Ενέργεια με έμφαση στις ΑΠΕ, συνδυασμένες μεταφορές-logistics, τηλεπικοινωνίες και φυσικά τουρισμός είναι οι τομείς στους οποίους μπορεί να επικεντρωθεί η οικονομική συνεργασία Ελλάδας – Κίνας, όπως φάνηκε από τη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της Κίνας Σι Τζινμπίνκ στη Σαγκάη όπου διοργανώνεται το China International Import Expo 2019

Η προοπτική κινεζικών επενδύσεων στη χώρα μας ήταν το βασικό σημείο που απασχόλησε τους δύο ηγέτες. «Σήμερα στην Ελλάδα υπάρχει μια κυβέρνηση αποφασισμένη να διευκολύνει ξένους επενδυτές, να προσελκύσει ξένα κεφαλαία και να δημιουργήσει πλούτο και ευημερία για όλους τους Έλληνες, με τρόπο βιώσιμο που σέβεται το περιβάλλον», τόνισε ο πρωθυπουργός .

«Η επίσκεψή σας δίνει νέα ώθηση στη στρατηγική μας συνεργασία», υπογράμμισε από την πλευρά του ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ. Και πρόσθεσε: «Η έκθεση της Σαγκάης είναι ένα βήμα για να ανοίξει η αγορά της Κίνας στον υπόλοιπο κόσμο. Η Κίνα κάλεσε την Ελλάδα να είναι τιμώμενη χώρα σε αυτή την έκθεση, για να μπορέσετε και εσείς να προωθήσετε τα δικά σας προϊόντα. Η Κίνα χαίρεται για την Ελλάδα που επωφελείται από αυτή την ευκαιρία. Είναι μια κατάσταση από την οποία κερδίζουν και οι δύο χώρες».

Κυβερνητικές πηγές, αποτιμώντας τη συνάντηση των δύο ηγετών σημειώνουν ότι ήταν εμφανές το εξαιρετικό κλίμα. Οι δύο ηγέτες επαναβεβαίωσαν τους δεσμούς φιλίας και συνεργασίας που συνδέουν τις δύο χώρες και αναφέρθηκαν στους τομείς, στους οποίους αυτή η συνεργασία μπορεί να ενισχυθεί και να διευρυνθεί. Αυτοί οι τομείς περιλαμβάνουν την ενέργεια, τις μεταφορές, τις τηλεπικοινωνίες, τον τουρισμό, τα ελληνικά αγροτικά προϊόντα και τη «δυνατότητα να γίνει η Ελλάδα κέντρο logistics», όπως χαρακτηριστικά είπε ο Κινέζος Πρόεδρος.

Ο Κινέζος πρόεδρος πρότεινε τη διεύρυνση της συνεργασίας και επισήμανε ότι θα μπορούσε να καθιερωθεί ένα πολιτιστικό έτος Ελλάδας-Κίνας, το οποίο θα συνδέεται και με τον τουρισμό, ενώ ο κ. Μητσοτάκης έκανε μία πρόταση που συνδέει τη ναυπήγηση πλοίων από Έλληνες στην Κίνα με οφέλη για την ελληνική οικονομία. Συγκεκριμένα, μιλώντας για την επένδυση της Cosco και την έγκριση του master plan, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε: «Όταν λέμε κάτι, το κάνουμε, δεν λέμε λόγια».

Όσον αφορά στην οικονομική συνεργασία Ελλάδας-Κίνας, ο κ. Μητσοτάκης, αφού ανέφερε ότι τα τελευταία 15 χρόνια έχουν ναυπηγηθεί πάνω από 1.000 πλοία από Έλληνες πλοιοκτήτες αξίας άνω των 50 δισ. δολαρίων, πρόσθεσε: «Στην εφοδιαστική αλυσίδα των πλοίων είναι σημαντικό να δούμε ελληνικές επιχειρήσεις που έχουν μεγάλη τεχνογνωσία σε τροφοδοσία πλοίων και μπορούν να συνεργαστούν με κινεζικά ναυπηγεία, ώστε να ανοίξει και με αυτόν τον τρόπο αυτή η αγορά. Θα είναι win-win λύση για Έλληνες παραγωγούς, για τα κινεζικά ναυπηγεία και για τους Έλληνες πλοιοκτήτες, φυσικά, οι οποίοι θα εξακολουθούν να ναυπηγούν τα πλοία τους στην Κίνα».

Στο κλείσιμο της συνάντησης οι δύο ηγέτες ανανέωσαν το ραντεβού τους στην Αθήνα, κατά την επίσημη επίσκεψη του Κινέζου Προέδρου στην Ελλάδα, η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 10 έως τις 12 Νοεμβρίου. Από την πλευρά του, ο Κινέζος Πρόεδρος κάλεσε τον κ. Μητσοτάκη να επισκεφθεί επίσημα το Πεκίνο.

Bank of China

Λίγο πριν από τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Κίνας, ο πρωθυπουργός συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Bank of China, Liu Liange, η οποία ανοίγει εντός του Νοεμβρίου το πρώτο της υποκατάστημα στην Αθήνα προκειμένου να χρηματοδοτήσει επενδύσεις ιδιαίτερα στον τομέα της πράσινης οικονομίας και της ενέργειας.

Εξάλλου, η Τράπεζα της Ελλάδος, με το από 31 Οκτωβρίου 2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος (ΔΕΠΣ), ενημέρωσε το υπουργείο Ανάπτυξης για την εγκατάσταση στην Ελλάδα υποκαταστήματος της Bank of China (Europe) Luxembourg. Η ημερομηνία έναρξης εργασιών του υποκαταστήματος είναι η 1η Νοεμβρίου 2019 και η διεύθυνση εγκατάστασής του είναι Λεωφόρος Μεσογείων 2, στην Αθήνα. Επίσης, στις 25 Οκτωβρίου 2019 η Τράπεζα της Ελλάδος ενημέρωσε την Industrial and Commercial Bank of China (Europe) S.A., με έδρα το Λουξεμβούργο, ότι μπορεί να εγκατασταθεί στην Ελλάδα με Γραφείο Αντιπροσωπείας.