πρόγραμμα με επέκταση του δικτύου και νέα concept όσον αφορά στα καταστήματά της, πέραν της εισόδου στο retail.

Όπως σημείωσε ο κ. Μονεμβασιώτης, η απόφαση για το λανσάρισμα των νέων προϊόντων στα σούπερ μάρκετ ξεκίνησε από τη μεγάλη ζήτηση που παρατηρήθηκε από το εξωτερικό, σε χώρες που το ελληνικό στοιχείο είναι έντονο, όπως η αγορά της Γερμανίας και των Βόρειων χωρών αλλά και σε ΗΠΑ και Αυστραλία. Επόμενο βήμα για την εταιρεία είναι να βάλει στα σούπερ μάρκετ και προϊόντα κατάψυξης, φρέσκα προϊόντα καθώς και προϊόντα HORECA.

Παράλληλα ο κ. Μονεμβασιώτης παρουσίασε τα δύο νέα concept καταστημάτων. Συγκεκριμένα, στον χώρο της εστίασης η εταιρεία επεκτείνεται με τη δημιουργία της Cremeria Veneti και του Veneti Go.

Η Cremeria Veneti θα λειτουργεί ως γαλακτοπωλείο, ζαχαροπλαστείο και gelateria και θα δίνει τη δυνατότητα στον καταναλωτή να παραγγέλνει και να προμηθεύεται προϊόντα που παράγονται εκείνη τη στιγμή. Το πρώτο κατάστημα θα ξεκινήσει τη λειτουργία του στην Κηφισιά (οδός Τατοϊου 110) ενώ υπολογίζεται ότι θα ανοίξουν δέκα συνολικά καταστήματα στην Αττική μέσα στο 2021, με την προϋπόθεση ότι η αγορά θα επιστρέψει σε κανονικότητα.

Τα Veneti Go προορίζονται για την κάλυψη μικρών αναγκών του καταναλωτή για προϊόντα της καθημερινότητάς του. Πρόκειται για μικρά αναψυκτήρια με γρήγορη εξυπηρέτηση που θα προσφέρουν συγκεκριμένη γκάμα προϊόντων όπως γρήγορα snacks, ροφήματα, ποικιλίες καφέ, φυσικούς χυμούς και σάντουιτς. Λόγω του χαμηλού κόστους επένδυσης, το concept Veneti Go προορίζεται να λειτουργεί αποκλειστικά με τη μέθοδο franchising.

Τέλος παρουσίασε και το «πιλοτικό» μοντέλο καταστήματος Veneti Great που ανέπτυξε η εταιρεία προκειμένου να εξάγει ένα concept με ελληνικές γεύσεις στο εξωτερικό και ειδικότερα στις αγορές της Μεγάλης Βρετανίας, των ΗΠΑ και των αραβικών χωρών. To Veneti Great ξεκίνησε τη λειτουργία του στο κέντρο της Αθήνας, στην Ομόνοια, τον Ιούλιο του 2020 και πρόκειται για ένα ταχυφαγείο με ελληνικές γεύσεις, σε έναν πολυχώρο Shop in Shop που στεγάζει 10 διαφορετικά concepts εστίασης. Το συγκεκριμένο κατάστημα ωστόσο λόγω της πανδημίας αυτή τη στιγμή παραμένει κλειστό και θα επαναλειτουργήσει μόλις ομαλοποιηθεί η αγορά.

Διεύρυνση δικτύου το 2021

Το επενδυτικό πρόγραμμα της εταιρείας για το 2021 προβλέπει παράλληλα διεύρυνση του δικτύου των καταστημάτων της, μετά το 2020 κατά τη διάρκεια του οποίου το αναπτυξιακό πρόγραμμα είχε παγώσει και έκλεισαν 5 καταστήματα.

Έτσι μετά τα τρία νέα καταστήματα σε Ν. Ιωνία, στην Αργυρούπολη, Μπουρνάζι, μόλις ξεκίνησε τη λειτουργία του το νέο «Βενέτης 1948» στη Φιλοθέη, ένα κατάστημα άνω των 500 τμ., με συνολική επένδυση ύψους 2,5 εκατ. ευρώ. Μέσα στο 2021 μάλιστα προγραμματίζεται η λειτουργία άλλων 4-5 καταστημάτων, επενδύσεις ύψους 3 εκατ. ευρώ.

«Θα προχωράμε, θα σταματάμε, θα βλέπουμε και θα συνεχίζουμε» ήταν η απάντηση του κ. Μονεμβασιώτη αναφορικά με το επενδυτικό πλάνο του 2021 και ενδεικτική της αβεβαιότητας που επικρατεί στον κλάδο λόγω της πανδημίας.

Πτώση τζίρου 24% το 2020

Όσον αφορά στα οικονομικά μεγέθη του 2020, μιας πολύ δύσκολης χρόνιας, σύμφωνα με τον Κ. Μονεμβασιώτης, αυτά θα οριστικοποιηθούν τον Ιούλιο του 2021. Σύμφωνα ωστόσο με ασφαλείς προβλέψεις, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου για το 2020 αναμένεται να ανέλθει στα 36.100.000 ευρώ, σημειώνοντας πτώση κατά 24% σε σχέση με το 2019. Η εταιρεία αναμένεται να καταγράψει απώλεια του 67% των κερδών της και μείωση κατά 79% των ταμειακών διαθέσιμων.

Ο ίδιος επεσήμανε ωστόσο ότι την περίοδο της πανδημίας , η εταιρεία δεν προχώρησε σε απολύσεις ούτε σε μειώσεις μισθών, ενώ ο αριθμός των εργαζομένων του Ομίλου παραμένει 1.750 άτομα, όπως στην προ Covid εποχή.

Αναφορικά με τον κλάδο του delivery και αφού η εταιρεία πρόσφατα ξεκίνησε πρόσφατα τη συνεργασία της με τη Wolt, ενώ και μεμονωμένα καταστήματα συνεργάζονται με το efood, o επικεφαλής της εταιρείας σημείωσε ότι «δεν προσδοκούμε πάνω από 3%». Αποκάλυψε ωστόσο την πρόθεση της εταιρείας να δημιουργήσει το επόμενο διάστημα eshop, μέσω του οποίου θα διαθέτει τα προϊόντα της.

