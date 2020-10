Συνάντηση με την πρόεδρο της Κομισιόν είχε πριν από λίγο ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν ανέφερε σε ανάρτησή της στο twitter: «Χαίρομαι που συνάντησα τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη πριν από Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Είχαμε καλή συζήτηση για το σχέδιο ανάκαμψης, τη μετανάστευση, την ατζέντα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου- ιδίως για την ανάγκη για αποκλιμάκωση στην Ανατολική Μεσόγειο».

Happy to meet 🇬🇷Prime Minister @kmitsotakis ahead of #EUCO! Very good talk about the recovery plan, migration, EUCO agenda – in particular the need to de-escalate the situation in the Eastern Mediterranean. pic.twitter.com/EzYiL7GjhB