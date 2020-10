Συνολικά 14 επιτροπές συγκροτήθηκαν και λειτουργούν στο Επιμελητήριο Ελληνο-Κινεζικής Οικονομικής Συνεργασίας.

Οι εργασίες των επιτροπών έχουν ξεκινήσει, διαδικτυακά, και με σημερινή ανακοίνωση του επιμελητηρίου γνωστοποιήθηκε ποιοι συμμετέχουν στις επιτροπές και ποια είναι τα θέματα προετοιμασίας και προγραμματισμού των δράσεων του επιμελητηρίου.

Συγκεκριμένα στην ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής:

Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2020, συνεδρίασε η Επιτροπή Συνεργασίας Πόλεων και Περιφερειών υπό την προεδρία του επίτιμου προέδρου Κώστα Ασκούνη, πρώην πρόεδρου της ΚΕΔΕ και στην οποία συμμετείχαν συνολικά 10 μέλη της:

Προβατάς Φώτης, πρόεδρος της επιτροπής, πρώην αντιδήμαρχος και πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Αθηναίων

Garancini Gian Andrea Paolo, αναπτυξιακός σύμβουλος, πρώην αντιδήμαρχος Τουρισμού Ηρακλείου

Xie Mina, επιχειρηματίας

Αντωνίου Σωτήρης, διευθυντής, Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών

Δημοπούλου Ελένη, πρώην εντεταλμένη σύμβουλος Τουρισμού Περιφέρειας Αττικής

Δούκας Πέτρος, πρόεδρος, ICC-Hellas, δήμαρχος Σπάρτης

Ινιωτάκης Πέτρος, πρώην αντιδήμαρχος Ηρακλείου

Λαμπρακάκης Επαμεινώνδας, πρώην πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Αθηναίων

Στεφανάκης Γιάννης, δήμαρχος Οροπεδίου Λασιθίου

Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2020, συνεδρίασε η Επιτροπή Τουρισμού υπό την προεδρία του Γιώργου Βερνίκου, προέδρου της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής Ελλάδας και γενικού γραμματέα του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) και στην οποία συμμετείχαν συνολικά 14 μέλη:

Δρακόπουλος Γιώργος, αντιπρόεδρος της επιτροπής, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος, Tourism Generis

Chang Peter, China Tour Greece - The Chang's Exp & Imp. Co.

Garancini Gian Andrea Paolo, αναπτυξιακός σύμβουλος, πρώην αντιδήμαρχος Τουρισμού Ηρακλείου

Βατικιώτης Δήμος, διευθύνων σύμβουλος, Le Qi Lv Consulting (Shenzhen) Co. Ltd

Δημοπούλου Ελένη, πρώην εντεταλμένη σύμβουλος Τουρισμού περιφέρειας Αττικής

Κώτσαλος Γιώργος, πρόεδρος, Dogus Hellas Α.Ε.

Κιούκας Αντώνης, film director - producer, Media Expert, Qkas Productions

Μονεμβασιώτης Σταύρος, δημοσιογράφος, διευθυντής της Wonderlab Productions

Παπασταματίου Γιώργος, μηχανικός λογισμικού

Προβατάς Φώτης, πρώην αντιδήμαρχος και πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Αθηναίων, διευθύνων σύμβουλος, Eurochinese Development

Ρήγα Βίβιαν, αντιπρόεδρος, Heraklio Travel Α.Ε.

Τάνου Έλενα, πρόεδρος Οργανισμού Τουρισμού Λευκωσίας, αντιπρόεδρος, Top Kinisis Travel Public Ltd

Χατζηνικολάου Ελισάβετ, νομικός, πρώην προερδος ΕΟΤ.

Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2020 συνεδρίασε η Επιτροπή Επικοινωνιακής Στρατηγικής του Επιμελητηρίου, υπό την προεδρία του Γιώργου Μελέα, CEO της Smart Media Group, στην οποία συμμετέχουν:

Μονεμβασιώτης Σταύρος, αντιπρόεδρος της Επιτροπής, δημοσιογράφος, διευθυντής της Wonderlab Productions

Αφεντάκη Ελένη, παραγωγός οπτικοακουστικών έργων, Mitos Productions

Δρακόπουλος Γιώργος, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος, Tourism Generis

Κιούκας Αντώνης, film director - producer, Media Expert, Qkas Productions

Κομένι Δημήτρης, AlterView

Κωνσταντινίδης Κώστας, διευθύνων σύμβουλος, PostScriptum ΕΠΕ

Οικονομοπούλου Τζένη, διευθύντρια, Discorso ΕΕ

Παπαχατζής Πάνος, Αργοναύτες Α.Ε., πρόεδρος, Σ.Α.Π.Ο.Ε. (Σύνδεσμος Ανεξάρτητων Παραγαγών Οπτικοακουστικών Έργων)

Σαμαράς Δημήτριος, CEO, Σαμαράς και Συνεργάτες Όμιλος Εταιρειών

Σχινάς Στάθης, δημοσιογράφος

Τσαφαράς Παναγιώτης, διευθυντής Δημοσίων Σχέσεων, "The Economist Events"

Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2020, θα συνεδριάσει η Επιτροπή Εμπορικών Συνεργασιών υπό την προεδρία του Σωτήρη Αντωνίου, διευθυντή του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, στην οποία συμμετέχουν:

Σακελλαρίδη Χριστίνα, επίτιμος πρόεδρος της επιτροπής, πρόεδρος, Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων

Zou Yong, αντιπρόεδρος της επιτροπής, επιχειρηματίας, πρόεδρος της Κινεζικής Κοινότητας στην Ελλάδα

Chen Feng, διευθύνων σύμβουλος, Hie Seafood Co.

Chang Peter, China Tour Greece - The Chang's Exp & Imp. Cο.

Xia Hai Guang, Fujian Zhenlei Stone Industry Co. Ltd.

Zhan Miao, επιχειρηματίας, M1 Store

Αμπατζίδης Δημήτρης, σύμβουλος Ανάπτυξης Πωλήσεων/Αγορών Εξωτερικού

Βλαχάκης Ηλίας, έμπορος, κατάστημα Mah Jong, πρώην αντιπρόεδρος, Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών

Δαλέζιος Μάριος, πρόεδρος Δ.Σ., ΝΤΑΡΕΞ ΑΕΕ

Καραγιώργος Γεώργιος, διευθύνων σύμβουλος, PATRIKON

Κατσιώτης Αλέξανδρος, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος, ΕΛΓΕΚΑ ΑΕ

Κουτσιανάς Νίκος, διευθύνων σύμβουλος, APIVITA ΑΕΒΕ

Οφλούδη - Γιαβρόγλου Μαρίνα, διευθύνουσα σύμβουλος, Μύλοι Σόγιας ΑΕ

Πατεριανάκη Πόπη, επιχειρηματίας, DOMAINE PATERIANAKIS, MELISSOKIPOS SA

Περρής Μανώλης, διευθύνων σύμβουλος, Περρής Ε. & ΣΙΑ ΕΕ. (Megamax)

Ποζρικίδης Κυριάκος, διευθύνων σύμβουλος, ΔΕΘ - HELEXPO ΑΕ

Τζεν Γιάννης, πρώην πρόεδρος, Οργανισμού Προώθησης Εξαγωγών

Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2020 συνεδριάζει η Επιτροπή Γυναικών Στελεχών Επιχειρήσεων υπό την Προεδρία της Βίκυς Αθανάσογλου, CEO της δικηγορικής εταιρείας Vap Law Offices, στην οποία συμμετέχουν:

Κουτσιανά Νίκη, επίτιμος πρόεδρος της επιτροπής, πρόεδρος, Symbeeosis ΕΥ ΖΗΝ ΑΕ

Xie Mina, αντιπρόεδρος της επιτροπής, επιχειρηματίας

Cao Mu Xia, διευθύνουσα σύμβουλος, Atlas Investments

Chen Xueyan, πρόεδρος, Chen Xueyan

Xie Zheng Wei, Ossun Company - Delights & Co

Zhang Anna, Unicom Greece

Αβραμοπούλου Βάσω, διευθύντρια, A4_Art Design Γραφικές Τέχνες Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.

Αλαβάνου Μυρσίνη, αντιπρόσωπος ιδιοκτήτη, Lavinia Corporation, Shanghai Representative Office

Αλφιέρη Χριστίνα, στέλεχος επιχειρήσεων, διερμηνέας κινεζικής γλώσσας

Βαγενά Χρυσάνθη, πρέσβης επί τιμή, πρόεδρος Επιτροπής Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων

Κοντοσταθάκου Εύα, πρώην αντιδήμαρχος Αθηναίων

Κουτρουλιά Αλεξία, γενική διευθύντρια, Palmie Gastronomy

Μακρή Ιλεάνα, πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος, ΜΑΚΡΗ ΑΕ

Μιχαλοπούλου Δάφνη, συνεργάτης, Dolphin Capital Partners

Οικονομίδου Φένη, διευθύντρια, Incuria Law

Οικονομοπούλου Τζένη, διευθύντρια, Discorso ΕΕ

Οφλούδη - Γιαβρόγλου Μαρίνα, διευθύνουσα σύμβουλος, Μύλοι Σόγιας ΑΕ

Πατεριανάκη Πόπη, επιχειρηματίας, DOMAINE PATERIANAKIS, MELISSOKIPOS SΑ

Ρήγα Βίβιαν, αντιπρόεδρος, Heraklio Travel ΑΕ

Σακελλαρίδη Χριστίνα πρόεδρος, Πανελληνίου Συνεέσμου Εξαγωγέων

Σπυροπούλου Νανά, πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος, Ελληνικόν Α.Ε.

Τάνου Έλενα, πρόεδρος Οργανισμού Τουρισμού Λευκωσίας, αντιπρόεδρος Top Kinisis Travel Public Ltd

Τσεκούρα Ιωάννα, τραπεζικός, στέλεχος επιχειρήσεων

Τσίγκανου Μαίρη, αντιπρόεδρος, Συνέργεια Α.Ε.

Χατζηνικολάου Ελισσάβετ, νομικός, πρώην πρόεδρος ΕΟΤ.

Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2020 συνεδριάζει η Επιτροπή Υψηλής Τεχνολογίας υπό την προεδρία του Λευτέρη Τσουκαλά, καθηγητή Πυρηνικής Μηχανικής στα πανεπιστήμια Purdue ΗΠΑ και Θεσσαλίας, στην οποία συμμετέχουν:

Παπαβασιλόπουλος Γιώργος, επίτιμος πρόεδρος της επιτροπής, ομότιμος καθηγητής Δικτύων ΕΜΠ

Θεοδωρόπουλος Γιώργος, αντιπρόεδρος της επιτροπής, καθηγητής Πανεπιστημίου Shenzhen

Γεωργόπουλος Χρίστος, συντονιστής της επιτροπής, Info Quest Technologies SA

Αντέλλης Στυλιανός, CEO, Suntech Power Trading FZE

Βατικιώτης Δήμος, διευθύνων σύμβουλος Le Qi Lv Consulting (Shenzhen) Co. Ltd

Δαλέζιος Μάριος, πρόεδρος ΔΣ, ΝΤΑΡΕΞ ΑΕΕ

Θεοδωρίδης Νικόλας, πρόεδρος, "Archirodon Group"

Θεοδωρόπουλος Ιωάννης, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος, Singular Logic ΑΕ

Ιορδανόπουλος 'Ακης, ANTIPOLLUTION ANE

Καινούργιος Χρήστος, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος, Diadikasia Business Consulting Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε.

Καλαμαράς Γιώργος, διευθύνων εταίρος, DATAVERSE LTD

Καλπίδης Νίκος, διευθυντής, KHC-Kalpidis HDTV Consultancy Asia-Pacific Pte. Ltd

Καούσης Ιωάννης, διευθύνων σύμβουλος, Α. Καούσης Α.Ε

Κάππος Τάκης, διευθύνων σύμβουλος, C&M Τεχνική Α.Ε.

Καρδαράς Δημήτριος, καθηγητής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Κούτρας Ιωάννης πρόεδρος Δ.Σ., Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία Α.Ε.

Μακιός Βασίλης, γενικός διευθυντής, Corallia Clusters Initiative

Παπασταματίου Γιώργος, μηχανικός λογισμικού

Παπαχρήστος Γιώργος, διευθύνων σύμβουλος, Toorbee Ltd

Πολυκάρπου Ανδρέας, εταίρος, Telecom Experts Consulting Ltd

Πότσης Θανάσης, πρόεδρος, Ένωση Ελληνικών Βιομηχανιών Διαστημικής Τεχνολογίας και Εφαρμογών

Ρέτσας Χρήστος, αντιπρόεδρος, Sumec SA

Τζήκας Τάσος, πρόεδρος, ΔΕΘ - HELEXPO Α.Ε.

Τσακογιάννης Γιώργος, πρώην στέλεχος κινεζικών εταιρειών Hi-Tech

Χρηστίδης Κοσμάς, μέλος Δ.Σ., Ελληνικός Νηογνώμων Α.Ε

Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2020, συνεδριάζει η Επιτροπή Διαιτησίας υπό την προεδρία του Σωτήρη Μπρέγιαννου, CEO της Σ.Ν. Μπρέγιαννος - Γ.Ν. Μπρέγιαννος και Συνεργάτες Α.Ε.Δ.Ε., στην οποία συμμετέχουν:

Αθανάσογλου Βίκυ, αντιπρόεδρος της επιτροπής, CEO της Vap Law Offices

Cotugno Hartenstein Fabrizio, σύμβουλος επενδύσεων, Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Ε.Ε.

Αντωνίου Σωτήρης, διευθυντής Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών

Αποστολόπουλος Αθανάσιος, διαχειριστής, 'Αρτια Πορεία Ελεγκτική Ε.Π.Ε.

Βερνίκος Νικόλας, επίτιμος πρόεδρος, ICC-Hellas, Αντιπρόεδρος, Silk Road Chamber of International Commerce

Δούκας Πέτρος, πρόεδρος, ICC-Hellas, δήμαρχος Σπάρτης

Κανελλόπουλος Νικόλας, διαχειριστής-εταίρος δικηγορικής εταιρείας Ν. Κανελλόπουλος - Χ. Ζέρβα & Συνεργάτες

Μπαχάς Μάριος, διαχειριστής και συνεταίρος, δικηγορικής εταιρείας Μπαχάς - Γραμματίδης & Συνεργάτες

Οικονομάκης Χρήστος, πρόεδρος, Οικονομάκης Χρήστος Διεθνής Δικηγορική Εταιρεία

Οικονομίδου Φένη, διευθύντρια, Incuria Law

Οικονόμου Γεώργιος, Γ.Κ. Οικονόμου & Συνεργάτες δικηγορική εταιρεία

Παπαπέτρος Γιάννης, CEO, δικηγορική εταιρεία PPT Legal

Τζεν Γιάννης, πρώην πρόεδρος, Οργανισμός Προώθησης Εξαγωγών

Χιωτέλης Παναγιώτης, δικηγόρος Παρ' Αρείω Πάγω, δικηγορική εταιρεία Chiotelis & Co

Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2020, συνεδριάζει η Επιτροπή Πολιτισμικής Επιχειρηματικότητας, υπό την προεδρία του Κώστα Κωνσταντινίδη, διευθύνοντος συμβούλου της PostScriptum Ε.Π.Ε., στην οποία συμμετέχουν:

Samaan Joseph, επίτιμος πρόεδρος της επιτροπής, πρόεδρος και διευθύνων Σύμβουλος, Tanweer Alliances Single Member S.A.

Παπαθανασίου Σίσσυ, αντιπρόεδρος της επιτροπής, Δρ. Ιστορικός Πολιτισμού, διευθύντρια, υπουργείο Πολιτισμού

Garancini Gian Andrea Paolo, αναπτυξιακός σύμβουλος, πρώην αντιδήμαρχος Τουρισμού Δήμου Ηρακλείου

Wu Hai Long, πρόεδρος, Chinatown Ltd., εκδότης εφημερίδας China Greece Times

Αβραμοπούλου Βάσω, διευθύντρια, A4_Art Design Γραφικές Τέχνες Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.

Αλφιέρη Χριστίνα, στέλεχος επιχειρήσεων, διερμηνέας κινεζικής γλώσσας

Βατικιώτης Δήμος, διευθύνων σύμβουλος, Le Qi Lv Consulting (Shenzhen) Co.

Βέης Γιώργος, πρέσβυς επί τιμή, ποιητής

Βαγενά Χρυσάνθη, πρέσβης επί τιμή, πρόεδρος Επιτροπής Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων

Ιωσηφίδης Αλέξανδρος, Interform ΑΕ

Κιούκας Αντώνης, Film Director - Producer, Media Expert, Qkas Productions

Κουτρουλιά Αλεξία, γενική διευθύντρια, Palmie Gastronomy

Κουτσιανά Νίκη, πρόεδρος, Symbeeosis ΕΥ ΖΗΝ ΑΕ

Μακρή Ιλεάνα, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος, ΜΑΚΡΗ Α.Ε.

Μελέας Γιώργος, CEO, Smart Media Group

Μονεμβασιώτης Σταύρος, δημοσιογράφος, διευθυντής της Wonderlab Productions

Οικονόμου Ελένη, Soul2Sole Dance Academy

Παπαχατζής Πάνος, Αργοναύτες Α.Ε., πρόεδρος, Σ.Α.Π.Ο.Ε. (Σύνδεσμος Ανεξάρτητων Παραγαγών Οπτικοακουστικών Έργων)

Σουλιώτη Κατερίνα, Co-Founder και εταίρος, Sinomilia PC

Τζανάκης Μιχαήλ, Alter View

Χατζηγιαννάκη 'Αννα, ιστορικός τέχνης, επιμελήτρια Εκθέσεων με Νέα Μέσα

Χατζηνικολάου Ελισσάβετ, δικηγόρος, Πρώην Πρόεδρος, Ε.Ο.Τ.

Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2020 συνεδριάζει η Επιτροπή Επενδυτικών Σχεδίων, υπό την προεδρία του Γιώργου Κώτσαλου, προέδρου της Dogus Hellas Α.Ε., στην οποία συμμετέχουν:

Χατζηθεοδοσίου Γιάννης, επίτιμος πρόεδρος της επιτροπής, πρόεδρος, Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθήνας

Ζέρβα Χαρά, αντιπρόεδρος της επιτροπής, διαχειριστής-εταίρος, δικηγορική εταιρεία Ν. Κανελλόπουλος - Χ. Ζέρβα & Συνεργάτες

Chen Chang Gui, πρόεδρος, CTY Investment Group SA

Wu Hai Long, πρόεδρος, Chinatown Ltd., εκδότης εφημερίδας China Greece Times

Αθανάσογλου Βίκυ, CEO, δικηγορική εταιρεία Vap Law Offices

Αντέλλης Στυλιανός, CEO, Suntech Power Trading FZE

Αντωνόπουλος Αλέξανδρος, πρώην διευθύνων σύμβουλος, Attica Bank

Αποστολόπουλος Αθανάσιος, διαχειριστής, 'Αρτια Πορεία Ελεγκτική Ε.Π.Ε.

Αράπογλου Ορέστης, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος, Β. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ Α.Ε.

Γάτης Ιωάννης, οικονομολόγος

Γαμβρίλης Πέτρος, Λουκάς Πετ. Γαμβρίλης και ΣΙΑ ΟΕ

Γραμματίδης Γιάννος, διαχειριστής και συνέταιρος, Μπαχάς - Γραμματίδης & Συνεργάτες

Γρομητσάρης Νικόλαος, CEO, NPA Investment

Δαμιανίδης Σταύρος, διευθύνων σύμβουλος, ΛΔΚ Σύμβουλοι Τεχνικών & Αναπτυξιακών Έργων ΑΕ

Δούκας Πέτρος, πρόεδρος, ICC-Hellas, δήμαρχος Σπάρτης

Ζέκκος Πολύδωρος, International Business Development Manager, Hellenic Engineering & Construction L.L.C.

Θεοδωρίδης Νικόλας, πρόεδρος, "Archirodon Group"

Λαζαρίδης Σωκράτης, διευθύνων σύμβουλος, Χρηματιστήριο Αθηνών, ATHEX GROUP

Λιάγκος Αθανάσιος, πρόεδρος Δ.Σ., Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. (ΟΛΘ Α.Ε.)

Μάιπα Καρολίνα, ΠΑΡΑΛΟΣ Ενεργειακή ΙΚΕ

Μελαχροινός Κωστής, πρώην πρόεδρος, ΕΛΤΑ Α.Ε.

Μπενέκος Αθανάσιος, KPMG Σύμβουλοι Α.Ε.

Μπρέγιαννος Σωτήρης, CEO, Σ.Ν. Μπρέγιαννος - Γ.Ν. Μπρέγιαννος και Συνεργάτες Α.Ε.Δ.Ε.

Μυρτάκης Νικόλαος, πρώην πρόεδρος, Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα

Ξυράφης Απόστολος, διευθυντής, Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδας (Ο.Κ.Ε.)

Παπαπέτρος Γιάννης, CEO, δικηγορική εταιρεία PPT Legal

Πετράκος Γιώργος, πρώην πρύτανης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Πορφύρης Νίκος, αναπληρωτής επιτελικός διευθυντής Λειτουργιών Χρηματιστηρίου Αθηνών, ATHEX GROUP

Πουλαρίκας Αλέξανδρος, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος, ΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ.

Σαββάκης Θανάσης, πρόεδρος Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος

Τζωρτζάκης Παντελής, εκτελεστικός αντιπρόεδρος ΔΣ Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας

Τσεκούρα Ιωάννα, τραπεζικός, στέλεχος Επιχειρήσεων

Τσίγκανου Μαίρη, αντιπρόεδρος, Συνέργεια ΑΕ

Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2020, συνεδριάζει η Επιτροπή Ναυτιλίας και Λιμένων, υπό την προεδρία του Θάνου Λιάγκου, προέδρου του ΔΣ του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης ΑΕ (ΟΛΘ ΑΕ), στην οποία συμμετέχουν:

Ποταμιάνος Ανδρέας, επίτιμος πρόεδρος της επιτροπής, Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών Επιβατηγών Πλοίων

Su Xu Dong, αντιπρόεδρος της επιτροπής, εκπρόσωπος Cosco Shipping Lines (Greece) SA

Lu Yongqun, Han Ocean International Maritime Co. Ltd

Αλαβάνου Μυρσίνη, αντιπρόσωπος Ιδιοκτήτη, Lavinia Corporation, Shanghai

Βερνίκος Γιώργος, πρόεδρος, Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδας, γενικός γραμματέας, Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), Bερνίκος Κόττερα ΑΕ

Βερνίκος Νίκος, επίτιμος πρόεδρος, ICC-Hellas, αντιπρόεδρος, Silk Road Chamber of International Commerce

Γεωργαντζής Απόστολος, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος, ACS ΑΕΕ

Ιορδανόπουλος 'Ακης, ANTIPOLLUTION ANE

Καμαρινάκης Απόστολος, Υποναύαρχος Λιμενικού ε.α., διευθύνων σύμβουλος, Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας ΑΕ (ΟΛΕ ΑΕ), γενικός γραμματέας, Ελληνικός Επιμελητηριακός Σύνδεσμος Μεταφορών

Καραπιπέρης Ντένης, διευθύνων σύμβουλος, "Archirodon Group"

Κυριακίδης Δημήτρης, γενικός διευθυντής, Marine Consult International Limited, Shanghai

Μπέλλος Ηλίας, δημοσιογράφος

Μπρέγιαννος Νίκος, Σ.Ν. Μπρέγιαννος - Γ.Ν. Μπρέγιαννος και Συνεργάτες ΑΕΔΕ

Ναυπλιώτης Δημήτρης, διευθύνων σύμβουλος, Seanergy Mare Maritime Co. SA

Οικονομάκης Χρήστος, πρόεδρος, Οικονομάκης Χρήστος Διεθνής Δικηγορική Εταιρεία

Οικονόμου Γεώργιος, Γ.Κ. Οικονόμου & Συνεργάτες δικηγορική εταιρεία

Παπαγιάννης Γιώργος, διευθύνων σύμβουλος, Masada Mediterranean Ltd.

Πολυδώρου Μάριος, διευθυντής Πωλήσεων & Ταξιδιωτικών Υπηρεσιών, Celestyal Cruises

Χιωτέλης Παναγιώτης, δικηγόρος Παρ' Αρείω Πάγω, Δικηγορική Εταιρεία Chiotelis & Co

Χρηστίδης Κοσμάς, μέλος ΔΣ Ελληνικός Νηογνώμων ΑΕ

Ψαλτάκος Παναγιώτης, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος, ΤΕΚΑΛ Α.Ε.

Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2020 θα συνεδριάσει η οργανωτική επιτροπή του διαδικτυακού φόρουμ "China and Greece: In Business Again" που ετοιμάζεται για την Τρίτη 1.12.2020, υπό την προεδρία του Φώτη Προβατά, προέδρου του επιμελητηρίου.

Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2020, θα συνεδριάσει η οργανωτική επιτροπή της "Silk Road Mediterranean Alliance", με την ευθύνη του επίτιμου προέδρου της Νικόλα Βερνίκου, επίτιμου προέδρου του ICC-Hellas, αντιπροέδρου του Silk Road Chamber of International Commerce και του προέδρου Φώτη Προβατά, προέδρου του επιμελητηρίου.

Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2020, στις 3.30', η Task Force Εξωστρέφειας του Επιμελητηρίου, υπό την προεδρία του Γιώργου Παπασταματίου, γενικού γραμματέα του Επιμελητηρίου, στην οποία συμμετέχουν:

Δανόπουλος Θοδωρής, Υπεύθυνος Γραμματείας Επιμελητηρίου

Κιούκας Αντώνης, Film Director - Producer, Media Expert, Qkas Productions

Κομένι Δημήτρης, AlterView

Κωνσταντινίδης Κώστας, διευθύνων σύμβουλος, PostScriptum ΕΠΕ

Μονεμβασιώτης Σταύρος, δημοσιογράφος, διευθυντής της Wonderlab Productions

Προβατάς Φώτης, πρώην αντιδήμαρχος και πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Αθηναίων, διευθύνων σύμβουλος, Eurochinese Development

Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2020, συνεδριάζει η Task Force Παραρτημάτων του Επιμελητηρίου στην Κίνα και την Ελλάδα, υπό την προεδρία του Φώτη Προβατά, προέδρου του επιμελητηρίου, στην οποία συμμετέχουν:

Παράρτημα Κρήτης: πρόεδρος, Garancini Gian Andrea Paolo, αναπτυξιακός σύμβουλος, Πρώην Αντιδήμαρχος Τουρισμού Ηρακλείου

Παράρτημα Κυκλάδων: πρόεδρος, Μονεμβασιώτης Σταύρος, δημοσιογράφος, διευθυντής της Wonderlab Productions

Παράρτημα Νότιας Κίνας: πρόεδρος, Βατικιώτης Δήμος, διευθύνων σύμβουλος, Le Qi Lv Consulting (Shenzhen) Co. Ltd

Παράρτημα Σαγκάης: πρόεδρος, Chen Yue, Shanghai Airtrain Technology Co. Ltd

Παράρτημα Τσετσιάνγκ: πρόεδρος, (Κα) He Xiaojuan, επιχειρηματίας.